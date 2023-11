Roboquest : la version 1.0 est désormais disponible sur Xbox, Steam et Epic

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Roboquest est un fast-FPS avec des mécaniques roguelite, jouable en solo ou en co-op à deux. Avec un arsenal d’armes conçues à la main et des améliorations originales, les joueurs devront trouver de puissantes synergies pour rester un gardien paré au combat tout au long de leurs runs. De redoutables technologies les aideront à batailler à travers des canyons, des usines d’énergie et des villes à l’ambiance science-fiction. Le personnage et le style de jeu pourront être personnalisés au fil de la run, et le campement pourra être développé afin de débloquer des améliorations permanentes.

Que comprend la version 1.0 de Roboquest ?

Des contrôles fluides et un feeling peaufiné

Des classes – six classes différentes avec des capacités et améliorations uniques pour découper, foncer, s’infiltrer, lancer des fusées, des drones et plus encore

– six classes différentes avec des capacités et améliorations uniques pour découper, foncer, s’infiltrer, lancer des fusées, des drones et plus encore Un arsenal varié – plus de 70 armes allant des habituels fusils et snipers aux arbalètes, bolters et gantelets pour permettre aux joueurs de foncer à travers des hordes de robots meurtriers !

– plus de 70 armes allant des habituels fusils et snipers aux arbalètes, bolters et gantelets pour permettre aux joueurs de foncer à travers des hordes de robots meurtriers ! Plusieurs niveaux de difficulté – des niveaux de difficulté pour tout le monde, même pour les néophytes du genre FPS, allant de « Découverte » à « Difficile ». Des niveaux de difficulté encore plus punitifs pourront être débloqués en jouant

– des niveaux de difficulté pour tout le monde, même pour les néophytes du genre FPS, allant de « Découverte » à « Difficile ». Des niveaux de difficulté encore plus punitifs pourront être débloqués en jouant Un style de jeu personnalisable – les joueurs pourront appliquer des améliorations durant leur run pour personnaliser leur style de jeu et découvrir de puissantes combinaisons

– les joueurs pourront appliquer des améliorations durant leur run pour personnaliser leur style de jeu et découvrir de puissantes combinaisons De vilains robots – plus de 70 ennemis à démanteler et 10 grands méchants boss surveilleront le chemin

– plus de 70 ennemis à démanteler et 10 grands méchants boss surveilleront le chemin Des quêtes et des secrets – les objectifs de run pourront être diversifiés en explorant les niveaux et en trouvant de gentils robots et des secrets cachés, pour débloquer de nouvelles capacités et autres améliorations

– les objectifs de run pourront être diversifiés en explorant les niveaux et en trouvant de gentils robots et des secrets cachés, pour débloquer de nouvelles capacités et autres améliorations Un campement – un campement à améliorer et des récompenses permanentes à débloquer pour pouvoir aller plus loin dans le jeu à chaque nouvelle run

un campement à améliorer et des récompenses permanentes à débloquer pour pouvoir aller plus loin dans le jeu à chaque nouvelle run Des niveaux – plus de 15 niveaux différents, chacun avec son propre environnement et sa propre piste musicale, et certains ont même des particularités inattendues

– plus de 15 niveaux différents, chacun avec son propre environnement et sa propre piste musicale, et certains ont même des particularités inattendues Des cinématiques cartoonesques – des cinématiques hautes en couleur et non intrusives pour vivre sa progression dans le jeu et l’histoire

– des cinématiques hautes en couleur et non intrusives pour vivre sa progression dans le jeu et l’histoire Des entrées de lore – des informations sur le monde de Roboquest à dénicher en explorant les niveaux

– des informations sur le monde de Roboquest à dénicher en explorant les niveaux Des succès – plus de 70 succès

– plus de 70 succès Des cartes à collectionner pour les ennemis et les armes – en neutralisant des ennemis, les joueurs pourront collecter des cartes à l’effigie d’ennemis mais aussi d’armes pour compléter le Musée

– en neutralisant des ennemis, les joueurs pourront collecter des cartes à l’effigie d’ennemis mais aussi d’armes pour compléter le Musée Une bande-son originale – conçue avec passion et soin par le compositeur Noisecream, la bande-son de Roboquest est un véritable banger

Comment évoluera Roboquest après sa sortie ?

Le jeu sera continuellement mis à jour. RyseUp Studios et Starbreeze Entertainment ont des plans, mais pas de roadmap concrète à partager pour le moment… Restez aux aguets !

La première mise à jour majeure est prévue pour début 2024 et se concentrera sur l’équilibrage en fonction des retours et des données des joueurs.

Roboquest est désormais disponible via Steam, l’Epic Games Store et GeForce Now au prix de 24,99 €, avec une fonctionnalité cross-platform.