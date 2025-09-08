Partager Facebook

Dans son nouveau roman « Vingt ans », Karine Silla explore les destins croisés de jeunes gens confrontés à la violence et à l’amour passionnel. L’autrice nous livre une œuvre saisissante sur la jeunesse, l’emprise amoureuse, la culpabilité, la résilience et la rédemption. Elle explore aussi le thème de la maternité et de l’écriture comme moyen de libération.

Le roman alterne entre deux récits qui se font écho. On y suit l’histoire de Jeanne et Tristan, un couple de criminels dont le dernier braquage tourne au drame et celle de la narratrice qui tente de sauver Romain, toxicomane. Le lecteur est aussi immergé dans la vie des femmes en prison. Jeanne, brillante étudiante à l’ avenir tout tracé, va se laisser entraîner par Tristan, commettre l’irréparable par amour et devoir purger sa peine en cellule où elle accouche.

Pour écrire « Vingt ans » Karine Silla s’est inspirée de son travail en tant que bénévole pour des programmes de réinsertion dans des prisons pour femmes.

Deux histoires de vie, d’amour et de choix qui tiennent le lecteur en apnée. Un de nos coups de cœur de la rentrée littéraire !