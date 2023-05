Sony présente la SRS-XV800, sa nouvelle enceinte de soirée puissante avec une autonomie exceptionnelle

Partager Facebook

Sony présente la nouvelle SRS-XV800, une enceinte au son puissant et clair. Elle est la compagne idéale pour animer une fête mémorable avec ses amis ou pour vivre une expérience cinéma à la maison.

Un son surround puissant pour des grandes fêtes

La SRS-XV800 propose l’Omni-directional Party Sound, qui envoie un son puissant jusqu’au dernier recoin de la pièce. Cinq tweeters fournissent un son clair à l’avant comme à l’arrière de l’enceinte1,2 soutenu par des basses qui feront vibrer le dance floor grâce aux deux haut-parleurs X-Balanced.

Les haut-parleurs X-Balanced utilisent un diaphragme rectangulaire qui, non seulement maximisent la surface du diaphragme, mais qui augmentent également la pression sonore pour des basses plus profondes et « punchy », une distorsion réduite et des voix plus claires, afin d’offrir une expérience auditive plus riche.

Du son où je veux

Avec une batterie intégrée offrant jusqu’à 25 heures d’écoute3, la SRS-XV800 garantit du son jusqu’au bout de la nuit. Si la batterie s’épuise, pas d’inquiétude : avec son chargement rapide, trois heures d’écoute sont récupérées en seulement dix minutes de chargement.

Les roues et la poignée intégrées de la SRS-XV800 simplifient son déplacement. Il suffit de saisir la poignée de l’enceinte et de l’incliner pour l’emporter partout.

L’éclairage indirect produit une lumière d’ambiance, pour créer une illumination qui colle à tous les styles. L’enceinte permet de créer une expérience immersive simplement en écoutant la musique : la lumière se synchronise automatiquement sur le rythme de la musique pour créer une explosion de couleurs captivante4.

Une meilleure expérience avec son téléviseur

Grâce à ses basses profondes et au son enveloppant unique du TV Sound Booster de Sony, la pièce se remplit d’un son si réel qu’il donne l’impression d’être rentré dans l’univers affiché à l’écran.

En associant le son du téléviseur pour les dialogues aux deux tweeters arrière et aux haut-parleurs X-Balanced de la SRS-XV800, l’expérience des émissions et des films sera renforcée par des basses profondes et des hautes fréquences réalistes. L’écho des ondes sonores sur les murs plongera l’utilisateur dans le son. La fonction TV Sound Booster5 permet de profiter d’un son supérieur pour tous les contenus audiovisuels, comme les concerts live et les films, en créant une immersion totale.

Un booster de fête partout

La SRS-XV800 dispose également d’entrées karaoké et guitare, d’un panneau de contrôle tactile éclairé intuitif, d’une résistance à l’eau IPX46 et de l’appairage Bluetooth rapide pour Android7 : il est plus facile que jamais d’écouter de la musique, peu importe l’endroit.

Sony | Music Center et Fiestable

La nouvelle SRS-XV800 est compatible avec les deux applications Sony | Music Center et Fiestable. Avec Sony | Music Center, l’utilisateur peut sélectionner des listes de lecture, modifier les motifs d’éclairage et les modes sonores directement depuis le dance floor. Fiestable permet d’accéder à des fonctions ludiques pour créer une ambiance de fête ultime : création de listes de lecture, fonctions karaoké comme Voice Changer, Echo et Contrôle DJ pour ajouter des effets sonores.

Conçu en pensant à l’environnement

Les produits de Sony sont conçus non seulement en recherchant la qualité sonore, mais aussi en pensant à l’environnement. Le plastique recyclé développé spécialement pour Sony est utilisé en partie pour le châssis de la SRS-XV800. Cela reflète les efforts de Sony pour réduire l’impact environnemental de ses produits.



Prix et disponibilité

La SRS-XV800 sera disponible à partir de mai 2023 au prix public conseillé de CHF 699.