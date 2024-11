Sommet Gaia-X 2024 : Favoriser les Espaces de Données Mondiaux, Façonner l’Infrastructure Cloud de Demain

Partager Facebook

Gaia-X annonce avec enthousiasme son 5ᵉ Sommet, intitulé « Favoriser les Espaces de Données Mondiaux, Façonner l’Infrastructure Cloud de Demain », qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2024 à Helsinki, Finlande.

Cet événement, prévu dans l’enceinte du Finnkino Tennispalatsi, est organisé en partenariat avec le Hub Gaia-X de Finlande, facilité par l’Institut Nordique pour les Solutions d’Interopérabilité (NIIS), le Ministère finlandais des Transports et des Communications, l’Agence finlandaise des Transports et des Communications Traficom, ainsi que les partenaires Dawex et le Centre de Support des Espaces de Données (DSSC).

Le sommet dévoilera les avancées technologiques de Gaia-X, en particulier les nouveaux composants du « Gaia-X Digital Clearing House » (GXDCH), portant le nom de code « Loire ». Cette innovation introduit des outils cruciaux permettant la vérification automatisée de conformité selon le Gaia-X Compliance Document 24.06.

Les participants auront l’opportunité d’approfondir les deux niveaux d’interopérabilité que Gaia-X rend possibles : d’une part, l’interopérabilité juridique et organisationnelle, encadrée par le Gaia-X Compliance Document, et d’autre part, l’interopérabilité sémantique et technique, régie par le Gaia-X Architecture Document. « Cette double approche est essentielle pour instaurer un climat de confiance et d’efficacité au sein de l’écosystème basé sur Gaia-X », souligne Roland Fadrany, directeur des opérations de Gaia-X.

Lors de la session consacrée au Cadre de Confiance Gaia-X, Pierre Gronlier, Directeur de l’Innovation chez Gaia-X, abordera la question de l’intégration de la confiance et de l’interopérabilité dans les plateformes numériques, non seulement en tant qu’idéaux, mais comme des éléments concrets et automatisés essentiels pour bâtir un futur numérique résilient.

Dans la session « Gaia-X Voices : Témoignages de Cas d’Utilisation », des intervenants partageront leurs attentes vis-à-vis des services offerts par les espaces de données, ainsi que les labels Gaia-X recherchés et les fonctionnalités orchestrées autour de ceux-ci. « Je suis ravi de modérer cette session et d’explorer les idées motrices de l’évolution de la collaboration en matière de données », indique Alberto Palomo, Directeur de la Stratégie chez Gaia-X.

Le programme s’élargit ensuite pour inclure la dimension de la mondialisation et de son impact sur l’écosystème numérique, en présentant la mise en œuvre réussie d’un banc d’essai GXDCH au Japon. Ce jalon représente la première implémentation d’une Digital Clearing House en dehors de l’Europe, illustrant la volonté de Gaia-X de renforcer sa stratégie d’internationalisation et de promouvoir des collaborations globales. « Les efforts de mondialisation de Gaia-X posent les bases d’une coopération et d’une innovation internationales. Ensemble, avançons vers des espaces de données mondiaux et façonnons l’infrastructure cloud de demain », déclare Ulrich Ahle, PDG de Gaia-X.

Les participants au sommet pourront explorer trois espaces dédiés : le Théâtre Économique, le Théâtre Technique et le Théâtre des Partenaires, chacun offrant des sessions ciblées pour une immersion approfondie dans les différents aspects de Gaia-X. « Alors que nous préparons le Sommet Gaia-X, je suis heureux que nous offrions l’opportunité d’entrer dans des discussions purement techniques sur l’avenir du partage de données et des écosystèmes de services », se réjouit Christoph F. Strnadl, Directeur Technique de Gaia-X.

Points Forts du Sommet :

Découvrir comment le Gaia-X Digital Clearing House (GXDCH) opérationnalise le Gaia-X Compliance Document en utilisant les spécifications du Cadre de Confiance Gaia-X.

Écouter des témoignages concrets de projets d’espaces de données, illustrant la mise en œuvre du cadre Gaia-X dans divers secteurs.

Explorer comment les fournisseurs de services cloud et les Digital Clearing Houses optimisent l’efficacité et l’innovation tout en assurant la durabilité économique par le biais d’écosystèmes de données collaboratifs.

Comprendre le rôle central de l’Orchestrateur d’Espaces de Données dans la gestion et la coordination au sein des écosystèmes de partage de données.

Évaluer vos projets de partage de données grâce au modèle économique développé par l’Université Paris-Dauphine, qui distingue les rôles des participants et des orchestrateurs au sein de ces écosystèmes.

Découvrir comment le Comité des Espaces de Données (DSBA), le Centre de Support des Espaces de Données (DSSC) et Simpl collaborent pour créer un cadre unifié, facilitant l’interopérabilité entre écosystèmes par la convergence des standards.

Engager des échanges directs avec l’ensemble de l’équipe technique de Gaia-X, jusqu’au Directeur Technique et au Directeur de l’Innovation, au travers d’ateliers, de discussions ouvertes, de séances de questions-réponses ou d’entretiens individuels.

Explorer le Gaia-X B2B Marketplace, conçu pour combler le fossé actuel entre les besoins du marché et les technologies disponibles.

Inscrivez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté mondiale rassemblant plus de 600 invités venus des quatre coins du globe !

Conférence de Presse :

Une conférence de presse se tiendra le 14 novembre, de 08h30 à 09h30, au Finnkino Tennispalatsi. Les journalistes intéressés sont invités à contacter l’équipe des relations médias de Gaia-X pour y assister, soit en personne, soit en ligne.

Nous serons présents sur place et vous remonterons les nouveautés proposées par Gaia-X cette année.