Sony présente l’Alpha 9 III, Le premier boîtier hybride plein format professionnel au monde doté d’un système d’obturation électronique global

Sony présente un nouvel appareil photo révolutionnaire, l’Alpha 9 III (α9 III), doté du premier capteur plein format à obturateur global au monde.

L’incroyable nouveau capteur d’image plein format à obturateur global « global shutter » permet à l’appareil de photographier en rafale jusqu’à 120 images par seconde, sans

​distorsion ni interruption de la visée (black-out). Ce nouveau capteur à la pointe de l’innovation, associé au système de mise au point le plus avancé de Sony basé sur l’intelligence artificielle avec 120 calculs d’exposition et d’autofocus par seconde, et à la synchronisation du flash à toutes les vitesses d’obturation, permet à l’α9 III d’ouvrir tout un univers de nouvelles possibilités pour que les photographes professionnels capturent l’instant décisif.

« Le nouvel Alpha 9 III est une nouveauté historique pour l’activité photographique de Sony », explique Yann Salmon Legagneur, directeur du marketing IP&S chez Sony

​Europe. « Conçu en pensant aux besoins et aux exigences des photographes professionnels, chaque amélioration d’un élément de cet appareil (du capteur aux dimensions du boîtier, en passant par la disposition des boutons et les fonctions des menus) répond à une demande ou à un retour spécifique de notre communauté d’utilisateurs. Nous les avons écoutés, et nous sommes très heureux de concrétiser ces demandes dans des nouvelles possibilités de l’Alpha 9 III, qui permettront aux photographes de capturer des choses qu’ils n’ont jamais pu saisir auparavant. Les créateurs du monde entier pourront s’exprimer avec un dynamisme accru en associant l’Alpha 9 III à notre exceptionnelle gamme optique, notamment le nouveau 300mm F2.8 G Master, le téléobjectif à grande ouverture le plus léger au monde2 ».

Caractéristiques de l’α9 III

Des performances photographiques d’une dimension inédite grâce au premier capteur d’image plein format à obturateur global au monde1.

Le nouvel α9 III est doté d’un capteur plein format entièrement nouveau. Il s’agit du premier CMOS empilé plein format doté d’un obturateur global au monde1, avec environ 24,6 mégapixels effectifs3 et une mémoire intégrée. Il est associé au dernier processeur d’image BIONZ XR®. Il parvient à proposer une prise de vue continue sans interruption de la visée, avec suivi AF/AE4, jusqu’à environ 120 images par seconde4. Le nouvel α9 III est doté d’un AF à détection de phase haute densité sur le plan focal, et une unité de traitement dédiée à l’IA qui utilise l’AF à reconnaissance et suivi en temps réel pour identifier très précisément des sujets extrêmement variés. En associant la rapidité de la rafale jusqu’à 120 ips et la précision extrême de la reconnaissance du sujet, il est possible de photographier facilement des scènes et des instants décisifs, impossibles à saisir à l’œil nu4. L’unité de traitement IA de l’α9 III supporte également la vidéo, avec une détection précise de la forme et des mouvements du sujet, améliorant sensiblement la performance de la reconnaissance des yeux humains : l’AF à reconnaissance en temps réel et le suivi en temps réel détectent, suivent et font automatiquement le point sur les yeux du sujet spécifié5. L’α9 III est aussi doté d’une stabilisation d’image sur 5 axes efficace jusqu’à 8 IL4, permettant un rendu d’image de qualité exceptionnelle.

