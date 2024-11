Smart à tous les niveaux : la Samsung Galaxy Ring est un poids plume parmi les trackers

Partager Facebook

La Galaxy Ring est disponible dès maintenant en Suisse. Compacte et légère, la Smart Ring de Samsung facilite encore davantage le suivi des données vitales, des activités et du sommeil – et ce 24 heures sur 24. De plus, la bague permet de contrôler confortablement le smartphone par de simples gestes du bout des doigts.

Éteindre le réveil le matin en fermant les yeux ou prendre une photo d’une simple pression du doigt ? C’est possible avec la Galaxy Ring. La Smart Ring légère de Samsung contient, en plus d’une batterie performante, un capteur avancé qui rend le suivi des données vitales et des activités encore plus simple qu’auparavant.

Un accessoire beau et élégant

Le Galaxy Ring se distingue par son design minimaliste et concave et son poids de seulement 2.3 grammes.1 La bague est ainsi facile à porter et offre un grand confort. Grâce à ses trois variantes de couleurs, Titanium Black, Titanium Silver et Titanium Gold, elle s’intègre parfaitement à tous les looks, que ce soit au quotidien ou pour des occasions particulières.

Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre sept jours2, la Galaxy Ring est le compagnon idéal pour toute la journée – et même pour la nuit. Grâce à la robustesse3 et à la résistance à l’eau4 de son matériau, la bague est également adaptée aux activités sportives dans l’eau. Son étui de chargement élégant et compact, qui peut être rechargé sans fil, permet à la Galaxy Ring de se recharger facilement et d’être ainsi toujours prête à l’emploi.

Un suivi compact pour plus de bien-être

Équipée de capteurs avancés5, la Galaxy Ring offre un suivi continu des données de santé importantes.6 Elle mesure entre autres la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang et analyse la température du corps. Cette dernière est particulièrement intéressante pour les utilisatrices, car elle permet une saisie et une prévision précises du cycle menstruel.7 En outre, l’anneau enregistre le sommeil et fournit une analyse complète des habitudes de sommeil personnelles.8 Grâce à l’application Samsung Health et au soutien d’algorithmes d’intelligence artificielle, les données relatives à la forme physique et à la santé sont évaluées et des conseils personnalisés sont donnés pour la vie quotidienne.9 Le suivi automatique des pas et des activités10 s’effectue également sans effort et de manière intuitive.

Éteindre le réveil du bout des doigts grâce à une commande gestuelle simple

Outre le suivi de la santé, la Galaxy Ring offre également des fonctions pratiques pour la vie quotidienne. La commande gestuelle permet d’éteindre le réveil d’une double pression du doigt11, sans devoir d’abord chercher le smartphone. Lors de la prise de photos, la Galaxy Ring se transforme en Remote Shutter. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent ainsi déclencher l’appareil photo de leur smartphone à l’aide de la commande gestuelle au moyen du doigt auquel ils portent la bague et de leur pouce.

Si la Galaxy Ring est portée conjointement avec la Galaxy Watch7 ou la Galaxy Watch Ultra, le suivi est plus complet et l’autonomie de la batterie est prolongée. Si la Galaxy Ring est égarée, elle peut être retrouvée via le smartphone.12

Prix et disponibilité

La Galaxy Ring est disponible dès à présent en ligne et à partir du 14 novembre 2024 en succursale dans les couleurs Titanium Black, Titanium Silver et Titanium Gold à partir de CHF 429 (prix de vente conseillé) – sans abonnement.