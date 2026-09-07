Huawei dévoile ses nouveautés 2026 : Watch GT 7, Watch D3, MatePad Pro et nova 16s

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Huawei a profité de son événement « Chase the Wild » à Munich pour présenter une vaste offensive produits. Watch GT 7 et GT 7 Pro, Watch 6, Watch D3, MatePad Pro 12 pouces, FreeBuds Neo.

Huawei a profité de son grand rendez-vous international « Chase the Wild », organisé le 2 septembre au Showpalast de Munich, pour lever le voile sur une imposante salve de nouveautés. Montres connectées, tablette ultrafine, smartphones et écouteurs sans fil : le constructeur chinois déploie une offensive sur plusieurs fronts avec une ambition commune, celle d’intégrer plus étroitement ses technologies intelligentes au quotidien, qu’il s’agisse de sport, de santé, de productivité ou de création.

Cette nouvelle génération de produits s’articule autour d’une philosophie que Huawei résume par la recherche de liberté et d’authenticité. Derrière un discours faisant largement référence à l’aventure, à la découverte et à l’expression personnelle, la stratégie apparaît surtout beaucoup plus concrète : transformer les appareils connectés en compagnons capables de suivre leur propriétaire aussi bien lors d’une activité sportive que dans le cadre professionnel ou créatif.

À Munich, cette ambition s’est principalement matérialisée à travers la nouvelle série Huawei Watch GT 7, mais également avec le retour européen de la Watch 6, le lancement de la Watch D3, une nouvelle MatePad Pro 12 pouces, les FreeBuds Neo et la famille de smartphones nova 16s.

Huawei Watch GT 7 : la montre connectée devient encore plus sportive

La Huawei Watch GT 7 occupe incontestablement une place centrale dans les annonces de « Chase the Wild ». Avec cette nouvelle génération, Huawei poursuit la spécialisation sportive d’une gamme qui s’était déjà progressivement éloignée de la simple montre connectée polyvalente.

La série bénéficie d’évolutions portant aussi bien sur son design que sur le suivi des activités extérieures, les fonctions consacrées à la santé et l’autonomie. Huawei introduit également son nouveau bracelet EasyCross, pensé pour accompagner plus facilement les changements d’activité et les usages quotidiens.

La Watch GT 7 classique est proposée dans deux dimensions, 46 et 41 mm, et se décline dans huit coloris. La Huawei Watch GT 7 Pro, que nous avons déjà testé en détail, adopte pour sa part un positionnement plus haut de gamme, avec trois variantes associant notamment une lunette en nanocéramique à une structure centrale en alliage de titane, un choix destiné à conjuguer légèreté, résistance et finition premium.

Mais c’est surtout du côté des fonctions sportives que Huawei cherche à se distinguer. La Watch GT 7 inaugure notamment une détection au poignet des virages et de la force G. Une fonction particulièrement destinée aux disciplines dans lesquelles les changements de direction et les accélérations constituent des données importantes.

Ski et cyclisme gagnent de nouvelles fonctions avancées

Les sports d’hiver bénéficient eux aussi d’une attention particulière. Huawei introduit un nouveau mode consacré aux activités hivernales pratiquées en intérieur, tandis que les amateurs de ski en extérieur peuvent accéder à une cartographie couvrant plus de 3 000 stations à travers le monde.

Cette cartographie des pistes doit permettre à la montre de dépasser le simple enregistrement d’une activité pour devenir un véritable instrument d’accompagnement pendant les sorties.

Même philosophie pour le cyclisme. La série Watch GT 7 enrichit ses fonctions de navigation avec la planification des ascensions, des indications relatives à la pente ainsi que des alertes annonçant les virages serrés. Autant d’informations destinées à rapprocher progressivement la montre d’un compteur de vélo spécialisé tout en conservant la polyvalence d’un appareil porté au poignet.

Huawei fait également évoluer son environnement consacré au bien-être avec une nouvelle génération de Health Insights. Le système intègre désormais une évaluation de la condition physique et une analyse plus poussée des différentes données collectées par la montre afin de fournir des indications plus facilement interprétables.

L’objectif n’est plus seulement d’accumuler des mesures, mais de transformer celles-ci en informations susceptibles d’aider l’utilisateur à mieux comprendre son état physique et l’évolution de sa récupération.

Huawei Watch 6 : le retour en Europe après une année d’absence

Autre annonce importante de l’événement munichois, la famille Huawei Watch 6 signe son retour sur le marché européen après une année d’interruption pour cette gamme de montres connectées polyvalentes.

Contrairement à la Watch GT 7, particulièrement tournée vers l’endurance et les activités extérieures, la Watch 6 cherche davantage à proposer une expérience autonome et complète au poignet.

Huawei met ainsi en avant des modes d’entraînement avancés accompagnés d’une analyse des séances reposant sur l’intelligence artificielle. La montre prend également en charge plusieurs fonctions susceptibles de réduire la dépendance au smartphone, notamment les appels, la navigation et le paiement.

La partie santé bénéficie parallèlement d’une nouvelle version de Health Glance, associée aux environnements Health Insights et Healthy Living. Huawei souhaite ainsi faciliter une gestion plus proactive du bien-être en regroupant différentes informations dans une interface permettant d’obtenir rapidement une vision générale des principaux indicateurs suivis.

