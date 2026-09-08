Sony ravive ses incontournables : le WH-1000XM4C fait son grand retour aux côtés de ses best-sellers milieu et entrée de gamme !

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Sony déploie une gamme complète de casques sans fil : du haut de gamme ultra performant aux modèles accessibles, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour la musique, les voyages, le travail et l’écoute au quotidien.

Sony annonce aujourd’hui le renouvellement de l’un de ses casques circum-auriculaires les plus populaires. Le casque sans fil à réduction de bruit WH-1000XM4C s’appuie sur le succès du célèbre WH-1000XM4, en associant la réduction de bruit légendaire de la série 1000X, la qualité audio premium et le design intemporel plébiscité par le public. Le WH-1000XM4C intègre désormais un réglage sonore inspiré du fameux WH-1000XM6 pour répondre aux dernières tendances, des paramètres audios personnalisables via un égaliseur à 10 bandes, ainsi que des coloris revisités.

Sony renouvelle également sa gamme de casques sans fil milieu et entrée de gamme avec les WH-CH730N et WH-CH530. Le WH-CH730N intègre la technologie de réduction de bruit et offre une grande polyvalence au quotidien à un prix plus accessible. Le WH-CH530 délivre un son sans fil fiable et constitue un moyen simple et abordable de profiter de la qualité Sony chaque jour.

Olaf Emmerich, Marketing Head chez Sony Suisse a déclaré : « Le lancement du WH-1000XM4C témoigne de l’intérêt continu des consommateurs pour un modèle de casque mondialement reconnu pour son alliance de réduction de bruit, de qualité sonore et de confort. Aux côtés des WH-CH730N et WH-CH530, ainsi que du récent »1000X THE COLLEXION » et du très apprécié WH-1000XM6, nous sommes ravis de proposer une gamme claire de casques sans fil répondant à une large variété de besoins et de budgets. »

Caractéristiques détaillées

WH-1000XM4C : Casque sans fil premium à réduction de bruit avec les performances sonores et la réduction de bruit légendaires de la famille 1000X

Depuis 2016, la gamme phare de Sony redéfinit les standards du casque sans fil premium en associant réduction de bruit avancée, son haute-fidélité et fonctionnalités intelligentes. Le WH-1000XM4, véritable référence, combine performances exceptionnelles et design intemporel.

Sony introduit désormais le WH-1000XM4C : héritier du modèle culte, il affine sa signature sonore pour s’adapter aux tendances musicales actuelles et se décline en nouveaux coloris, démocratisant ainsi les performances premium auprès d’un plus large public.

Le casque sans fil WH-1000XM4C est idéal pour les voyageurs fréquents, les usagers des transports, les télétravailleurs, les passionnés de musique et les étudiants à la recherche d’une écoute sans distraction.

Les caractéristiques principales incluent :

La réduction de bruit légendaire de la famille 1000X délivrant un son riche et immersif, atténuant les bruits du quotidien tels que la foule, les transports et les rumeurs de la ville.

délivrant un son riche et immersif, atténuant les bruits du quotidien tels que la foule, les transports et les rumeurs de la ville. La qualité sonore premium de la série 1000X , désormais dotée d’un nouveau profil sonore et d’un égaliseur 10 bandes pour répondre aux goûts d’écoute modernes.

, désormais dotée d’un nouveau profil sonore et d’un égaliseur 10 bandes pour répondre aux goûts d’écoute modernes. Un design circum-auriculaire confortable au style épuré et intemporel.

au style épuré et intemporel. Disponible en Lila, Noir et Argent Platine : trois choix de couleurs pour s’adapter aux préférences de chacun.

: trois choix de couleurs pour s’adapter aux préférences de chacun. Un casque léger et pliable, faisant du WH-1000XM4C un choix parfait pour les trajets quotidiens et les voyages.

WH-CH730N : Casque sans fil à réduction de bruit pour le quotidien, avec maintien confortable et nouveau design pliable

Le casque sans fil WH-CH730N offre un excellent son associé à une réduction de bruit efficace, le tout à un prix accessible et avec une utilisation simple. Conçu pour les trajets quotidiens, le travail hybride, les étudiants et les amateurs de musique, le WH-CH730N est pensé pour un confort tout au long de la journée. Il dispose désormais d’un nouveau design léger et pliable, d’une qualité d’appel améliorée et d’une plus longue autonomie par rapport au modèle précédent.

