Sony présente le ZV-1 II, sa nouvelle caméra Vlog à zoom ultra-grand angle

L’appareil compact à objectif fixe de la série ZV dédiée au vlog s’ouvre à un plus large public de créateurs de contenus.

Sony présente aujourd’hui la seconde génération, entièrement inédite, de son modèle ZV-1. Nouveau membre de la gamme d’appareils de vlog ZV, le ZV-1 II propose des nouvelles fonctionnalités plébiscitées par les utilisateurs pour rester à la pointe du marché. Avec un plus grand angle que le ZV-1, le ZV-1 II aide les vlogueurs à créer des narrations plus captivantes, avec une superbe qualité d’image.



Avec un capteur d’image Exmor RS au format 1″ (environ 20,1 mégapixels effectifs), un processeur d’image BIONZ X™ et un objectif ZEISS Vario-Sonnar T* 18-50mm F1.8-41, le ZV-1 II permet aux créateurs de tous niveaux de profiter de caractéristiques sophistiquées. De l’objectif grand-angle 18-50mm2 capable de tout cadrer – des selfies de groupe aux intérieurs étroits en passant par l’enregistrement dynamique des scènes du quotidien — à la Reconnaissance de Visages Multiples3 qui détecte plusieurs visages et adapte automatiquement les réglages pour qu’ils soient tous nets et clairs dans les selfies à deux ou trois personnes, le ZV-1 II est un appareil de vlog avancé dans un boîtier compact de voyage.





« Le ZV-1 II représente un chapitre excitant pour les créateurs de contenus : il deviendra l’appareil incontournable de nombre d’entre eux, notamment les vlogueurs, les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de courtes vidéos. Avec ce nouvel appareil de vlog de la gamme ZV, nous avons regroupé les demandes d’utilisateurs divers, et intégré les fonctions les plus importantes pour les vlogueurs », explique Aurélie Chantrel, cheffe de produit marketing Imaging Products & Solutions chez Sony France. « Nous nous efforçons d’intégrer les retours de notre communauté afin de continuer à étendre et à améliorer la série ZV, et c’est exactement ce que fait le ZV-1 II. »



Fonctions complètes pour les vlogueurs et les créateurs de contenus vidéo

Le ZV-1 II offre de nouvelles caractéristiques très attendues, qui permettront aux créateurs de saisir de meilleurs contenus. Le Zoom avec ultra-grand angle 18mm2 permet de capturer facilement des images photogéniques de la totalité d’une scène, surtout pour les vidéos filmées à bout de bras. Le zoom optique 18-50 mm et le zoom Clear Image agrandissent les images avec fluidité, tout en réduisant la perte de qualité d’image, afin de modifier le champ de vision et proposer divers cadrages dans les vidéos.

Capteur au format 1 pouce avec un Bokeh Switch qui floute superbement l’arrière-plan d’une simple pression sur un bouton.

un qui floute superbement l’arrière-plan d’une simple pression sur un bouton. Microphone intelligent à 3 capsules – en mode Auto, l’appareil reconnaît les visages et les objets et adapte automatiquement 4 la directivité du micro intégré ([Avant] ou [Toutes directions]). En mode manuel, vous pouvez choisir [Avant] pour les selfies, [Arrière] pour une vidéo avec narration ou [Toutes directions]. La bonnette anti-vent fournie garantit un enregistrement clair même en extérieur. Le branchement sans fil sur la griffe Multi Interface 5 ou le jack micro 3,5 mm permettent de connecter facilement des micros externes.

en mode Auto, l’appareil reconnaît les visages et les objets et adapte automatiquement la directivité du micro intégré ([Avant] ou [Toutes directions]). En mode manuel, vous pouvez choisir [Avant] pour les selfies, [Arrière] pour une vidéo avec narration ou [Toutes directions]. La bonnette anti-vent fournie garantit un enregistrement clair même en extérieur. Le branchement sans fil sur la griffe Multi Interface ou le jack micro 3,5 mm permettent de connecter facilement des micros externes. Fonction Réglage de vlog cinématographique pour répondre à la demande de capturer facilement des vidéos au rendu cinématographique avec une caméra de vlog. Elle permet de créer des images impressionnantes d’une seule pression : appuyez sur l’icône de la fonction sur l’écran et l’appareil adopte automatiquement le format CinémaScope (2,35:1) 6 et la cadence de 24 ips 7 , identiques à ceux utilisés au cinéma. Ensuite, peaufinez le résultat grâce aux boutons sur l’écran en choisissant parmi cinq STYLES et quatre AMBIANCES.

