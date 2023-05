Partager Facebook

Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Présenté à Cannes Première au Festival de Cannes 2023, ce drame intimiste sur l’emprise et les violences conjugales est adapté du roman éponyme d’Eric Reinhardt. Flirtant avec le thriller hitchcockien, le film nous aux tripes. Le film alterne les très brèves séquences où Blanche s’adresse à son avocate avec les flashbacks que constituent son récit à cette dernière. Le spectateur suit le fil de la relation entre Blanche et Grégoire, de la rencontre à l’isolement, puis aux crises de jalousie, au contrôle excessif, au harcèlement, aux violences psychologiques puis physiques. Interprété avec brio par Virginie Efira et Melvil Poupaud, le film nous montre comment la victime, dans cette relation toxique, perd peu à peu confiance en elle jusqu’à la dépossession d’elle-même. Une plongée dans l’enfer conjugal glaçante et terrifiante.

L’amour et les forêts

Un film de Valérie Donzelli

Avec Virginie Efira, Melvil Poupaud

Distributeur : Agora Films

Durée : 97 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 24 mai 2023