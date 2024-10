Sonos présente la Sonos Arc Ultra, sa nouvelle barre de son, dotée de la technologie Sound Motion

Partager Facebook

Sonos (Nasdaq: SONO) a annoncé aujourd’hui le lancement de la Sonos Arc Ultra, une nouvelle barre de son Premium qui présente pour la première fois la technologie de transduction révolutionnaire de la marque, sous le nom de Sound Motion.

Sound Motion représente une avancée significative dans le domaine de l’ingénierie audio, en parvenant à réduire considérablement la taille du transducteur tout en renforçant les basses. Cette technologie ouvre un nouveau chapitre dans le domaine de l’innovation sonore: il est désormais possible d’obtenir un son plus puissant et de meilleure qualité avec des enceintes plus petites. La Sonos Arc Ultra offre ainsi des basses deux fois plus puissantes que celles de la Sonos Arc, et une expérience audio spatial 9.1.4 sans précédent, le tout dans un design fin et épuré.

Sonos dévoile également le Sonos Sub 4, la nouvelle génération de son caisson de basses emblématique. Un design revisité et de nouveaux composants internes apportent des basses exceptionnelles pour les films, séries, et tous les autres contenus audio et vidéo.

«Depuis des décennies, Sonos a révolutionné l’expérience du home cinéma et de la musique avec des produits aussi esthétiques que performants. Guidés par notre goût pour l’innovation, nous avons créé une technologie de transducteur révolutionnaire Sound Motion™ qui repousse les limites du son qu’une seule enceinte est capable de délivrer. Nous avons intégré cette technologie au home cinema, répondant ainsi à la demande grandissante d’un son haute qualité, tout en veillant à ce que le design s’harmonise avec les espaces de vie modernes.» déclare Patrick Spence, le PDG de Sonos. «La Sonos Arc Ultra réinvente notre barre de son emblématique en intégrant cette innovation unique, offrant ainsi une expérience d’écoute inégalée, dans un design plus fin.».

Sonos poursuit également l’amélioration rapide de sa nouvelle application. Grâce à une mise à jour effectuée parallèlement au lancement de l’Arc Ultra et du Sub 4, les performances de la nouvelle application devraient surpasser celles de l’application précédente sur d’importants paramètres, notamment ceux qui sont essentiels pour les nouveaux utilisateurs : l’identification du système, la configuration de nouveaux appareils et la possibilité de regrouper des appareils Sonos. Pour les utilisateurs actuels de Sonos, la mise à jour réintroduira 90 % des fonctionnalités manquantes de la nouvelle application, tandis que d’autres améliorations seront ajoutées au fil des futures mises à jour déployées par Sonos. Vous trouverez plus de détails sur notre page Assistance.

«Nous avons travaillé sans relâche pour résoudre les problèmes les plus critiques de l’application et les fonctionnalités les plus demandées. Nous avons atteint un niveau de qualité qui nous permet de lancer nos nouveaux produits en toute confiance.», a déclaré Patrick Spence, PDG de Sonos. « Comme nous l’avons indiqué dans nos engagements, nous continuerons à améliorer régulièrement le logiciel de l’application et nous sommes déterminés à rendre l’expérience Sonos meilleure qu’elle ne l’a jamais été.»

Sonos Arc Ultra: Un son révolutionnaire pour le home cinéma

Grâce à une technologie unique en son genre, et à des collaborations industrielles innovantes, la Sonos Arc

Ultra offre des basses amplifiées et une expérience audio spatial à couper le souffle grâce à la compatibilité Dolby Atmos®. Également, son mode Amélioration vocale avancé permet un réglage sonore encore plus précis. Le tout dans un design épuré qui s’intègre à tout type d’intérieur, parfaitement compatible avec les TV de grande taille.

Un son digne d’une salle de cinéma, dans votre salon: La Sonos Arc Ultra offre un champ sonore étendu qui place chaque détail audio avec précision dans la pièce, pour une immersion totale au cœur des contenus audio-vidéo. La toute nouvelle architecture acoustique comprend 14 haut-parleurs conçus par Sonos, dont un woofer Sound Motion™ et un ensemble de tweeters avec des guides d’ondes aux deux extrémités pour offrir une expérience en audio spatial 9.1.4.

