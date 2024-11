De nouveaux détails dévoilés sur la collaboration entre Honor of Kings et Jujutsu Kaisen

Trois personnages de Jujutsu Kaisen font leur entrée dans le monde de Honor of Kings avec une sélection de contenu et d’événements à thème qui promet de ravir les joueurs.

Ne ratez pas les skins JJK !

Biron – Yuji Itadori est d’ores et déjà disponible, tandis que Kongming – Satoru Gojo arrivera le 5 novembre, et tous deux pourront être obtenus via un tirage au sort. De plus, les joueurs peuvent essayer le skin de Garo pour une durée limitée en échangeant 100 jetons, ou l’acheter pour 800 jetons.

Découvrez de nouveaux modes de jeu sur le thème de JJK pour une durée limitée

Jusqu’au 14 novembre, préparez-vous à des combats intenses dans School Crest Scramble. Les personnages commencent au niveau maximum avec toutes leurs compétences et participent à des combats d’équipe nerveux pour collecter 20 badges et remporter la victoire.

Du 15 au 28 novembre, il sera temps de participer à la Cursed Spirit Crusade. N’ayez pas peur, mais un esprit maudit de rang 2 s’est matérialisé dans le monde de Honor of Kings ! Les joueurs devront faire appel à toutes leurs compétences pour exorciser cet esprit malveillant et gagner leur place parmi l’élite de Jujutsu High.

Des missions et des événements sur le thème de JJK

Jusqu’au 14 novembre, les joueurs pourront gagner des récompenses de diverses façons :

Se connecter quotidiennement pour gagner 2 jetons et 100 diamants

Partager quotidiennement pour gagner 1 jeton et une version d’essai de 14 jours des héros Garo, Biron et Kongming

Compléter 2 parties chaque jour pour gagner 1 jeton et 3 coupons de tirage de diamants

Compléter 9 parties pour gagner 1 des 3 coffres de sélection de héros

Jusqu’au 27 novembre, participez quotidiennement à l’événement Entrainement Jujutsu pour gagner des jetons que vous pourrez ensuite échanger contre de superbes objets.

Connectez vous quotidiennement pour gagner 2 jetons

Complétez une partie en 5 contre 5 chaque jour pour gagner 10 jetons

Complétez une session d’entraînement chaque jour pour gagner 20 jetons

Gagnez une partie classée pour gagner 10 jetons (dans une limite de 200 jetons)

Coût d’échange des jetons :

100 jetons : version d’essai du skin de Garo

300 jetons : 300 diamants

500 jetons : un cadre d’Avatar sur le thème de JJK

800 jetons : skin de la collaboration pour Garo

Jusqu’au 7 novembre, Rencontrez Yuji & Gojo

Connectez vous pour recevoir :

Un sticker Yuji (valide 30 jours)

Un sticker Gojo (valide 30 jours)

5 coupons Jujutsu

15 outils d’amitié Jujutsu

Jusqu’au 7 novembre, jouer des parties rapporte des coupons de tirage Jujutsu

Faites équipe pour 3 parties et gagnez un coupon de tirage Jujutsu

Complétez 6 parties en 5 contre 5 et gagnez un coupon de tirage Jujutsu

Complétez 10 parties en 5 contre 5 et gagnez un coupon de tirage Jujutsu

Complétez 16 parties en 5 contre 5 et gagnez deux coupons de tirage Jujutsu

Du 8 au 27 novembre, Explorez Jujutsu High et découvrez de nouvelles missions à compléter pour remporter des récompenses :

Connectez vous quotidiennement pour gagner 15 jetons

Aimez un coéquipier par jour pour gagner 5 jetons

Complétez 3 parties par jour pour gagner 5 jetons

Tout au long de l’événement, faites équipe pour une partie en 5 contre 5 et gagnez 5 jetons (jusqu’à un maximum de 50 jetons)

Les jetons peuvent être échangés contre diverses récompenses :