Sam Altman alerte sur le coût social de l’intelligence artificielle

Le patron d’OpenAI, Sam Altman, rompt avec le discours rassurant de la Silicon Valley : il admet que l’intelligence artificielle engendrera des suppressions d’emplois massives, tout en plaidant pour une prise de conscience éthique face aux bouleversements à venir.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, vient de lever le voile sur une inquiétude longtemps sous-jacente : l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle ne se fera pas sans sacrifices sur le marché du travail. Dans un entretien récemment accordé à l’émission Tucker Carlson Show, le patron de la firme californienne a admis que cette perspective l’empêche parfois de trouver le sommeil, conscient des responsabilités éthiques qui pèsent sur ses épaules. Ce constat lucide contraste fortement avec le discours volontiers rassurant de nombreux leaders technologiques, généralement enclins à présenter l’IA comme une alliée de l’emploi et non comme une menace.

Les tourments nocturnes d’un dirigeant de la Silicon Valley

Altman confie que son angoisse ne réside pas tant dans les dilemmes moraux globaux que dans les micro-ajustements des modèles d’IA. Ces modifications, en apparence mineures, pourraient, selon lui, bouleverser des pans entiers de la vie quotidienne des utilisateurs. Ce regard introspectif révèle un dirigeant soucieux du facteur humain, là où ses homologues privilégient bien souvent les prouesses techniques ou les logiques commerciales.

Les métiers de la relation client en première ligne

Sans détour, le fondateur d’OpenAI désigne le service client comme la première victime de l’automatisation. « Une grande partie de l’assistance assurée aujourd’hui par téléphone ou ordinateur sera confiée à des systèmes d’IA », prédit-il, assurant que la machine se montrera plus performante que l’humain dans ce domaine.

Ces prévisions s’appuient sur des études montrant que, traditionnellement, la moitié des professions subissent des mutations majeures environ tous les 75 ans. Or, avec l’IA, ce cycle pourrait être drastiquement accéléré, laissant aux travailleurs un laps de temps réduit pour s’adapter à des bouleversements d’ampleur.

Les développeurs, futurs paradoxes de l’automatisation

De manière inattendue, Altman mentionne également les programmeurs et concepteurs de logiciels parmi les professions menacées. Ces métiers, piliers de l’industrie numérique et longtemps perçus comme préservés grâce à leur dimension créative et technique, se trouvent à leur tour fragilisés. L’intelligence artificielle, désormais capable de générer du code fiable, pourrait remettre en cause leur place dans la chaîne de valeur.

Des bastions humains encore intacts

À l’inverse, certains secteurs échappent, pour l’instant, à l’emprise de la machine. Les professions où l’interaction humaine constitue une valeur cardinale – telles que les soins infirmiers – conservent une relative immunité face à la montée en puissance de l’IA. La dimension émotionnelle, l’empathie et le lien social restent des terrains où la technologie peine à rivaliser avec l’humain.

Des entreprises déjà passées à l’acte

Les propos du patron d’OpenAI trouvent déjà un écho dans l’actualité économique. Marc Benioff, dirigeant de Salesforce, a récemment supprimé quelque 4 000 postes d’agents de support, au profit de solutions automatisées. Une illustration concrète de la tendance décrite par Altman.

Toutefois, le mouvement n’est pas unanime. Le cabinet Gartner estime que d’ici 2027, la moitié des entreprises pourrait faire marche arrière dans leurs stratégies de réduction d’effectifs dans le support client, privilégiant une hybridation plutôt qu’une substitution brutale.

Vers une transition sociale inévitable

Les déclarations de Sam Altman dessinent en creux une vérité difficile à ignorer : l’intelligence artificielle, tout en ouvrant des horizons technologiques inédits, imposera une recomposition profonde du paysage professionnel. Une mutation qui appelle une préparation collective, faute de quoi la révolution numérique pourrait se transformer en choc social.