Guild Wars 2 « Par-delà le voile » disponible pour les joueurs de Secrets of the Obscure

La première mise à jour de contenu de Guild Wars 2: Secrets of the Obscure, gratuite pour tous les joueurs possédant l’extension, sort aujourd’hui. Intitulée « Par-delà le voile », cette mise à jour va ajouter une nouvelle carte en dehors des confins de la Tyrie : Nayos intérieur, foyer des immenses hordes des Kryptis. De plus, de nouvelles récompenses et reliques feront leur arrivée, ainsi que les convergences, une nouvelle activité à grande échelle pour jusqu’à 50 joueurs. Les convergences mettront les héros au défi d’affronter les champions les plus légendaires des Kryptis, au cours de combats ardus qui offriront certaines des récompenses les plus recherchées de l’extension.

Le 28 novembre, les joueurs pourront essayer pour la première fois une nouvelle arme avec leur profession préférée. Avant la prochaine mise à jour majeure de l’extension, ils auront l’occasion de découvrir les expertises étendues en armes pour donner leur avis. Cet événement de bêta spécial se déroulera du 28 novembre au 3 décembre.