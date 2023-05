Année fiscale 2022/2023, la Switch tient bon

Partager Facebook

En annonçant ses résultats pour l’année fiscale venant de s’écouler, Nintendo révèle une contre-performance pour sa Switch. La firme nippone n’entend cependant pas lancer une nouvelle machine sur ces douze prochains mois.

L’année fiscale 2022/2023 s’est achevée le 31 mars dernier, et avec elle, une petite défaite pour la Nintendo Switch. Le constructeur japonais vient ainsi de communiquer sur 17,97 millions de ventes réalisées au cours de cet exercice, alors que les prévisions initiales étaient de 21 millions et que les estimations revues se contentaient de 18 millions de consoles écoulées.

À la date du 31 mars 2023, 125,62 millions de Switch avaient trouvé preneur, contre 122,5 millions en février passé. Reste que comparativement à l’année précédente, on observe un recul de 22%. Malgré tout, l’heure est très loin d’être à l’évacuation par canots dans une mer déchaînée.

Pour la nouvelle année fiscale se concluant le 31 mars 2024, Nintendo prévoit d’écouler 15 millions d’unités de sa Switch. Après la publication des résultats, le président de la firme Shuntaro Furukawa aurait témoigné d’un optimisme relatif quant à la réalisation de cet objectif. Officiellement, le géant nippon reconnaît en tout cas qu’il devient de plus en plus compliqué de trouver des gens pas (encore) équipés :

“La Nintendo Switch est entrée dans sa septième année depuis son lancement, et bien qu’il devienne plus difficile de maintenir la même dynamique de vente qu’auparavant, notre objectif est de faire en sorte que davantage de consommateurs continuent à jouer à la Nintendo Switch plus longtemps, ce qui conduira à une maximisation des ventes”.

Et selon Bloomberg, le même M. Furukawa aurait ajouté que les prévisions pour le nouvel exercice fiscal n’incluaient ni modèle amélioré de Switch, ni véritable successeur. Relevons tout de même que depuis peu, on peut se procurer une version très précieuse de la Switch OLED, car proposée aux couleurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En outre, il y a fort à parier que ce titre seul saura faire bondir les ventes de la machine, quel que soit le modèle. La sortie du jeu est toujours prévue pour le vendredi 12 mai 2023.