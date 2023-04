Sony annonce les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit WF-C700N, ainsi que la version Bleu Nuit du WH-1000XM5

Partager Facebook

ony permet de profiter encore mieux de sa musique où que l’on soit en présentant ses nouveaux écouteurs sans fil : les WF-C700N. Les WF-C700N sont idéaux pour l’utilisateur qui souhaite découvrir les écouteurs sans fil sans faire de compromis sur le confort ou le maintien, tout en profitant d’une qualité sonore et d’une réduction du bruit propices à une immersion totale.

Le confort et la qualité dans la poche

Les WF-C700N ont été conçus pour assurer un confort et un maintien optimal, quelle que soit la taille de ses oreilles. Sony a réalisé une analyse exhaustive grâce aux données collectées depuis le lancement des premiers écouteurs intra-auriculaires, en 1982, et étudié la sensibilité de divers types d’oreilles. Les écouteurs WF-C700N associent une forme parfaitement adaptée à l’oreille humaine et un design ergonomique conçu pour une stabilité accrue : l’utilisateur pourra ainsi écouter plus longtemps sans ressentir le besoin d’une pause. L’étui de chargement est petit, facile à transporter dans une poche ou dans un sac afin d’emporter ses écouteurs où que l’on aille. Sa texture assure un toucher agréable.

La texture et les couleurs des WF-C700N sont conçues pour chaque style et chaque confort. En choisissant entre le noir, le blanc, le lavande et le vert sauge, l’utilisateur trouvera le modèle qui lui correspond le mieux.

Plus de musique, moins de bruits parasites

Grâce aux WF-C700N, il est possible de s’immerger totalement dans sa musique. La réduction de bruit permet d’éliminer les bruits extérieurs tandis que le mode Ambient Sound permet de rester connecter à son environnement en laissant passer les sons ambiants.

Grâce au mode Ambient Sound, les micros qui captent les bruits ambiants sont plus sensibles, permettant d’écouter confortablement sa musique tout en restant connecté à son environnement. L’utilisateur peut personnaliser les réglages grâce à l’application Sony | Headphones Connect ou utiliser le réglage Focus on Voice afin d’optimiser le son des voix et ainsi discuter sans ôter les écouteurs. Il peut par exemple entrer dans un café et passer commande facilement, et dans la foulée s’asseoir et profiter de son divertissement sans distraction.

Les WF-C700N disposent aussi du mode Adaptive Sound Control, qui ajuste le niveau de la réduction de bruit en fonction de l’endroit où l’on se trouve et de son activité. Il reconnaît les lieux où l’on se rend souvent, comme son bureau, sa salle de sport ou son café favori, et adapte le niveau à la situation. Ainsi, le consommateur peut passer d’un environnement à un autre sans mettre ses divertissements favoris en pause.

Entendre chaque morceau en qualité supérieure

Les WF-C700N offrent une qualité audio supérieure grâce à la technologie d’optimisation numérique DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). De plus, les haut-parleurs dédiés de 5 mm de Sony offrent aux WF-C700N un véritable atout : malgré leur taille réduite, ils produisent des basses puissantes et des voix claires pour que l’on profite au mieux de sa musique ou de ses divertissements – quel que soit notre style. L’application Sony | Headphones Connect intègre en outre un égaliseur afin de régler le son selon ses goûts.

Profiter d’une utilisation simplifiée et durable

Avec une autonomie pouvant atteindre 15 heures1 , la résistante à l’eau IPX42 et des fonctions intelligentes, les écouteurs sans fil WF-C700N sont idéaux pour toutes les activités quotidiennes.

Très pratiques, les WF-C700N disposent d’une connexion multipoint3 permettant de les associer à deux périphériques Bluetooth en même temps. Ainsi, lors d’un appel, les écouteurs savent quel appareil sonne et basculent automatiquement vers le bon.

Les WF-C700N offrent également une bonne qualité d’appel grâce à leur structure de réduction du bruit du vent : ils transmettent la voix clairement, même lors d’un jour venteux.

Le WH-1000XM5 désormais disponible en Bleu Nuit

Depuis le lancement du WH-1000XM5 en 2022, ce casque sans fil a reçu de nombreux prix et l’approbation de la critique générale pour sa réduction de bruit à la pointe de l’industrie4 et sa qualité audio premium. Aujourd’hui, Sony propose la technologie réputée du modèle plébiscité WH-1000XM5 dans une nouvelle couleur Bleu Nuit, permettant de personnaliser toujours plus son écoute.

Conçus en pensant à l’environnement

Les WF-C700N et le WH-1000XM5 Bleu Nuit ont été conçus pour allier style et développement durable. Les emballages des deux modèles ne comportent aucun plastique5, reflétant l’engagement de Sony dans la réduction de l’impact environnemental de ses produits et de ses processus industriels.

Prix et disponibilité