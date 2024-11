Farming Simulator 25 est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette ferme est votre ferme

« Pour les agriculteurs expérimentés, le jeu représente une nouvelle étape pour vivre leur passion de manière ludique. », déclare Christian Ammann, PDG de GIANTS Software. « Pour tous les autres, c’est une occasion relaxante, immersive et axée sur la communauté de développer un nouveau loisir, d’acquérir des connaissances enrichissantes et, en fin de compte, de ressentir une profonde sensation de liberté et de satisfaction. »

Premiers pas faciles dans les champs

Avec plus de diversité, d’opportunités et de défis, Farming Simulator 25 permet aux joueurs d’expérimenter, d’apprendre et de progresser. Une interface améliorée, des informations détaillées et des personnages-tuteurs rendent la série encore plus accessible pour les débutants. De plus, l’assistant de guidage GPS et les travailleurs IA optimisés offrent davantage de soutien et d’automatisation pour gérer les champs bien occupés.

L’agriculture, c’est aussi un business

Qu’il s’agisse de cultures, d’élevage ou de sylviculture, chacun peut réaliser son rêve agricole, soit avec une petite ferme et quelques charmantes boutiques locales, soit en bâtissant un véritable empire. Les chaînes de production, usines, projets de construction et monuments communautaires comme des temples ou un musée du grain proposent des objectifs de long terme et des activités sans fin pour satisfaire les ambitions des joueurs.

Avec trois environnements différents (Amérique du Nord, Europe et Asie de l’Est), 25 cultures de champs, de nombreux types de cultures sous serre et d’arbres, ainsi que plusieurs espèces animales, chaque agriculteur peut choisir son point de départ et ce, seul ou en multijoueur coopératif. Les amateurs de machines agricoles profiteront de plus de 400 engins authentiques de plus de 150 grandes marques internationales, telles que Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland et Valtra. Parmi les nouveautés, on retrouve la déformation du sol, des événements météorologiques et des améliorations générales des graphismes et de la physique.

Farming Simulator 25 est maintenant disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu propose 25 cultures, dont des nouveautés comme le riz et les épinards, plus de 400 véhicules et outils authentiques ainsi que 150 marques réelles.