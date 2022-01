Sony présente sa nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR 2022

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

De nouvelles dalles au potentiel maximisé grâce aux technologies propriétaires de Sony pour une expérience immersive inégalée.

A80K

Sony annonce l’arrivée des nouveaux téléviseurs BRAVIA XR comprenant les nouveaux modèles 8K mini-LED MASTER Series Z9K et 4K mini LED X95K, OLED MASTER Series A95K, OLED MASTER Series 4K A90K et OLED Series A80K, et 4K LED X90K.

Propulsé par le Cognitive Processor XR, le système exclusif XR Backlight Master Drive contrôle précisément le rétroéclairage mini-LED de dernière génération embarqué sur les séries Z9K et X95K pour une luminosité incroyable, ultra précise et réaliste. Il permet de profiter d’une expérience visuelle inédite aux lumières incroyablement éclatantes et aux noirs étonnamment profonds, ainsi que de tons moyens naturels sans aucun reflet ou halo autour des hautes lumières. Le Cognitive Processor XR accompagne également la nouvelle dalle OLED du modèle A95K équipé du XR Triluminos Max, lequel offre la palette de couleurs la plus large et reproduit naturellement de belles nuances et teintes. Riche de millions de pixels auto-éclairants et autonomes, l’A95K affiche plus de couleurs que jamais et propose un spectacle totalement inédit.

Z9K

Ces innovations offrent la meilleure expérience d’immersion visuelle tout en restituant la véritable intention du réalisateur dans toute son authenticité. Lors du visionnage de films, les téléspectateurs pourront découvrir les technologies Acoustic Surface Audio+ améliorée pour les modèles OLED et Acoustic Multi-Audio pour les modèles LED, et profiter d’une expérience audiovisuelle vraiment immersive grâce à un positionnement précis du son pour assurer l’harmonie parfaite des images et des sons. La gamme propose également de nouvelles fonctionnalités permettant de personnaliser et d’améliorer les moments de détente devant son téléviseur. Fruit de la collaboration entre Sony et Netflix, le Netflix Adaptive Calibrated Mode1 est capable d’ajuster automatiquement le traitement de l’image en fonction de la lumière ambiante pour que les programmes et films reflètent l’intention du créateur, quelles que soient les conditions de projection. De plus, le nouveau BRAVIA CORE Calibrated Mode de Sony règle automatiquement la qualité de l’image affichée pour la rapprocher2 des intentions du réalisateur. Tous les BRAVIA XR 2022 seront également « Perfect for PlayStation®53 », ce qui signifie qu’ils comportent deux fonctionnalités exclusives : l’Ajustement HDR Automatique4 et le Mode Image Automatique5.

A95K

Cette année, Sony inaugure également la BRAVIA CAM6, une nouvelle caméra originale capable de localiser les utilisateurs et d’optimiser l’image et le son en conséquence. Elle propose aussi des commandes gestuelles, un chat vidéo et de nombreuses autres nouvelles fonctions amusantes qui n’attendent que d’être explorées.

L’engouement pour de plus en plus grands écrans s’accompagne d’un risque de surconsommation des ressources et de l’énergie. Sony s’est ainsi engagée sur la voie de la durabilité, du processus de développement jusqu’à l’expérience visuelle. Le plan environnemental mondial « Road to Zero » de Sony vise à construire une entreprise durable en atteignant une empreinte environnementale nulle tout au long du cycle de vie de ses produits et de ses activités commerciales d’ici 2050. Fidèles à ces objectifs, les téléviseurs 2022 utilisent du plastique hautement recyclé avec le matériau SORPLAS développé par Sony. Grâce à l’utilisation de SORPLAS7, Sony a augmenté son taux de matériaux recyclés sans pour autant sacrifier le design et la durabilité, et a également réduit jusqu’à 60 % l’utilisation globale de plastique vierge8, soit l’équivalent d’environ 140 000 000 de disques compacts. De plus, la BRAVIA CAM de Sony est capable de savoir lorsque les téléspectateurs ne sont plus devant le téléviseur pour baisser la luminosité de l’écran et économiser l’énergie.

A90K

Prix et disponibilité

Les prix et les dates de disponibilité seront annoncés prochainement.