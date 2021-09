Sony World Photography Awards 2022 – Publication du jury et du calendrier des expositions à venir

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La World Photography Organisation a le plaisir de présenter les membres du jury des Sony World Photography Awards 2022 et le calendrier des expositions à venir. L’exposition des Sony World Photography Awards sera de retour à la Somerset House de Londres en avril 2022 et en novembre, pour la toute première fois, elle sera présentée à l’Open Eye Gallery de Liverpool.

© Alexandre Tolipan, Brazil, entry, Open competition, Street Photography, Sony World Photography Awards 2022.jpg









Cette année marque la 15e édition des Sony World Photography Awards, l’un des plus grands concours de photographie au monde. Mettant à l’honneur les meilleures photographies contemporaines de la planète, ils offrent aux photographes une vitrine et des tremplins professionnels considérables.

Motivée par la volonté de contribuer au développement continu de la culture photographique, Sony accompagne les Sony World Photography Awards grâce à une plateforme mondiale de soutien aux talents d’aujourd’hui. L’inscription aux SWPA est totalement gratuite et les photographes sont jugés de manière anonyme par une assemblée de grands noms du secteur.

© Jing Lin, China Mainland, entry, Open competition, Architecture, Sony World Photography Awards 2022.jpg











JUGES 2022

Le jury de cette année réunit un éventail de connaissances et d’expertises provenant d’horizons photographiques très différents.

Rahaab Allana, conservateur et éditeur de la Alkazi Foundation for the Arts, New Delhi ;

Ângela Ferreira, artiste, commissaire indépendante, écrivaine et éducatrice ;

Nathalie Herschdorfer, directrice du Musée des Beaux-Arts du Locle, Suisse ;

Deborah Klochko, directrice générale et conservatrice en chef du Museum of Photographic Arts de San Diego, Californie ;

Richmond Orlando Mensah, fondateur et directeur artistique du Manju Journal, Ghana ;

Mike Trow, conservateur indépendant et éditeur de photos, et président du jury.

Concours Open et Youth

Hideko Kataoka, directrice de la photographie, Newsweek Japon

Concours Student

Colin Czerwinski, photographe et fondateur de NOICE Magazine, États-Unis



CALENDRIERS DES EXPOSITIONS 2022 ET DE LA TOURNÉE EUROPÉENNE 2021

En 2022, l’exposition des Sony World Photography Awards fait son retour à la Somerset House de Londres du 15 avril au 2 mai 2022 et inaugurera sa toute première présentation à l’Open Eye Gallery de Liverpool du 10 novembre au 11 décembre 2022.

Nous sommes également heureux d’annoncer les prochaines dates de l’exposition des Sony World Photography Awards 2021 dans plusieurs villes européennes, notamment :

– Fotofestival Lenzburg, Suisse, 3 septembre – 3 octobre

– Foto Zumstein, Berne, Suisse, 9 septembre – 6 octobre, 2021

– Willy-Brandt Haus, Berlin, Allemagne, 28 octobre 2021 – 12 janvier 2022,

– Galerie Joseph, Paris, France, 5 – 15 novembre 2021



Scott Gray, fondateur et PDG de la World Photography Organisation, de déclarer : « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les visiteurs des expositions des Sony World Photography Awards à travers l’Europe et nous sommes impatients de collaborer avec nos partenaires, fidèle et nouveau, la Somerset House de Londres et l’Open Eye Galerie de Liverpool. Bien que difficiles, les deux dernières années ont révélé toute l’importance des SWPA non seulement en tant que plateforme inestimable de récompense et de promotion, mais aussi en tant que communauté mondiale capable de hisser et de défendre le travail extraordinaire et la créativité des photographes contemporains ».

© Takrim Ahmed, Bangladesh, entry, Open competition, Lifestyle, Sony World Photography Awards 2022.jpg











PRIX ET ÉCHÉANCES 2022

Les Sony World Photography Awards sont ouverts aux candidatures depuis le 1er juin 2021. Les descriptions complètes des concours et des catégories sont disponibles sur www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards



Les dates de clôture des candidatures pour les quatre concours des Sony World Photography Awards sont les suivantes :

Professional : 13 janvier 2022, 15 h 00 CET

Open : 6 janvier 2022, 15 h 00 CET

Student : 30 novembre 2021, 15 h 00 CET

Youth : concours mensuels à thème changeant du 1er juin au 31 décembre 2021



Tous les gagnants des concours Professional, Open, Youth et Student recevront un équipement d’imagerie numérique de Sony. En outre, des récompenses de 25 000 dollars (USD) seront remis au Photographe de l’année et de 5 000 dollars (USD) au Photographe Open de l’année. Toutes les œuvres des photographes gagnants et finalistes seront exposées lors de l’exposition annuelle des Sony World Photography Awards à Londres avant de partir en tournée internationale.

Les images lauréates seront également publiées dans l’album annuel des Awards.