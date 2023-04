The King of Fighters XV : Kim Kaphwan sera disponible le 4 avril et Goenitz arrive cet été

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Très attendu, Kim Kaphwan s’apprête à débarquer dans la Saison 2 de KOF XV pour rejoindre Shingo Yabuki. Ses attaques dans les airs sont sa marque de fabrique.

En complément des personnages payants, Goenitz, boss de The King of Fighters ’96, fera son grand retour dans KOF XV cet été et sera disponible gratuitement.

Au total, la Saison 2 de KOF XV comprend sept nouveaux personnages : Shingo Yabuki a inauguré la nouvelle saison cet hiver, l’arrivée de Kim Kaphwan est imminente, Sylvie Paula Paula, Goenitz (gratuit) et Najd débarqueront cet été et deux autres combattants sont encore à dévoiler. Les six personnages en DLC sont disponibles dans le Fighter Pass.