La vitesse d’obturation est libérée des limites des obturateurs mécaniques utilisés avec

​les capteurs classiques : elle atteint un maximum de 1/80 000 seconde (1/16 000 s en rafale)6, permettant une capture ultrarapide sans aucune distorsion. Lors de l’utilisation d’un flash Sony compatible8, tel que le HVL-F60RM2 et le HVL-F46RM (vendus séparément), il est possible de synchroniser l’éclair afin de photographier à toutes les vitesses, jusqu’au 1/80 000 seconde7. Auparavant, si l’utilisateur déclenchait la prise de vue à une vitesse d’obturation supérieure à celle de la synchro-flash, la quantité de lumière disponible du flash s’effondrait fortement ; mais avec la synchronisation à la vitesse maximale, il devient possible de photographier des scènes difficiles à capturer avec les technologies conventionnelles. De plus, lors de la capture de photos ou de vidéos sous un éclairage à LED, la fonction anti Scintillement Haute Fréquence réduit sensiblement les problèmes de scintillement à haute fréquence, en permettant d’ajuster finement la vitesse d’obturation pour correspondre à la cadence du scintillement, tout en regardant l’écran.

L’α9 III dispose de la sélection de la latence au déclenchement, qui permet à l’utilisateur de donner la priorité au déclenchement ou à l’affichage dans le viseur ou sur l’écran9. La nouvelle fonction Pré-Capture permet à l’utilisateur de remonter d’une seconde et d’enregistrer l’instant qui précédait la pression sur le déclencheur. Il est aussi possible de modifier le Boost de Cadence en Rafale10 durant la prise de vue, tandis que l’endurance accrue de la rafale permet de garantir la capture des instants importants : la généreuse mémoire tampon et la réactivité générale améliorée du système permettent de saisir jusqu’à environ 390 images en JPEG Fin11 en une rafale continue à 30 ips12.

La personnalisation des zones de mise au point a été étendue, allant de XS à XL au lieu des précédentes tailles S, M et L. La fonction Préréglage Mise au Point / Zoom permet de mémoriser les réglages de mise au point et de zoom dans l’appareil afin de les rappeler rapidement lorsqu’ils sont utiles13. En plus de la taille habituelle du cadre de balance des blancs personnalisée existante, l’utilisateur peut désormais choisir d’autres tailles selon ses besoins, permettant d’ajuster finement la balance des blancs après la composition du cadrage. L’α9 III dispose de fonctions améliorées comme les nouveaux algorithmes d’autofocus, afin d’assurer une mise au point précise en faible lumière jusqu’à -5 IL en mode AF-S (équivalent 100 ISO, objectif F2.0), du suivi autofocus en rafale jusqu’à F2214, et de la fonction de prise de vue composite en RAW qui permet de combiner plusieurs images successives pour créer un composite de qualité supérieure.

Performances vidéo élevées sans distorsion

Le capteur d’image à obturateur global permet une reproduction de l’image sans aucune distorsion, en vidéo comme en photo. Ainsi, il est par exemple possible de filmer facilement un paysage proche depuis un véhicule en déplacement latéral rapide, ou des sujets aux mouvements vifs. Cet appareil est le premier de la série Alpha™ à pouvoir enregistrer des vidéos 4K à cadence élevée (HFR) 120p sans recadrage, permettant à son utilisateur de filmer avec le champ de vision précis. Il est également possible de filmer en haute définition 4K 60p avec un suréchantillonnage 6K.

L’α9 III dispose du S-Cinetone™, créé pour la production vidéo lors du développement de la caméra de cinéma numérique VENICE afin de faire superbement ressortir la peau et les sujets humains tout en créant des hautes lumières naturelles. Les performances vidéo de l’α9 III sont à la pointe du progrès, avec des dégradés riches et le S-Log3. En filmant en Log, il peut par ailleurs utiliser la LUT préférée de l’utilisateur pour l’affichage. L’α9 III est compatible avec l’application mobile « Monitor & Control » pour les créateurs de vidéos.

Ergonomie et fiabilité professionnelles

Sony a écouté les conseils des photographes professionnels afin de mettre en place l’ergonomie et la fiabilité dont ils ont besoin. La forme de la poignée a été améliorée et

​conçue de manière à tenir aisément dans la paume de l’utilisateur, afin d’éviter les tensions même lors de séances prolongées ou en utilisant un téléobjectif.

