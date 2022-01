Sony annonce sa nouvelle barre de son HT-S400 et son puissant caisson de basses sans fil

Partager Facebook

Immersion dans un son Surround cinématographique grâce à la technologie S-Force PRO Front Surround ;

Optimisation de la clarté des voix grâce aux haut-parleurs X-Balanced et à la technologie Separated Notch Edge ;

Intensité des basses grâce au puissant caisson sans fil doté d’un large diaphragme de 160 mm et d’une puissance de 330W.

Sony a annoncé l’arrivée de sa barre de son HT-S400 2.1 canaux capable de plonger tout le salon dans un son Surround cinématographique. Qu’importe le programme, qu’il s’agisse d’une soirée cinéma, de la toute nouvelle série récemment sortie, de regarder son émission préférée ou simplement d’écouter de la musique, la HT-S400 déploie une expérience sonore intense grâce à sa technologie S-Force PRO Front Surround, de ses fonctions assurant des dialogues plus clairs et une incroyable puissance de sortie de 330 W.

Le son Surround simplifié

La HT-S400 permet de se sentir enveloppé par un son omnidirectionnel grâce au Dolby® Digital de haute qualité produit par la technologie S-Force PRO Front Surround signée Sony. Cette virtualisation du son Surround place les téléspectateurs au cœur de l’action de leurs films préférés en simulant un son Surround digne d’une salle de cinéma. Grâce aux enceintes avant, la technologie exclusive de traitement du champ sonore numérique de Sony reproduit virtuellement le champ du son Surround.

Un son et des dialogues plus clairs grâce aux haut-parleurs X-Balanced et à la technologie Separated Notch Edge

Les enceintes avant comprennent une unité de haut-parleurs X-Balanced à la forme rectangulaire unique permettant de maximiser le diaphragme. Elle réduit également l’excursion du conducteur tout en maintenant la pression acoustique pour réduire la distorsion et augmenter la clarté vocale.

La technologie Separated Notch Edge jumelée à l’unité de haut-parleurs X-Balanced améliore la symétrie de l’amplitude verticale essentielle à la limpidité sonore. Cette performance provient d’encoches stratégiquement placées sur le bord pour mieux contrôler la pression à l’intérieur et à l’extérieur du contour du diaphragme. Grâce à ces deux fonctionnalités, les amateurs de films ou de jeux vidéo ne perdront jamais un mot prononcé au cours d’une séquence d’action explosive ou d’un moment de conversation stratégique et tendu.

Richesse des basses

La barre de son est livrée avec un puissant caisson de basses sans fil doté d’un grand diaphragme de 160 mm et d’une puissance de 330W pour offrir des graves plus profonds et plus intenses. Ce caisson de basses sans fil magnifie tous les spectacles audiovisuels possibles pour faire vibrer les téléspectateurs.



Intégration BRAVIA™ automatique

La connexion de la HT-S400 à un téléviseur Sony BRAVIA est simple et rapide. Grâce à une interface utilisateur intégrée, les paramètres de la barre de son apparaissent automatiquement dans le menu Paramètres rapides du téléviseur BRAVIA pour simplifier le contrôle des paramètres sonores et du volume[1] avec la télécommande BRAVIA.

De plus, pour réduire l’encombrement des câbles, la barre de son HT-S400 reçoit le son sans fil d’un téléviseur BRAVIA et se connecte sans fil facilement[2].

Une expérience utilisateur agréable et intuitive

La barre de son a été conçue pour offrir une expérience utilisateur intuitive grâce à sa télécommande simple, ergonomique et pratique. Elle facilite également l’accès au mode Voix pour profiter de dialogues plus clairs et au mode Nuit pour permettre aux utilisateurs de regarder la télévision sans réveiller toute la maison.

La convivialité est décidément à l’honneur grâce, notamment, au très utile écran OLED de la barre de son. Il affiche en effet des informations rapides sur l’état des fonctions de la télécommande comme la source d’entrée, le volume et les paramètres sonores.



Durabilité

Les produits Sony sont voués non seulement à une excellente qualité sonore, mais aussi au respect de l’environnement. Développé par Sony, le plastique recyclé utilisé dans le panneau arrière du caisson de basses de la HT-S400 a nécessité de nombreuses années de recherche et de conception pour garantir la compatibilité des matériaux durables avec les exigences audio les plus strictes de Sony. L’incorporation de ces matériaux reflète ainsi l’engagement de Sony à réduire l’impact environnemental de ses produits et pratiques[3].

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://www.sony.ch/fr/electronics/barres-de-son/ht-s400



Prix et disponibilitéLa barre de son HT-S400 sera disponible au mois d’avril 2022 au prix d’environ CHF 329.