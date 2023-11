Sony présente le téléobjectif à grande ouverture le plus léger au monde : le G Master FE 300mm F2.8 GM OSS

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Capturez les instants dynamiques comme des scènes de sport avec une souplesse remarquable et une qualité d’image irréprochable.

Sony a le plaisir d’annoncer le lancement du téléobjectif à focale fixe de 300 mm le plus léger au monde1, le G Master™ FE 300mm F2.8 GM OSS, un objectif plein format 35 mm α™ (Alpha™) en monture E avec une ouverture maximale à F2.8.

Cet objectif offre un niveau de détail époustouflant caractéristique de la gamme G Master et un autofocus (AF) ultrarapide et extrêmement précis. En outre, sa conception légère (environ 1470g sans support de trépied) et son excellent équilibre permettent de capturer des instants décisifs tels que les sports à l’action rapide et les animaux agiles à main levée, avec précision et dynamisme. Associé à l’α9 III, annoncé simultanément, il permet la prise de vue en rafale rapide avec suivi AF/AE jusqu’à 120 images par seconde2. Même des sujets aux mouvements complexes et variés peuvent être suivis précisément. Cette optique est un partenaire idéal pour les boîtiers légers, réduisant ainsi la charge et la fatigue du photographe lors de longues sessions à main levée. Il est également compatible avec les téléconvertisseurs optionnels3, permettant de photographier au téléobjectif jusqu’à 600 mm (équivalent à 900 mm sur un appareil photo au format APS-C).4

« Depuis l’annonce du développement de cet objectif, en janvier de cette année, nous avons reçu de nombreux commentaires positifs de photographes du monde entier qui attendent sa commercialisation avec impatience », explique Yann Salmon Legagneur, directeur du marketing IP&S chez Sony Europe. « En ajoutant ce 300 mm aux super-téléobjectifs de 400 mm et 600 mm déjà disponibles5, nous supportons des besoins et des environnements de prise de vue très variés, pour les professionnels et pour les amateurs éclairés. »

Principales caractéristiques

Un téléobjectif G Master qui capture les instants décisifs avec une résolution élevée et un superbe bokeh

Doté des technologies ultramodernes de Sony, ce G Master offre une résolution élevée et un superbe bokeh pour faire ressortir clairement le sujet, tandis que son AF précis capture les instants décisifs en photographiant le sport, l’actualité, des événements ou encore les animaux sauvages. Une formule optique innovante comportant trois éléments en verre Super ED (dispersion extra faible) et un élément en verre ED qui élimine efficacement l’aberration chromatique en offrant une résolution et un contraste élevés . L’homogénéité de ceux-ci jusqu’aux bords de l’image accroît la souplesse de recadrage et d’édition.

Un bokeh très doux, caractéristique des objectifs G Master, complète parfaitement cette focale de 300 mm à l’ouverture maximale F2.8, permettant de réduire la profondeur de champ pour faire ressortir les sujets devant l’arrière-plan. Chaque lentille est calibrée individuellement durant l’assemblage pour optimiser la qualité du bokeh. Un diaphragme circulaire à 11 lamelles contribue à la douceur des bulles de bokeh.

AF performant qui capture les mouvements et rafale avec suivi AE/AF jusqu’à 120 images par seconde2

La combinaison de deux moteurs linéaires XD (extreme dynamic) et d’algorithmes de contrôle dernier cri fournit un AF performant : rapide, précis et dépourvu de vibrations. Associé à l’α9 III, annoncé simultanément, cet objectif permet de photographier en rafale avec suivi AF/AE jusqu’à 120 images par seconde. Vous pouvez ainsi saisir des scènes dynamiques sans manquer la moindre occasion, même lorsque le sujet se déplace rapidement, comme en photographie sportive ou animalière, ou lorsque les mouvements sont erratiques, comme en photographie événementielle. Les performances de l’AF sont par ailleurs conservées même en utilisant un téléconvertisseur3 vendu séparément.

Mobilité exceptionnelle et prise en main confortable pour soutenir les professionnels sur le terrain

D’intensives mesures de réduction du poids ont fait du FE 300mm F2.8 GM OSS l’objectif le plus léger de sa catégorie1, avec environ 1470g (sans le support de trépied), et l’équilibre a fait l’objet d’une attention particulière. Le fût interne en alliage de magnésium assure à la fois légèreté et excellente robustesse. Le poids n’est pas concentré à l’avant de l’objectif : il est donc stable, ce qui permet de suivre un sujet avec agilité et précision à main levée. De plus, le MODE 36, qui améliore la stabilité dans le viseur et optimise les algorithmes de stabilisation d’image, permet de capturer précisément les scènes dynamiques.

De plus, en utilisant l’α9 III, vous pouvez attribuer le « Préréglage de Mise au Point » à la bague multifonction, afin de régler instantanément la mise au point sur la position voulue7. Enfin, l’ergonomie confortable de l’objectif simplifie la prise de vue professionnelle, avec quatre boutons de verrouillage de la mise au point qui peuvent recevoir votre fonction favorite depuis l’appareil photo.

Prix et disponibilité

Objectif FE 300 mm F2.8 GM OSS de Sony : 6.500,00 CHF

L’objectif sera disponible à partir de janvier 2024 chez certains revendeurs agréés Sony.

Plus d’informations

Vous trouverez divers articles, vidéos et contenus captivants, réalisés à l’aide des derniers appareils photo et d’autres produits Sony sur Alpha Universe. Le portail photographique européen de Sony est disponible en 22 langues : il rassemble des informations sur les produits et les concours, ainsi qu’une liste des événements Sony dans chaque pays.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nouveau FE 300 mm F2.8 GM OSS, cliquez ici.

Pour obtenir des informations détaillées sur les objectifs G Master, cliquez ici.

[1] Lors de l’annonce du produit en novembre 2023. Étude Sony sur les objectifs interchangeables 300 mm F2.8 destinés aux appareils numériques plein format.

[2] Conditions de test Sony. ​ La cadence maximale en rafale peut être réduite dans certaines conditions de prise de vue. La vitesse en rafale peut varier selon l’objectif utilisé en mise au point AF-C. Consultez la page de support de Sony pour plus d’information sur la compatibilité des objectifs : https://www.sony.net/dics/ilce9m3cnlns/

[3] 1.4x SEL14TC et 2x SEL20TC

[4] Avec SEL20TC

[5] « FE 400mm F2.8 GM OSS » d’une longueur focale de 400 mm / « FE 600mm F4 GM OSS » d’une longueur focale de 600 mm.

[6] Le MODE 3 est supporté par la dernière version du firmware de l’appareil photo. Consultez les pages web de support appropriées pour plus d’information sur la compatibilité des boîtiers.

[7] Les fonctions assignables à la bague multifonction varient selon l’appareil photo utilisé. Consultez le mode d’emploi de votre appareil pour plus de détails.