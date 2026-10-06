Une nouvelle étude de Logitech, « Ctrl Tomorrow », montre comment la technologie influence l’humeur, le bien-être, les performances et le potentiel

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À l’ère de l’IA, 77 % des personnes interrogées pensent que plus elles maîtrisent la technologie, plus elles profitent de la vie.

Lausanne, Suisse et San Jose, Californie, le 6 octobre 2026 – Logitech International (SIX : LOGN) (Nasdaq : LOGI) a annoncé aujourd’hui les résultats de sa nouvelle étude mondiale , « Ctrl Tomorrow ». Cette recherche explore l’impact de la maîtrise des technologies numériques sur notre identité et notre bien-être. L’étude révèle une nouvelle fracture numérique : d’un côté, les personnes qui pensent maîtriser la technologie, et de l’autre, celles qui n’en ont pas le sentiment. Cette fracture a des conséquences concrètes sur leur bien-être émotionnel et physique, leurs performances, leur mode de vie et leurs perspectives d’avenir.

Les technologies numériques évoluent à un rythme effréné, et l’intelligence artificielle encore plus rapidement. Dans ce contexte, l’étude « Ctrl Tomorrow » de Logitech apporte un éclairage important : plus les changements technologiques sont rapides, plus il est crucial de maîtriser ses outils, notamment les appareils physiques. Cela procure de nombreux avantages au quotidien, tels que la confiance en soi, la productivité, la créativité, la concentration, le calme et le bien-être physique. Cet effet est connu sous le nom de « dividende du contrôle ». Cependant, les conséquences d’une perte de contrôle peuvent également être graves. On parle alors de « taxe sur le contrôle », qui peut engendrer des sentiments d’impuissance, d’anxiété et de colère, ou nuire à la créativité, au sommeil et au bien-être physique.

Principaux résultats de l’étude :

En moyenne mondiale, 77 % des personnes interrogées affirment que plus elles maîtrisent leurs technologies, plus elles profitent de la vie.

64 % des personnes interrogées dans le monde affirment que les problèmes techniques affectent leur humeur générale après le travail et leur sentiment de contrôle sur leur vie privée.

Lorsque la technologie fait défaut, 64 % des personnes interrogées se sentent frustrées, anxieuses ou en colère.

46 % des personnes interrogées dans le monde se sentent impuissantes, honteuses, épuisées ou laissées pour compte lorsque la technologie fait défaut.

En moyenne mondiale, 52 % des personnes interrogées affirment qu’en maîtrisant leur technologie, elles ont pu réaliser quelque chose qu’elles pensaient auparavant impossible.

« Compte tenu du rythme effréné des évolutions technologiques, il est compréhensible que certaines personnes se sentent exclues », déclare Hanneke Faber, PDG de Logitech. « Notre étude « Ctrl Tomorrow » montre que la technologie peut soit limiter, soit libérer le potentiel humain, que ce soit au niveau individuel, organisationnel ou mondial. C’est plus vrai que jamais à l’ère de l’IA. Le facteur crucial, c’est le contrôle : si nous, humains, maîtrisons la technologie d’aujourd’hui, nous façonnons l’avenir. »

Pourquoi le contrôle est la nouvelle monnaie de l’industrie technologique

Un écart qu’on ne peut mesurer ne peut être comblé. C’est pourquoi Logitech a développé le « Ctrl Score » : le premier outil de référence qui rend le contrôle visible, traçable et, surtout, améliorable pour les personnes et les organisations du monde entier.

Le « Score Ctrl » positionne les individus sur une échelle allant de l’indifférence totale à la maîtrise absolue. Ce score repose sur trois dimensions : la manière dont ils conçoivent consciemment leur environnement technique, leur confiance et leur ouverture aux nouveaux outils, et leur perception de la technologie comme un levier ou un frein à leur productivité. Ainsi, le « Score Ctrl » rend compte à la fois des décisions techniques fonctionnelles prises par les individus et de leur importance émotionnelle.

Les personnes ayant des valeurs « Ctrl » plus élevées sont celles qui ont le plus grand potentiel de tirer profit de leur technologie. Seul un tiers environ (30 %) des personnes interrogées déclarent avoir un contrôle élevé sur leurs technologies. À peine 10 % les utilisent avec assurance. Les 70 % restants agissent de manière moins consciente ou manquent de confiance en eux. De ce fait, ils risquent de se sentir impuissants, épuisés ou laissés pour compte. Ce groupe représente environ 4,2 milliards de personnes dans le monde. <sup>1</sup>

41 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles comptaient utiliser le temps gagné grâce à la technologie pour les tâches routinières afin d’améliorer leur bien-être, leur santé mentale et leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Chez les personnes ayant un score « Ctrl » plus faible, cette proportion atteint presque la moitié. Cela suggère que ceux qui ont le moins de contrôle sur leurs technologies sont précisément ceux qui les désirent le plus.

Les joueurs obtiennent des scores supérieurs à la moyenne sur « Ctrl ». 81 % d’entre eux affirment que jouer renforce leur confiance en eux au quotidien et réduit leur anxiété. Cela se traduit également par de meilleures performances au travail.

Le contrôle est la nouvelle monnaie technologique.

L’étude « Ctrl Tomorrow » soulève des questions importantes pour les individus et les organisations qui souhaitent optimiser leur potentiel ou celui de leurs employés. Si un certain degré de maîtrise des technologies a un impact positif sur le bien-être émotionnel et physique, ainsi que sur la productivité à la maison et au travail, comment peuvent-ils accroître cette maîtrise ?

Le « Ctrl-Score » offre une feuille de route. Ceux qui obtiennent un score faible dans l’une des trois dimensions peuvent prendre des mesures concrètes pour surmonter les obstacles technologiques. Il s’agit notamment d’utiliser la technologie de manière plus réfléchie, de développer ses connaissances et sa confiance en soi, et de rester ouvert aux nouveaux outils.

Un constat se démarque particulièrement : la technologie haptique favorise la confiance. Près des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré se sentir davantage en contrôle lorsqu’elles interagissent avec du matériel. 42 % ont indiqué s’appuyer davantage sur les appareils physiques aujourd’hui qu’il y a cinq ans. Cela montre que les individus ancrent leur sentiment de contrôle dans le tangible, tandis que les logiciels et l’IA rendent notre monde de plus en plus abstrait.

La maturité du marché détermine l’état d’esprit.

Dans une autre enquête, 61 % des personnes interrogées dans le monde estiment que la technologie renforce leur potentiel personnel. Cela inclut leur capacité à accomplir des tâches, à être créatifs, à se développer et à communiquer avec autrui. Cette attitude positive varie considérablement selon les pays. La Chine (80 %) et le Brésil (78 %) arrivent en tête. En France, ce chiffre n’est que de 45 %, aux États-Unis de 55 % et en Allemagne de 56 %.

De manière générale, la maturité du marché est un indicateur fiable de l’attitude des individus face à la technologie. En Inde et au Brésil (84 % dans les deux pays), les personnes interrogées sont les plus convaincues au monde que la technologie crée de nouvelles opportunités plutôt que de nouvelles contraintes. En France, en revanche, l’optimisme technologique est le plus faible, à 60 % (la moyenne mondiale étant de 74 %). Parallèlement, en Inde, 41 % des personnes interrogées se montrent enthousiastes quant à la manière dont l’IA élargit leurs perspectives. Aux États-Unis, ce chiffre n’est que de 16 %, au Royaume-Uni de 15 % et en Australie de 13 %. La Suisse occupe une place particulière parmi les pays occidentaux, avec 23 % de personnes se déclarant enthousiastes à l’égard de l’IA.