Les caractéristiques principales incluent :

Une réduction de bruit supérieure propulsée par la technologie Dual Noise Sensor.

propulsée par la technologie Dual Noise Sensor. Un design circum-auriculaire léger et confortable .

. Disponible en Blanc, Rose, Bleu, Noir ainsi qu’un nouveau Beige , ce choix de couleurs allie style et confort avec une conception pliable pratique.

, ce choix de couleurs allie style et confort avec une conception pliable pratique. Une longue autonomie allant jusqu’à 50 heures (avec réduction de bruit activée), plus une charge rapide (3 minutes de charge offrent 1 heure d’écoute).

(avec réduction de bruit activée), plus une charge rapide (3 minutes de charge offrent 1 heure d’écoute). Une excellente qualité sonore avec des paramètres audio entièrement personnalisables.

avec des paramètres audio entièrement personnalisables. Des appels clairs même en environnement bruyant grâce à la technologie Precise Voice Pickup, combinant des microphones orientés (beamforming), un placement d’équipement optimisé et une réduction du bruit par IA.

grâce à la technologie Precise Voice Pickup, combinant des microphones orientés (beamforming), un placement d’équipement optimisé et une réduction du bruit par IA. Des fonctionnalités quotidiennes pratiques comme le LE Audio pour une connexion fluide, la connexion multipoint et Fast Pair / Swift Pair.

WH-CH530 : Casque sans fil entrée de gamme tendance pour une utilisation quotidienne

Le casque sans fil WH-CH530 est léger, confortable et disponible dans une gamme de couleurs tendance pour s’adapter à tous les styles. Il bénéficie d’une autonomie accrue par rapport au modèle précédent (jusqu’à 55 heures) et d’une réduction de bruit par IA pour des appels d’une clarté cristalline lors des cours ou réunions en ligne. Le WH-CH530 est conçu pour les utilisateurs à la recherche d’une écoute sans fil fiable à un prix abordable, ce qui en fait le choix idéal pour un premier achat de casque sans fil, l’apprentissage en ligne, l’écoute quotidienne et le streaming.

Les caractéristiques principales incluent :

Six coloris tendance , dont les nouvelles teintes Bleu Cobalt, Corail et Menthe, ainsi que Rose, Blanc et Noir.

, dont les nouvelles teintes Bleu Cobalt, Corail et Menthe, ainsi que Rose, Blanc et Noir. Casque supra-auriculaire sans fil compact et léger avec un coussinet d’arceau doux pour assurer un confort prolongé.

avec un coussinet d’arceau doux pour assurer un confort prolongé. Un son clair et équilibré avec des réglages d’égalisation personnalisables.

avec des réglages d’égalisation personnalisables. Une batterie longue durée offrant jusqu’à 55 heures de lecture, plus la charge rapide (3 minutes pour 1,5 heure d’écoute).

offrant jusqu’à 55 heures de lecture, plus la charge rapide (3 minutes pour 1,5 heure d’écoute). Le contrôle du volume maximal proposant 5 niveaux réglables pour la protection auditive.

proposant 5 niveaux réglables pour la protection auditive. Des appels mains libres clairs grâce à la réduction de bruit par IA.

grâce à la réduction de bruit par IA. Une utilisation simple et intelligente grâce aux commandes intuitives par boutons, l’assistant vocal intégré, la connexion multipoint, Fast Pair / Swift Pair et la compatibilité LE Audio.

Prix et disponibilité

Le WH-1000XM4C est disponible en Noir, Argent Platine et Violet à partir de septembre 2026 au prix public conseillé de 199 CHF.

Le WH-CH730N est disponible en Noir, Blanc, Rose, Beige et Bleu à partir de septembre 2026 au prix public conseillé de 99 CHF.

Le WH-CH530 est disponible en Noir, Bleu Cobalt, Blanc, Rose, Corail et Menthe à partir de septembre 2026 au prix public conseillé de 59 CHF.