Trueplay™ permet de calibrer le son en fonction de la pièce. Il est maintenant disponible pour iOS et Android.

Des dialogues ultra limpides: La Sonos Arc Ultra possède une nouvelle architecture pour le canal central. Elle augmente ainsi la clarté vocale pour faciliter le suivi des dialogues. Le mode Amélioration Vocale a été perfectionné: il permet désormais de choisir le niveau de clarté des dialogues que vous préférez depuis l'application Sonos.

Collaboration cinématographique: La Sonos Arc Ultra est le résultat de relations solides avec le Sonos Soundboard.Sonos a travaillé avec des producteurs et réalisateurs de films à la renommée internationale, notamment Chris Jenkins et Onnalee Blank, afin de perfectionner la Sonos Arc Ultra pour la diffusion des contenus en Dolby Atmos et de concevoir une expérience digne d'un studio, pouvant rivaliser avec les systèmes audio professionnels.

Un design Premium adapté à tout intérieur: La Sonos Arc Ultra a été conçue avec le plus grand soin. Avec sa forme incurvée unique et sa finition mate, elle peut être fixée au mur ou placée sur un meuble TV en toute discrétion. Sa grille circulaire s'étend jusqu'à l'arrière de l'enceinte pour que le son puisse se propager dans toutes les directions.

Configuration et contrôle simples: La connexion HDMI eARc et le contrôle facile via la télécommande TV, l'application Sonos, Sonos Voice Control ou Amazon Alexa offrent une expérience sonore comparable à celle d'une salle de cinéma en quelques minutes. Les commandes tactiles sont astucieusement placées à l'arrière de la Sonos Arc Ultra pour éviter toute distraction visuelle. La connexion Bluetooth offre des possibilités de diffusion supplémentaires, que ce soit pour écouter un podcast ou préparer une playlist avant l'arrivée des invités.

Fabriquée de manière responsable: La Sonos Arc Ultra a été conçue dans une démarche durable, avec un indice de réparabilité amélioré: un nombre de vis plus important, moins d'adhésifs, des circuits imprimés produits dans des matériaux sans halogène, et moins de silicium. Elle présente également une consommation électrique en mode veille 20% inférieure à celle de la Sonos Arc. Son emballage recyclable à 100% et réduit de 18%, favorise une expédition plus efficace.

Sonos Sub 4: Notre caisson de basses le plus immersif, entièrement repensé

Le Sonos Sub 4 représente la dernière génération des caissons de basses. Ses basses ultra puissantes révolutionnent l’expérience home cinéma et plongent les utilisateurs au cœur de leurs contenus préférés.

Un son ultra-puissant: Les deux woofers conçus sur mesure génèrent des basses fréquences profondes et dynamiques pour améliorer le rendu des contenus. Aucune vibration n'est ressentie grâce aux deux woofers du Sonos Sub 4 orientés vers l'intérieur qui créent un effet d'annulation des forces et suppriment toute altération des basses.

Un design entièrement repensé: Le Sonos Sub 4 est le caisson de basses le plus perfectionné de Sonos à ce jour. Il possède une puissance de traitement et une capacité de mémoire accrues, ainsi que de nouvelles fréquences Wi-Fi pour ressentir chaque émotion.

Le même design emblématique: Les formes épurées du Sonos Sub 4 rappellent le design des précédentes versions, dans une nouvelle finition mate en noir ou en blanc. Il peut être placé debout, sur le côté ou sous le canapé. Le Sonos Sub 4 est également plus éco responsable grâce à des efforts de dématérialisation et à une réduction de près de 50% de la consommation d'énergie en mode veille.

Un home cinéma à couper le souffle: L'utilisateur peut vivre les films et séries avec une intensité accrue en associant un Sonos Sub 4 à une Sonos Arc Ultra, Arc, ou Beam, pour des basses encore plus profondes. Les deux caissons de basses peuvent être ajoutés pour des basses puissantes qui amplifient chaque scène et chaque chanson. Le Sonos Sub 4 est compatible avec les générations précédentes de Sonos Sub dans certaines configurations.

La Sonos Arc Ultra et le Sonos Sub 4 seront disponibles à partir du 29 octobre 2024 aux prix respectifs de 999€ / 999 CHF et 899€ /899 CHF.