Préparez-vous à tacler, à smasher et à marquer ! Les haricots font leur entrée dans Fall Guys Crown Jam

cedric 22 janvier 2026 App Store, Epic Store, Games, Google Play, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Alors que Fall Guys a déjà fait son apparition dans Fortnite via les îles Fall Guys, Crown Jam apporte une nouvelle dimension à ce crossover, sous la forme d’un mode temporaire dédié qui transforme le chaos des haricots en un sport d’équipe compétitif (et loufoque).

  • NOUVEAU MODE SPORT ARCADE TEMPORAIRE – Incarnez les Haricots de Fall Guys, mais au lieu d’être le dernier debout, votre objectif est d’envoyer le ballon dans le panier de l’équipe adverse.
  • NOUVEAUX HARICOTS, NOUVELLES PHYSIQUES – Ce ne sont pas les Haricots habituels des îles de Fall Guys. Les Haricots de Crown Jam sont animés par des physiques réelles, vous pouvez donc ressentir chaque saut, chaque tacle et chaque smash.
  • FORMEZ VOTRE TRIO – Formez un trio parmi l’un des six clubs Crown Jam disponibles.
  • RÉCOMPENSES CLASSÉES – Gagnez la piste musicale Fallait jouer au ballon et l’accessoire de dos Ballon couronne grâce au classement Crown Jam.
  • ACCESSOIRE DE DOS GRATUIT DANS FORTNITE – Terminez cinq matchs pour débloquer l’accessoire de dos Haricot en peluche bleu, utilisable dans les autres modes Fortnite.
  • COSTUME GRATUIT DANS FALL GUYS – Pour célébrer le lancement de Crown Jam, le costume Slam Dunk sera disponible gratuitement dans la boutique Fall Guys.

Fall Guys Crown Jam sera jouable du 23 janvier au 9 février.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties s’offre une démo jouable gratuite et un nouveau trailer avant sa sortie

Cette version d’essai gratuite offre un aperçu des deux titres présents dans le jeu pour …

Sennheiser RS 275, le casque TV qui offre une expérience TV sans fil simple et immédiate, avec une personnalisation avancée

La marque Sennheiser annonce aujourd’hui le bundle RS 275 Casque TV. Cette solution audio personnelle sans …

Sony dévoile ses nouveaux écouteurs ouverts : LinkBuds Clip

Sony a annoncé sa dernière innovation en matière d’audio portable : les LinkBuds Clip. Ces …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026