Sonic Dash passe la barre des 500 millions de téléchargements pour les 30 ans de Sonic !

le hit mobile de SEGA of America, Inc., a récemment franchi une barre symbolique : lancé en 2013, le runner échevelé a dépassé les 500 millions de téléchargements à travers le monde ! Sonic Dash est le jeu mobile Sonic le plus joué de tous les temps, et la course est loin d’être terminée puisque le hérisson bleu le plus cool du jeu vidéo entend se catapulter tous azimut dans de nouveaux environnements 3D somptueux dans les semaines à venir !

Cette étape majeure dans la vie du jeu tombe à pic pour le 30ème anniversaire de Sonic the Hedgehog, que SEGA fête tout au long de l’année avec ses fans aux quatre coins de la planète. Du petit écran aux salles obscures, la tornade bleue fait craquer son public sur tous les terrains : le premier film Sonic the Hedgehog est sorti l’année dernière, et sa suite envahira les cinémas du monde entier en 2022.

Takashi Iizuka, de la Sonic Team, déclare : « Réaliser plus de 500 millions de téléchargements est un hommage immense à l’endurance de Sonic et au gameplay fun et intemporel de Sonic Dash. Nous chérissons nos fans loyaux, et remercions nos partenaires Apple et Google pour leur soutien sans faille depuis l’arrivée de Sonic Dash sur leurs plateformes. Cette étape n’aurait pas pu être franchie à un meilleur moment ! »

« Nous sommes toujours étonnés par le soutien des fans de Sonic Dash, et par les millions de nouveaux joueurs que le runner attire chaque mois. Un grand merci à tous les fans de Sonic Dash ! Nous sommes impatients de vous offrir de nouveaux événements in-game innovants autour de l’univers de Sonic pour les années à venir. » indique le Studio Director de SEGA HARDlight, Neall Jones.

Sonic Dash est développé par HARDlight, le studio européen de SEGA également derrière le runner mobile multijoueur à grand succès, Sonic Forces. HARDlight ajoute régulièrement de nouveaux événements à Sonic Dash, dont des collaborations avec de nombreuses licences reconnues. À partir du vendredi 17 septembre, les fans retrouveront un tout nouvel événement dans Sonic Dash pour fêter ses 500 millions de téléchargements.

Pour ne rien manquer de l'actualité de Sonic, rendez-vous sur Twitter et Instagram, aimez-le sur Facebook et suivez le sur Twitch et YouTube.

Téléchargez Sonic Dash gratuitement sur l’App Store et Google Play.