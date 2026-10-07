Sony enrichit la gamme INZONE avec deux nouveaux coloris pour le casque H9 II et les écouteurs E9

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Sony dévoile aujourd’hui deux nouvelles déclinaisons de sa gamme gaming INZONE : le casque sans fil premium à réduction de bruit INZONE H9 II Fnatic Edition et les écouteurs intra-auriculaires filaires compacts INZONE E9 Violet transparent.

Habillé d’une palette inspirée de Fnatic, l’INZONE H9 II Fnatic Edition affirme une identité résolument esport. Le casque est désormais proposé en trois coloris : Noir, Blanc et Fnatic Edition. De son côté, l’INZONE E9 se pare du coloris Violet transparent, directement inspiré de l’univers visuel INZONE. Disponible aux côtés des versions Noir et Blanc, cette nouvelle teinte s’accorde avec les INZONE Buds Violet transparent pour composer une gamme cohérente et distinctive.

Développés avec la célèbre équipe d’esport Fnatic, l’INZONE H9 II et les INZONE E9 répondent aux exigences du jeu compétitif, en particulier sur les FPS. Ils réunissent l’expertise de Fnatic, les recommandations de joueurs professionnels et le savoir-faire audio de Sony pour offrir une expérience pensée pour la performance.

Grâce à une conception intégrant le haut-parleur issu du casque sans fil à réduction de bruit WH-1000XM6 de Sony, l’INZONE H9 II restitue avec précision aussi bien les bruits de pas lointains que les sons les plus profonds. Son égaliseur optimisé pour les FPS renforce la clarté sonore pour aider les joueurs à repérer chaque détail décisif. Léger et confortable, il accompagne les longues sessions de jeu et offre jusqu’à 30 heures d’autonomie1.

Avec la première structure entièrement fermée et le premier corps hermétique de Sony, associés à des embouts isolants, les INZONE E9 offrent une isolation passive renforcée pour une immersion sonore plus intense. Ils atténuent efficacement les clameurs du public en compétition comme les distractions du quotidien. Leur format compact, leur conception à faible pression et le choix de plusieurs tailles d’embouts hybrides assurent un confort durable, tout au long de la journée.

Prix et disponibilité

Le casque INZONE H9 II Fnatic Edition est disponible en Noir, Blanc et Fnatic Edition à partir d’octobre 2026 au prix de vente conseillé de 199 CHF.

Lesécouteurs intra-auriculaires INZONE E9 Violet transparent sont disponibles à partir d’octobre 2026 au prix de vente conseillé de 139 CHF.