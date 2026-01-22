Sony dévoile ses nouveaux écouteurs ouverts : LinkBuds Clip

Partager Facebook

Sony a annoncé sa dernière innovation en matière d’audio portable : les LinkBuds Clip. Ces nouveaux écouteurs à clip ouvert permettent de profiter pleinement de la musique tout en restant connecté au monde réel, redéfinissant ainsi l’expérience du divertissement au quotidien.

Les LinkBuds Clip offrent une expérience d’écoute naturelle qui permet à l’utilisateur de rester conscient de son environnement, et donc, d’entendre la circulation, les conversations et les annonces extérieures sans retirer ses écouteurs. Leur conception intuitive offre la possibilité de poursuivre l’écoute tout en ​ échangeant naturellement avec les personnes autour, avec moins de fatigue auditive, grâce à une meilleure circulation de l’air et à l’absence de pression dans le conduit auditif. Parfaits pour un usage quotidien, ils offrent un maintien sûr, une meilleure perception de l’environnement et un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée.

Conçus en tenant compte des commentaires clients, les LinkBuds Clip présentent une forme ouverte unique qui s’adapte confortablement à toutes les oreilles, sans compromettre la qualité audio et les fonctionnalités utiles qui font la renommée de Sony. Offrant une véritable expérience permanente grâce à leur conception, leur son et leurs fonctionnalités, les LinkBuds Clip sont parfaits pour rester attentifs à l’environnement ou aux conversations alentour , tout en écoutant de la musique.

Conçus pour rester ouverts

Les LinkBuds Clip permettent de profiter d’une expérience d’écoute fluide, que ce soit sur le trajet du travail, en déplacement ou au quotidien.

Les LinkBuds Clip présentent un design en forme de C qui n’empiète pas sur le conduit auditif, ce qui facilite leur adaptation à une grande variété de formes d’oreilles. Le corps principal et la bande supérieure offrent un large choix d’ajustements et une excellente stabilité. Des coussinets d’ajustement sont également inclus, permettant d’adapter la taille selon les préférences en déplaçant leur position sur la bande.

Les LinkBuds Clip disposent de trois modes d’écoute, qui peuvent être sélectionnables directement via les écouteurs. Le mode standard offre une qualité sonore impressionnante avec des voix claires et riches en détails, parfaite pour profiter d’un large éventail de musiques. Dans les environnements bruyants tels que les gares et les zones bondées, le mode Voice Boost facilite l’écoute. En amplifiant les voix, les LinkBuds Clip permettent de profiter de contenus tels que des podcasts ou des vidéos dans un plus large éventail de situations. Dans les espaces plus calmes, lorsque le contenu écouté risque d’être entendu par les autres, le mode Sound Leakage Reduction permet de profiter du contenu audio sans craindre de déranger qui que ce soit.

La qualité sonore et vocale réputée de Sony ​

Les LinkBuds Clip disposent d’une qualité sonore impressionnante. Tirant parti des nombreuses années d’expertise de Sony en matière de technologie audio et du savoir-faire en matière de réglage du son perfectionné grâce à sa série phare 1000X, les LinkBuds Clip offrent un son naturel et ample qui reste fidèle à l’original, même avec leur conception ouverte.

Les écouteurs sont dotés de la technologie DSEE pour l’amélioration de la qualité sonore, de la technologie 360 Reality Audio pour une expérience audio immersive personnalisée, ainsi que de l’effet de musique de fond1. De plus, ils disposent d’un égaliseur 10 bandes personnalisable depuis l’application Sony | Sound Connect. Grâce à la fonction « Find Your Own Equaliser », il est encore plus facile de trouver le son souhaité.

Les LinkBuds Clip sont équipés d’un traitement avancé du signal vocal et d’une technologie de captation vocale de haute précision, et offrent une excellente qualité d’appel. Grâce à un capteur à conduction osseuse qui capture la voix avec précision et à un système de réduction du bruit basé sur l’IA qui élimine les bruits de fond, les LinkBuds Clip garantissent une voix claire et naturelle, même dans les environnements les plus bruyants.

Conçus pour être esthétiques et confortables

Quel que soit l’endroit, les LinkBuds Clip offrent une expérience d’écoute riche et confortable. Ces écouteurs sont légers et exceptionnellement confortables, ce qui permet de les porter toute la journée en oubliant leur présence.

Les coussinets d’ajustement en option offrent un maintien plus serré et plus sûr, afin que les écouteurs restent en place, même pendant les sports de plein air comme la course à pied.

Leur design s’inspire des boucles d’oreilles et se décline dans une large gamme de couleurs, afin de s’adapter facilement à n’importe quel style.

Les LinkBuds Clip peuvent être personnalisés avec des coques de protection et des coussinets d’ajustement en option.

Fonctions utiles

Avec une autonomie prolongée pouvant atteindre jusqu’à 37 heures2 et d’une recharge rapide, les écouteurs peuvent être utilisés pendant 1 heure après seulement 3 minutes de recharge, pour une écoute ininterrompue. Les LinkBuds Clip bénéficient également d’un indice de résistance à l’eau IPX43, il est donc possible de les utiliser sans se soucier de la transpiration ou de la pluie. De plus, les écouteurs sont dotés d’une connexion multipoint, accordant la possibilité de basculer facilement d’un appareil à l’autre, et d’autres paramètres personnalisables via l’application Sony | Sound Connect.

Les LinkBuds Clip disposent également d’une commande par tapotement et d’un accès rapide. Finalement, l’écoute basée sur le contexte adapte le son à l’environnement et aux activités de l’utilisateur.

Le respect de l’environnement

Les produits Sony sont conçus pour offrir une qualité sonore optimale, tout en respectant l’environnement. L’emballage des LinkBuds Clip est entièrement dépourvu de plastique, ce qui souligne l’engagement de Sony à minimiser l’impact environnemental de ses produits et de ses pratiques. Environ 20 % du plastique utilisé est issu de matériaux recyclés4.

Prix et disponibilité

Les LinkBuds Clip seront disponibles à partir de février 2026 en noir, crème, lavande et vert, au prix de vente conseillé de 199 CHF.