pour répondre à la demande de capturer facilement des vidéos au rendu cinématographique avec une caméra de vlog. Elle permet de créer des images impressionnantes d’une seule pression : appuyez sur l’icône de la fonction sur l’écran et l’appareil adopte automatiquement le format CinémaScope (2,35:1) et la cadence de 24 ips , identiques à ceux utilisés au cinéma. Ensuite, peaufinez le résultat grâce aux boutons sur l’écran en choisissant parmi cinq STYLES et quatre AMBIANCES. Rendu créatif avec 10 rendus préréglés 8 pour s’adapter à vos envies créatives et produire des images dignes d’un professionnel.

avec 10 rendus préréglés pour s’adapter à vos envies créatives et produire des images dignes d’un professionnel. L’exposition automatique avec Priorité aux visages et effet Peau douce détecte automatiquement et immédiatement les visages et ajuste l’exposition de manière à optimiser leur luminosité, quel que soit l’éclairage. L’effet Peau douce adoucit la peau et les traits du visage tout en filmant.

détecte automatiquement et immédiatement les visages et ajuste l’exposition de manière à optimiser leur luminosité, quel que soit l’éclairage. L’effet Peau douce adoucit la peau et les traits du visage tout en filmant. Système AF Fast Hybrid – même en haute définition 4K, où une mise au point précise est indispensable, l’appareil assure la netteté des images, grâce au système autofocus Fast Hybrid déjà vu sur les appareils photo de la série α. Vitesse de transition AF permet de régler la réactivité de la mise au point durant l’enregistrement vidéo, et Sensibilité Commutation Sujet AF règle l’autofocus en fonction des mouvements et de l’environnement du sujet. De plus, l’AF sur l’œil en temps réel peut faire précisément le point sur les humains ou les animaux, en photo comme en vidéo.

même en haute définition 4K, où une mise au point précise est indispensable, l’appareil assure la netteté des images, grâce au système autofocus Fast Hybrid déjà vu sur les appareils photo de la série α. Vitesse de transition AF permet de régler la réactivité de la mise au point durant l’enregistrement vidéo, et Sensibilité Commutation Sujet AF règle l’autofocus en fonction des mouvements et de l’environnement du sujet. De plus, l’AF sur l’œil en temps réel peut faire précisément le point sur les humains ou les animaux, en photo comme en vidéo. Fonction de Présentation de produit – permet une réalisation pratique des présentations de produits, avec des transitions en douceur entre votre visage et l’objet que vous voulez mettre en avant.

permet une réalisation pratique des présentations de produits, avec des transitions en douceur entre votre visage et l’objet que vous voulez mettre en avant. Mode de prise de vue S&Q 9 pour aller du ralenti 5x à l’accéléré 60x, afin d’accroître l’impact des scènes du quotidien. La cadence de prise de vue et la cadence d’enregistrement peuvent maintenant toutes deux être réglées sur un seul écran.

pour aller du ralenti 5x à l’accéléré 60x, afin d’accroître l’impact des scènes du quotidien. La cadence de prise de vue et la cadence d’enregistrement peuvent maintenant toutes deux être réglées sur un seul écran. Plage de sensibilité de 125 à 12800 ISO – permet à l’appareil de capturer des images précises avec un bruit réduit, même en basse luminosité.

permet à l’appareil de capturer des images précises avec un bruit réduit, même en basse luminosité. Stabilisation d’image électronique avec Mode Actif – permet de capturer du contenu tout en se déplaçant ou en marchant, particulièrement utile pour la prise de vue à main levée 10 . Pratique tant pour la vidéo normale que pour le S&Q (ralenti et accéléré) en mouvement.

permet de capturer du contenu tout en se déplaçant ou en marchant, particulièrement utile pour la prise de vue à main levée . Pratique tant pour la vidéo normale que pour le S&Q (ralenti et accéléré) en mouvement. Filtre ND intégré – pour réduire l’exposition de trois IL et permettre de créer un superbe bokeh d’arrière-plan, même dans des environnements très lumineux.

