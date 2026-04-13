Snap et Qualcomm accélèrent sur les lunettes connectées avec Snapdragon XR

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Le partenariat stratégique entre Snap et Qualcomm vise à lancer une nouvelle génération de lunettes intelligentes plus puissantes et accessibles.

Le marché des lunettes connectées s’apprête à franchir une nouvelle étape décisive. Dans une dynamique d’innovation accélérée, Snap Inc. officialise le renouvellement de son partenariat stratégique avec Qualcomm, avec une ambition claire : concevoir une nouvelle génération de smart glasses plus intuitives, performantes et intégrées aux usages du quotidien. Une collaboration de long terme qui pourrait redéfinir les contours de l’informatique immersive.

Un partenariat stratégique pour accélérer l’innovation en réalité augmentée

Au cœur de cette alliance prolongée sur cinq ans, l’intégration de la plateforme Snapdragon XR constitue le socle technologique de cette nouvelle offensive. L’objectif : améliorer significativement les capacités des lunettes intelligentes en matière de traitement en temps réel, d’interaction contextuelle et d’efficacité énergétique.

Comme l’a souligné Cristiano Amon, président-directeur général de Qualcomm, « la prochaine génération d’ordinateurs sera incarnée par des dispositifs capables d’interpréter instantanément ce que l’utilisateur voit, entend et exprime ». Une vision qui illustre la transition vers une informatique ambiante, où l’intelligence artificielle et la réalité augmentée s’entrelacent pour offrir une expérience plus fluide et naturelle.

Vers une nouvelle génération de Spectacles plus compacts et puissants

D’ici la fin de l’année, Snap Spectacles, souvent désignées sous l’appellation « Specs », devraient faire leur retour dans une version profondément revisitée. Présentées lors de l’Augmented World Expo, ces lunettes connectées promettent un design nettement plus discret et ergonomique, répondant ainsi aux critiques formulées sur les générations précédentes.

Sous le capot, l’intégration de deux processeurs Snapdragon vise à offrir un gain substantiel en puissance de calcul, permettant une expérience immersive plus aboutie. Les premières démonstrations ont d’ailleurs suscité un certain enthousiasme, notamment quant à la capacité de ces lunettes à s’émanciper progressivement du smartphone, en proposant des interactions plus directes et contextuelles.

Un défi majeur : l’acceptation sociale des lunettes intelligentes

Malgré ces avancées technologiques, un obstacle de taille persiste : l’adoption par le grand public. Comme l’a rappelé Scott Myers, ancien vice-président matériel de Snap, « le design ne suffit pas : confort, robustesse et usage quotidien sont essentiels pour convaincre ». Une équation complexe, qui impose aux fabricants de concilier esthétique, performance et discrétion.

Dans cette optique, Snap privilégie une approche progressive et collaborative, s’appuyant sur les retours de sa communauté de développeurs et d’utilisateurs pour affiner ses produits. Plusieurs axes structurants se dégagent :

Miniaturisation avancée grâce aux puces Snapdragon XR

grâce aux puces Snapdragon XR Optimisation énergétique pour prolonger l’autonomie

pour prolonger l’autonomie Co-développement avec les utilisateurs pour améliorer l’expérience

pour améliorer l’expérience Réajustements stratégiques internes, illustrés par le départ de Scott Myers

Un marché en pleine effervescence entre IA et réalité augmentée

L’initiative de Snap s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue. Des acteurs majeurs comme Google, Samsung ou encore Meta multiplient les investissements dans les lunettes intelligentes et les dispositifs de réalité augmentée. Tous poursuivent un objectif commun : faire émerger une nouvelle interface informatique, capable de fusionner monde physique et numérique.

Vers une démocratisation des lunettes connectées ?

Si l’adoption massive des smart glasses reste encore incertaine, les signaux sont de plus en plus encourageants. L’alliance durable entre Snap Inc. et Qualcomm, combinée aux avancées rapides en intelligence artificielle et en réalité augmentée, laisse entrevoir un futur où ces dispositifs pourraient s’imposer comme des compagnons numériques incontournables.

À terme, ces lunettes connectées pourraient bien transformer notre rapport à la technologie, en la rendant plus invisible, plus intuitive… et profondément ancrée dans notre quotidien.