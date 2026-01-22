Préparez-vous à tacler, à smasher et à marquer ! Les haricots font leur entrée dans Fall Guys Crown Jam

Alors que Fall Guys a déjà fait son apparition dans Fortnite via les îles Fall Guys, Crown Jam apporte une nouvelle dimension à ce crossover, sous la forme d’un mode temporaire dédié qui transforme le chaos des haricots en un sport d’équipe compétitif (et loufoque).

NOUVEAU MODE SPORT ARCADE TEMPORAIRE – Incarnez les Haricots de Fall Guys, mais au lieu d’être le dernier debout, votre objectif est d’envoyer le ballon dans le panier de l’équipe adverse.

– Incarnez les Haricots de Fall Guys, mais au lieu d’être le dernier debout, votre objectif est d’envoyer le ballon dans le panier de l’équipe adverse. NOUVEAUX HARICOTS, NOUVELLES PHYSIQUES – Ce ne sont pas les Haricots habituels des îles de Fall Guys. Les Haricots de Crown Jam sont animés par des physiques réelles, vous pouvez donc ressentir chaque saut, chaque tacle et chaque smash.

– Ce ne sont pas les Haricots habituels des îles de Fall Guys. Les Haricots de Crown Jam sont animés par des physiques réelles, vous pouvez donc ressentir chaque saut, chaque tacle et chaque smash. FORMEZ VOTRE TRIO – Formez un trio parmi l’un des six clubs Crown Jam disponibles.

– Formez un trio parmi l’un des six clubs Crown Jam disponibles. RÉCOMPENSES CLASSÉES – Gagnez la piste musicale Fallait jouer au ballon et l’accessoire de dos Ballon couronne grâce au classement Crown Jam.

– Gagnez la piste musicale Fallait jouer au ballon et l’accessoire de dos Ballon couronne grâce au classement Crown Jam. ACCESSOIRE DE DOS GRATUIT DANS FORTNITE – Terminez cinq matchs pour débloquer l’accessoire de dos Haricot en peluche bleu, utilisable dans les autres modes Fortnite.

– Terminez cinq matchs pour débloquer l’accessoire de dos Haricot en peluche bleu, utilisable dans les autres modes Fortnite. COSTUME GRATUIT DANS FALL GUYS – Pour célébrer le lancement de Crown Jam, le costume Slam Dunk sera disponible gratuitement dans la boutique Fall Guys.

Fall Guys Crown Jam sera jouable du 23 janvier au 9 février.