La poignée verticale VG-C5 (vendue séparément) offre la même ergonomie et la même polyvalence que lors d’une prise de vue horizontale, assurant une préhension confortable durant les longues sessions de prise de vue. La poignée et la zone du déclencheur reprennent le design du boîtier de l’appareil photo, permettant de prendre des images dans un confort parfait, avec la même ergonomie que sur l’appareil photo. L’α9 III reçoit un écran LCD orientable à 4 axes doté d’une surface tactile, permettant une utilisation intuitive avec les nouveaux menus tactiles. Le viseur électronique repose sur un écran OLED Quad XGA de 9,44 millions de points, assurant une excellente lisibilité avec la même luminosité que l’α7R V et un grossissement d’environ 0,9010. Une touche personnalisable est placée à l’avant du boîtier et la cadence de la rafale peut être modifiée à l’aide de ce bouton personnalisé attribué à la fonction Boost de Cadence en Rafale, permettant une utilisation immédiate par le doigt qui tient la poignée. L’α9 III supporte ainsi les photographes professionnels travaillant dans tous les environnements.

Flux de travail rapide et extensible pour permettre une livraison immédiate

Les nouvelles fonctions de l’α9 III comportent un filtre de lecture d’image qui permet à l’utilisateur de sélectionner efficacement un grand nombre d’images prises en rafale rapide, et un menu Fonction utilisable même durant la lecture d’images. Tous deux améliorent notablement le flux de travail des professionnels, de la prise de vue jusqu’à la livraison.

Le « Menu Fonction en Lecture » peut être réglé à l’avance, permettant à l’utilisateur de gérer protection, transfert vers un smartphone, envoi par FTP etc. durant la lecture. La sélection des images peut être précisée grâce au filtre de lecture, avant de traiter les fichiers depuis le menu Fonction, permettant de livrer rapidement des clichés spécifiques. Le dos de l’appareil reçoit un micro dédié aux mémos vocaux : situé près de la bouche, il permet un enregistrement audio clair même dans des environnements bruyants. Les données audio enregistrées peuvent être transférées en FTP en même temps que les images. L’appareil photo permet à l’utilisateur de régler jusqu’à 20 ensembles de données de l’IPTC (International Press Telecommunications Council), un organisme consultatif international auquel participent des diffuseurs d’informations de nombreux pays.

L’α9 III offre une vitesse de transfert maximale doublée par rapport à l’α9 II. La communication en 5GHz assure une vitesse et une stabilité maximales pour les photographes d’actualités et de sports, qui doivent livrer leurs images immédiatement via FTP, ainsi que dans les environnements de studio. L’α9 III permet d’enregistrer photos et vidéos de diverses manières, notamment via les deux emplacements de supports de stockage, qui supportent les cartes CFexpress Type A en plus des habituelles cartes SD UHS-I et UHS-II.

Il est naturellement compatible avec l’application mobile professionnelle « Transfer & Tagging », qui accélère le flux de livraison d’images, et le logiciel « Remote Camera Tool », qui permet la prise de vue à distance depuis un PC via le réseau Ethernet. De plus, Sony prévoit de supporter à partir du printemps 2024 une nouvelle version du SDK Camera Remote, un kit de développement logiciel qui permet d’utiliser l’appareil photo et de modifier les réglages de prise de vue à distance.

Enfin, l’α9 III devrait recevoir des améliorations fonctionnelles comme le fonctionnement FTP, la lecture à distance et le support15 du format C2PA16 grâce à une mise à jour

​logicielle17.

Sony poursuivra également l’ajout de fonctions telles que la correction de la variation de mise au point, la lecture à distance et le support du format C2PA sur les α1 et α7S

​III17 afin de répondre aux besoins des professionnels, en plus de l’α9 III.

Prix et disponibilité

Alpha 9 III: 6.600,00 CHF

La caméra sera disponible à partir de janvier 2024 chez certains revendeurs agréés Sony.

VG-C5: 430,00 CHF

La poignée sera disponible à partir de janvier 2024 chez certains revendeurs agréés Sony.