Huawei Watch D3 : la surveillance de la tension artérielle franchit une nouvelle étape

Huawei poursuit parallèlement ses investissements dans la santé connectée avec la Watch D3, dont le tensiomètre de nouvelle génération a obtenu le marquage CE attestant sa conformité avec le règlement européen applicable aux dispositifs médicaux.

Cette nouvelle montre peut désormais mesurer la pression artérielle avant et après une activité physique, permettant de mieux observer son évolution autour de l’effort.

Des rappels intelligents peuvent également inviter l’utilisateur à réaliser ses mesures à intervalles appropriés. Une fonction qui illustre l’évolution progressive de la montre connectée : plutôt que de se contenter d’enregistrer ponctuellement des paramètres physiologiques, elle cherche désormais à accompagner leur suivi dans la durée.

Avec la Watch D3, Huawei renforce ainsi un positionnement devenu particulièrement stratégique pour la marque, celui de la santé numérique et du suivi cardiovasculaire directement depuis le poignet.

MatePad Pro 12 pouces : Huawei mise sur une tablette de seulement 4,7 mm

L’événement « Chase the Wild » ne s’est pas limité aux montres. Huawei a également présenté sa nouvelle MatePad Pro 12 pouces, une tablette premium qui fait de la finesse et de la mobilité deux de ses principaux arguments.

Avec seulement 4,7 mm d’épaisseur pour 454 grammes, la MatePad Pro 12 pouces affiche des mensurations particulièrement contenues compte tenu de son format.

Elle embarque un écran OLED flexible PaperMatte de 12 pouces, une technologie destinée notamment à améliorer le confort visuel et l’expérience d’écriture. Huawei accompagne cette dalle de plusieurs outils exploitant l’intelligence artificielle.

La tablette peut notamment convertir la parole en texte grâce à l’IA et améliorer automatiquement certaines notes manuscrites. Les interactions avec le stylet évoluent également grâce à la reconnaissance de mouvements effectués au-dessus de l’écran.

Huawei cherche ainsi à positionner sa MatePad Pro autant comme un outil de productivité nomade que comme une plateforme destinée aux créatifs, aux étudiants et aux utilisateurs qui privilégient la prise de notes manuscrites.

FreeBuds Neo et nova 16s complètent les annonces Huawei

Le constructeur a également renouvelé une partie de son catalogue audio avec la série Huawei FreeBuds Neo. Ces nouveaux écouteurs sans fil adoptent un dessin revu et mettent l’accent sur une expérience sonore immersive ainsi que sur une intégration naturelle aux usages mobiles.

Huawei n’a pas oublié le smartphone. La nouvelle série Huawei nova 16s a également fait ses débuts à Munich avec un positionnement faisant une nouvelle fois de la photographie l’un de ses principaux arguments.

La marque insiste particulièrement sur les capacités de ses nouveaux appareils en matière de portrait, un domaine devenu historiquement important pour la famille nova. Cette génération entend ainsi séduire un public attaché à la photographie mobile et à la création de contenus, tout en s’intégrant plus étroitement à l’écosystème de produits connectés du constructeur.

GoPaint veut démocratiser davantage la création numérique

Huawei a enfin profité de son événement pour annoncer l’ouverture internationale de la nouvelle édition de son initiative créative GoPaint.

Le programme accueille cette année une catégorie baptisée « Création facile », destinée à rendre la participation accessible à un public plus large et à encourager davantage d’utilisateurs à expérimenter le dessin et la création artistique numérique.

Cette initiative accompagne logiquement la stratégie développée autour des tablettes MatePad et de leurs stylets. Huawei ne cherche plus uniquement à commercialiser du matériel, mais à construire progressivement un environnement associant appareils, logiciels et communautés créatives.

Huawei accélère la construction de son écosystème connecté

Au-delà de la quantité de produits dévoilés à Munich, « Chase the Wild » permet surtout de mieux comprendre la direction empruntée par Huawei pour les prochaines années.

Le constructeur ne se contente plus d’additionner smartphones, montres, écouteurs et tablettes. Il cherche à faire communiquer ces différentes familles de produits autour de plusieurs piliers : santé connectée, sport, intelligence artificielle, productivité et création numérique.

La Watch GT 7 incarne parfaitement cette évolution en multipliant les outils spécialisés pour les activités extérieures, tandis que la Watch D3 rapproche encore davantage l’électronique grand public du suivi médical. La Watch 6 privilégie de son côté l’autonomie au poignet, pendant que la MatePad Pro exploite l’intelligence artificielle pour accompagner la prise de notes et la création.

Les FreeBuds Neo et les nova 16s complètent enfin un catalogue dont la cohérence devient progressivement aussi importante que les caractéristiques de chaque produit pris individuellement.

Avec « Chase the Wild », Huawei affiche ainsi une stratégie qui dépasse largement le simple renouvellement annuel de ses appareils. Le groupe entend installer ses technologies dans un nombre croissant de moments du quotidien, du suivi d’une randonnée à la surveillance de la santé, en passant par la photographie, le travail nomade et la création artistique.

Une offensive particulièrement large qui confirme surtout une chose : en 2026, Huawei entend plus que jamais faire de son écosystème l’un des principaux arguments pour fidéliser ses utilisateurs.