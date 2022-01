CCP Games et BBC Studios partenaires pour un événement EVE Online x Doctor Who

CCP Games et BBC Studios unissent leurs forces avec l’opération EVE Online x Doctor Who, un crossover exceptionnel entre la célèbre série d’action-aventure Doctor Who et le MMO galactique free-to-play EVE Online. Ces deux univers vont entrer en collision : les Capsuliers et les Whovians affrontent les Daleks dans de gigantesques batailles spatiales lors de l’événement EVE Online x Doctor Who, du 13 janvier au 1er février 2022.

EVE Online est un MMO galactique free-to-play gigantesque entièrement conduit par sa communauté : les joueurs choisissent leur propre destinée grâce aux possibilités immenses offertes par ce véritable bac à sable stellaire sans équivalent. Développé par CCP Games à Reykjavik et sorti en 2003, le jeu est connu et reconnu pour l’immensité, la densité et la complexité de son univers, mais aussi pour les nombreux records incroyables qu’il a battus grâce à l’implication de sa communauté. EVE Online est l’un des MMORPG les plus salués par la critique, et l’une des œuvres de science-fiction les plus profondes du monde.

« 2022 va décoller de la plus belle des manières avec EVE Online x Doctor Who » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director d’EVE Online. « Nous cherchons toujours à repousser les limites du possible avec EVE Online. Collaborer avec BBC Studios nous offre l’opportunité de rendre hommage à une série légendaire qui nous a largement inspiré. Nous espérons vous retrouver à New Eden dès le 13 janvier pour découvrir ce qui se passe lorsque des galaxies entrent en collision ! »

« EVE Online x Doctor Who mélange non seulement deux univers incroyables, mais aussi des Whovians passionnés et des Capsuliers tout aussi fervents » déclare Kevin Jorge, Senior Producer chez BBC Studios. « En mélangeant les deux fanbases, les combats déjà massifs d’EVE Online s’annoncent encore plus explosifs ! Seul l’avenir dira si les pilotes les plus acharnés de New Eden seront à la hauteur du défi posé par la puissance des Daleks. »