Sony Interactive Entertainment : Jim Ryan prend sa retraite

Jim Ryan a pris la décision de prendre sa retraite en mars 2024 après près de trente ans passés chez Sony et PlayStation.

Pour compenser le futur départ de Jim Ryan de Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, président, directeur de l’exploitation et directeur financier de Sony Group Corporation, assumera le rôle de président de SIE à partir d’octobre prochain. À compter du 1er avril 2024, Totoki-san sera nommé PDG par intérim de SIE, tout en conservant ses fonctions actuelles au sein de Sony Group Corporation. Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec le CEO de Sony Group Corporation, Kenichiro Yoshida, ainsi que l’équipe de direction de SIE dans le but de définir le prochain chapitre de l’avenir de PlayStation, mais également nommer le nouveau PDG de SIE.

Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

J’ai eu la chance de faire un travail que j’aime dans une entreprise très spéciale, de travailler avec des gens formidables et des partenaires incroyables. Mais il m’est de plus en plus difficile de concilier la vie en Europe et le travail en Amérique du Nord. Je partirai en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de vies à travers le monde ; PlayStation fera toujours partie de ma vie, et je me sens plus optimiste que jamais quant à l’avenir de la société. Je tiens à remercier Kenichiro Yoshida pour la confiance qu’il m’a accordée et pour avoir été un leader incroyablement sensible et encourageant.