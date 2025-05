Spotify enrichit son DJ virtuel d’une interaction vocale inédite, offrant un nouveau souffle à l’expérience musicale personnalisée

Partager Facebook

La plateforme de streaming musical renforce les capacités de son DJ alimenté par intelligence artificielle, offrant désormais aux abonnés Premium la possibilité d’interagir par la voix avec cet assistant sonore évolutif.

Plus de deux ans après l’introduction de son DJ virtuel, Spotify inaugure une avancée majeure dans l’univers du streaming musical en dotant cette fonctionnalité d’une interactivité vocale poussée. Destinée aux abonnés de son offre Premium, cette évolution technologique ouvre la voie à une personnalisation plus fine et immédiate des sessions d’écoute, en permettant aux usagers de dicter, en langage naturel, leurs envies musicales du moment — qu’il s’agisse d’un genre, d’une humeur, d’un contexte ou d’un artiste spécifique.

Une immersion sonore façonnée à la voix

Jusqu’alors limité à la création automatique de listes de lecture thématiques, agrémentées de commentaires succincts et préenregistrés, le DJ IA de Spotify s’émancipe pour devenir un véritable partenaire interactif. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais formuler des requêtes vocales aussi précises que variées : « Fais-moi découvrir des titres que je ne connais pas », « Propose-moi de l’électro pour ma séance de sport » ou encore « Joue-moi des chansons mélancoliques pour un trajet en voiture ». Cette capacité à interpréter des demandes imagées ou nuancées marque une avancée significative dans la compréhension contextuelle de l’IA.

L’assistant vocal est pour l’instant disponible en anglais, avec la voix familière de Xavier « X » Jernigan, et en espagnol mexicain via le personnage de DJ Livi. Si le changement aléatoire d’ambiance reste accessible par un simple appui sur l’icône dédiée, c’est désormais la commande vocale qui confère une maîtrise plus fine, presque artisanale, de l’ambiance musicale.

Une fonctionnalité déployée progressivement et réservée aux abonnés Premium

L’activation de cette nouvelle fonctionnalité se fait simplement via l’onglet « Conçu pour vous » ou en recherchant « DJ » dans l’application Spotify. Une fois la session initiée, un bouton apparaît en bas à droite de l’écran : le maintenir enfoncé permet d’enregistrer son souhait musical. Cette innovation, bien que déjà disponible dans plus de 60 marchés, sera introduite de manière progressive, et il se peut que certains utilisateurs doivent patienter quelques semaines avant d’y avoir pleinement accès. Spotify recommande par ailleurs de vérifier que l’application est bien à jour pour profiter de ces nouvelles possibilités.

Une réception contrastée, mais un avenir prometteur pour l’IA musicale

Depuis son lancement, le DJ IA de Spotify a reçu un accueil mitigé : certains utilisateurs ont pointé du doigt le caractère redondant de ses recommandations, proches de celles fournies par l’algorithme classique. Toutefois, cette nouvelle couche d’interaction pourrait bien faire taire les critiques, tant elle donne corps à une écoute sur-mesure et en temps réel. Les premières données sont encourageantes : Spotify indique que l’engagement des utilisateurs vis-à-vis de son DJ IA a presque doublé en un an, preuve d’un appétit croissant pour les outils de personnalisation intelligente.

En misant sur le dialogue vocal et la capacité d’adaptation instantanée de son assistant, Spotify entend renforcer l’attrait de son offre Premium et affirmer son rôle de pionnier dans l’alliage entre intelligence artificielle et art de l’écoute. L’entreprise promet par ailleurs d’ajuster cette fonctionnalité à partir des retours d’utilisateurs, dans une logique d’amélioration continue. Un pari ambitieux pour façonner l’avenir de la consommation musicale à l’ère du sur-mesure algorithmique.