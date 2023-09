EA SPORTS WRC redéfinit l’expérience du jeu de rallye dans une nouvelle vidéo Deep Dive

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA SPORTS présente la deuxième vidéo Deep Dive du très attendu EA SPORTS WRC, le jeu officiel du Championnat du monde de rallye de la FIA dont la sortie est prévue le 3 novembre sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC via EA App, Epic Store et Steam.

La vidéo Deep Dive propose un aperçu détaillé des modes et des fonctionnalités du jeu, notamment :

Éditeur : Les joueurs peuvent marcher sur les traces de la légende du rallye Colin McRae en concevant et en développant leur propre voiture de rallye de l’ère moderne. Du choix du châssis et de la carrosserie à la personnalisation de l’intérieur et de l’extérieur, les joueurs pourront créer le véhicule de leurs rêves en toute liberté. Chaque pièce possède ses propres caractéristiques et tout peut être modifié, des pare-chocs, spoilers et jantes aux moindres détails comme les body pins, les feux et les prises d’air, ce qui permet aux joueurs de créer une machine unique prête à affronter les courses des modes Carrière, Contre-la-montre, Clubs et bien d’autres encore.

Moments : Les joueurs pourront découvrir les moments les plus emblématiques des 50 ans d’histoire du Championnat du monde de rallye de la FIA dans ce nouveau jeu. Des meilleures performances aux comebacks les plus mémorables, les joueurs pourront revivre à la fois des événements historiques et récents et gagner des médailles en fonction de leurs performances. De nouveaux Moments seront régulièrement ajoutés à EA SPORTS WRC, mettant les joueurs au défi d’accomplir des scénarios et des événements liés au monde du rallye et inspirés de celui-ci.

Carrière : Permettant aux joueurs de créer leur propre écurie, le mode Carrière offre une progression sur plusieurs saisons et la possibilité de gérer une équipe d’ingénieurs ainsi que de prendre des décisions clés dans la quête de la gloire. Les joueurs pourront gravir les échelons depuis la catégorie Junior WRC ou se lancer directement dans la compétition de haut niveau afin de mener leur équipe à la victoire contre les meilleurs pilotes, voitures et écuries de rallye du monde dans une expérience authentique.

Il est également question de Rallye de Régularité, une forme alternative de compétition présente dans plusieurs modes du jeu, de l’École de rallye, l’endroit idéal pour commencer l’aventure EA SPORTS WRC et apprendre toutes les techniques fondamentales nécessaires pour piloter une voiture de rallye, de Championnat, l’expérience WRC solo traditionnelle reproduisant la saison réelle, ainsi que du Multijoueur, des Clubs et bien plus encore.