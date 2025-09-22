« Sorda » : une plongée dans l’univers de la maternité et de la surdité

Angela et Hector forment un couple heureux, malgré la surdité d’Angela. Son compagnon ayant appris la langue des signes et elle à lire sur les lèvres, ils vivent cette différence le plus simplement possible. Mais sa grossesse pourrait bien tout changer.

Prix du public dans la section Panorama de la dernière Berlinale et couvert de nombreuses autres récompenses, ce premier film espagnol retrace le parcours semé d’embûches d’une mère malentendante qui accouche d’un petite fille entendante. Comment va-t-elle gérer et faire face aux défis qui l’attendent ? Comment communiquer avec son enfant ? Comment l’éduquer ? Comment ne pas se sentir exclue et trouver sa place ?

Le film explore les liens familiaux et les angoisses de cette jeune mère avec intelligence et délicatesse. Il lève le voile sur un sujet peu traité au cinéma et met en lumière les personnes malentendantes encore trop souvent peu prises en considération. Émouvant !

Sorda

Un film de Eva Libertad

Avec Alvaro Cervantes, Elena Irureta, Miriam Garlo, Joaquin Notario

Distributeur : Agora Films

Durée : 99 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : 17 septembre 2025