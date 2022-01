Les Sims s’associe à Pabllo Vittar pour créer des styles colorés dans le kit Les Sims 4 Tenues de carnaval

Partager Facebook

Le kit Les Sims 4 Tenues de carnaval, est la dernière collection de contenu qui offre aux joueurs de nouvelles possibilités pour personnaliser leurs Sims et de nouveaux looks audacieux dans Créer un Sim pour diversifier leur garde-robe. Le kit Les Sims 4 Tenues de carnaval sera disponible le 3 février sur PC et Mac via Origin et Steam, et sur les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Xbox One.

Les Sims a collaboré avec Pabllo Vittar, la drag-queen brésilienne emblématique, autrice-compositrice-interprète et mannequin pour créer des looks qui permettent aux joueurs d’enrichir le style de leurs Sims et de stimuler leur créativité.

Exubérants, audacieux et chatoyants, les looks, styles et couleurs du kit Tenues de carnaval incarnent la vision de la liberté et du fun de Pabllo. Ce nouveau contenu encourage les joueurs à s’approprier l’une des plus grandes célébrations culturelles du monde grâce à des vêtements, du maquillage et des accessoires originaux pour tous les Sims. La flexibilité des designs permet d’intégrer les pièces originales de Pabllo à n’importe quel look pour un résultat lumineux. Que les joueurs choisissent d’habiller leurs Sims avec des découpes spectaculaires, des motifs fruités multicolores avec des contrastes graphiques ou des hauts à paillettes, les possibilités de diversifier leurs looks sont infinies et renforcées par du maquillage audacieux et des accessoires colorés.

La franchise Les Sims offre depuis longtemps aux joueurs une place pour exprimer leur créativité par l’intermédiaire des vêtements ; le dernier exemple en date a été le kit Nouveaux styles masculins en collaboration avec le créateur londonien Stefan Cooke, ainsi que les kits Rue de la mode et Incheon Style, inspirés des tendances de la mode de rue emblématique de Bombay et des tenues vues à l’aéroport d’Incheon.

Dans le cadre de la collaboration pour le kit Tenues de carnaval, Pabllo Vittar a enregistré en simlish son tube « Buzina », single issu de son deuxième album studio Não Para Não. Disponible dès aujourd’hui dans une mise à jour gratuite du jeu de base, les joueurs peuvent jouer en écoutant ce morceau amusant et bien d’autres sur les stations de radio du jeu Les Sims 4. Pour continuer la fête, les joueurs peuvent s’attendre à une mise à jour du jeu de base Livraison Les Sims Express avec des recettes brésiliennes et un masque au début du mois de février, puis à une œuvre inédite du célèbre artiste contemporain Lano pour décorer leur maison en mars.