Compact et léger, facile à transporter, ergonomique et connecté

Le ZV-1 II est idéal en déplacement : compact et léger, il est facile à transporter dans une poche ou un petit sac, malgré la présence d’un zoom optique. Le ZV-1 II supporte également différents styles de prise de vue, avec son écran orientable adapté aux selfies, son boîtier facile à tenir (et la poignée optionnelle GP-VPT2BT), la répartition ergonomique de ses boutons et de ses commandes11 et son indicateur d’enregistrement en façade. L’affichage de l’écran a été revu, avec un épais cadre rouge bien visible qui rend évident l’enregistrement en cours. Et il se recharge facilement avec sa prise USB Type-C.

Les créateurs peuvent se connecter et partager leur contenu en toute simplicité grâce à une connexion facile par smartphone. L’application Creators’ App permet de contrôler le ZV-1 II à partir d’un smartphone, de surveiller l’état de la batterie de l’appareil photo et des supports, de modifier la date et le nom de l’appareil photo et de transférer facilement les photos et les vidéos prises, même en arrière-plan. L’application Creators’ Appxii12 offre également un moyen pratique de mettre à jour le logiciel de l’appareil photo.

Pour la diffusion en direct de qualité supérieure, branchez simplement le ZV-1 II sur un PC ou un smartphone13 à l’aide d’un câble USB du commerce (non fourni) pour l’utiliser comme webcam. Rendez vos vidéos plus élégantes pour les vidéoconférences et les diffusions « live » grâce aux Apparences créatives, qui améliorent le rendu de la peau et ajustent les teintes. Les visages apparaissent plus clairs et plus lumineux (exposition automatique avec Priorité aux visages) et la mise au point est fixée sur les yeux (AF sur l’œil en temps réel).

Conception accessible et pensée pour le développement durable

En plus de l’engagement de Sony pour un futur durable avec des initiatives mondiales comme « Road to Zero » et l’objectif d’une énergie renouvelable en 2030, le ZV-1 II a été spécialement conçu en pensant au développement durable. Les matériaux recyclés, notamment le SORPLAS14, sont largement utilisés pour le boîtier de l’appareil, réduisant son impact environnemental sans sacrifier la fonctionnalité. Le « mélange de matériaux original », papier recyclé exclusif de Sony qui n’utilise pas de plastique et est facile à recycler, est utilisé pour les emballages individuels. Basé sur des matériaux tels que le bambou, la canne à sucre et le papier recyclé récupéré sur le marché, il associe protection de l’environnement et qualité élevée.

Le ZV-1 II intègre des fonctions d’accessibilité qui simplifient son utilisation pour permettre à tout le monde de profiter de la prise de vue et de la lecture, notamment un lecteur d’écran pour les personnes malvoyantes. Lorsqu’il est actif15, le texte des menus est lu à haute voix. Il peut être activé via l’option « Lecteur d’écran » dans l’onglet « Paramètres ». Son volume peut être ajusté dans les réglages « Options sonores ». De plus, le ZV-1 II intègre de nombreuses fonctions destinées à obtenir une netteté parfaite sur différents sujets, telles que l’AF sur l’œil en temps réel, qui peut reconnaître et faire le point automatiquement sur « Humain » ou « Animal », ou le Suivi en temps réel. La Loupe de mise au point et les fonctions d’accentuation simplifient la mise au point manuelle et des fonctions comme l’AF tactile, le Suivi tactile et la Prise de vue tactile permettent à l’utilisateur de faire le point sur un sujet et de prendre des images simplement en touchant l’écran. Fonctions d’accessibilité du ZV-1 II (liste des spécifications) : Lecteur d’écran, Exposition tactile, Loupe de mise au point, Accentuation des contours, AF sur l’œil en temps réel, Suivi en temps réel, Mise au point tactile, Suivi tactile, Prise de vue tactile, écran LCD orientable et Fonction personnalisée.

Prix et disponibilité

Le nouveau ZV-1 II sera disponible en mi-juin 2023 chez les revendeurs partenaires au prix public conseillé estimé à CHF 990.