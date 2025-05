N°4 : L’AVANT-GARDE ALLIÉ À LA SÉRÉNITÉ DYNAMIQUE

Partager Facebook

Nouvelle création de DS Automobiles dans le segment des berlines compactes haut de gamme, N°4 incarne l’excellence du savoir-faire français et de la créativité chère à la Marque alliée aux technologies les plus avancées. Conçu pour une clientèle en quête de style affirmé, de dynamisme et d’intuitivité, N°4 offre une expérience de conduite unique.

Pensée pour offrir un parfait équilibre entre performance et élégance, à l’image de sa nouvelle signature lumineuse à la fois expressive et technologique, N°4 se distingue également par son électrification, sa connectivité et son niveau de confort.

« N°4 : c’est tout simplement un concentré de DS Automobiles. Du caractère, de l’élégance mais surtout de l’exigence, au service d’une seule et unique ambition : porter l’avant-garde au service de l’excellence automobile. »

Xavier PEUGEOT – Directeur de DS Automobiles

ESPRIT D’AVANT-GARDE

Identité visuelle et allure statutaire renforcées

N°4 s’affirme grâce à une face avant entièrement redessinée, plus horizontale, où technologie et élégance s’expriment à travers un design affirmé. La nouvelle calandre noire, très élargie et travaillée avec le soin du détail, accueille une signature lumineuse distinctive directement inspirée du concept car DS E-TENSE PERFORMANCE et de la dernière création de la Marque, N°8. Le faisceau lumineux s’étire depuis les extrémités du bouclier pour converger par segments vers le logo DS illuminé, au centre, conférant à N°4 une prestance unique et un regard captivant.

L’impression de largeur est appuyée par un capot allongé de 12 mm, qui recouvre subtilement la partie supérieure de la calandre. Cette calandre est réalisée dans un matériau noir teinté dans la masse, sur lequel un vernis de finition ultra-résistant est appliqué. Une technique qui protège durablement son éclat comme son état. Cette nouvelle face avant avec sa signature lumineuse spectaculaire s’appliquera sur toute la gamme, quel que soit le moteur ou le niveau de finition.

L’ensemble est complété, sur la finition ÉTOILE, par des projecteurs DS MATRIX LED VISION combinant feux matriciels et directionnels pour une qualité d’éclairage optimale et une esthétique particulièrement soignée.

« Nous rétrouvons sur N°4 la signature verticale et très fine en V des DRL de notre concept-car DS E-TENSE PERFORMANCE . Nous nous sommes également inspirés de notre nouveau fleuron, N°8, pour créer cette ligne lumineuse horizontale qui fait le lien entre la calandre lumineuse et l’emblème DS éclairé. L’ensemble donne un résultat très radical et identitaire. »

Thierry METROZ – Directeur du Design, DS Automobiles

Silhouette athlétique et surfaces sculptées

Avec une longueur de 4,40 m, pour une largeur de 1,87 m et une hauteur de 1,47 m, N°4 affiche des proportions inédites, incarnant dynamisme et élégance.

Son profil conjugue fluidité et tension, avec des lignes musclées qui lui confèrent une prestance unique. Les poignées de portes affleurantes s’intègrent parfaitement aux flancs modelés, soulignant la pureté du dessin.

Campée sur des roues de grand diamètre (720 mm), N°4 impose naturellement sa stature et magnifie son impact visuel. Son ratio caisse/roues unique dans le segment des berlines compactes haut de gamme, lui confère une silhouette racée, athlétique et efficace. De série, toutes les motorisations sont équipées de jantes de 19 pouces, tandis qu’une proposition exclusive de monte en 20 pouces est disponible en option sur la version PLUG-IN HYBRID.

N°4 s’illustre également par une carrosserie à la posture élancée.

Son toit flottant, disponible en teinte contrastante noire, accentue la fluidité des lignes et se prolonge vers l’arrière, conférant à l’ensemble une prestance dynamique.

Un jonc chromé souligne avec raffinement le dessin du vitrage, épousant avec précision la courbure de la carrosserie.

Le pavillon, tendu et abaissé, s’étire jusqu’à la lunette arrière inclinée,renforçant l’allure aérodynamique de N°4.

Les ailes arrière sculptées révèlent une musculature affirmée, mêlant galbes subtils et arêtes vives. Cette architecture met en lumière le montant de custode, sublimé par une élégante pointe noire brillante marquée de la signature DS Automobiles. Un détail distinctif qui s’inscrit dans un univers de sophistication et d’attention au détail.

Pour la face arrière, les designers de DS Automobiles ont façonné une nouvelle signature lumineuse, où l’élégance rencontre la technologie.

Les feux arrière 100% LED intègrent un nouveau masque « Dark Chrome », sublimé par des écailles en relief gravées au laser, qui captent la lumière en créant un effet visuel saisissant. Ces feux sont reliés par un bandeau sombre à la finition noir brillant, renforçant l’impression de largeur.

Juste au-dessus du nom du modèle, la nouvelle identité de Marque s’affirme avec le lettrage DS Automobiles. Une signature affirmée qui permet d’identifier instantanément le N°4, même à distance.

Offre 100% électrifiée sans compromis

Dès son lancement, N°4 proposera une gamme électrifiée inédite et complète. Seule berline multi-énergie de son segment à proposer une gamme de motorisations électrifiées complète, elle sera disponible avec trois technologies répondant à tous les usages : hybride auto-rechargeable, hybride rechargeable et version 100 % électrique inédite, offrant une liberté de choix unique.

« Pour répondre aux usages de tous les utilisateurs nous avons fait le choix de ne faire aucun compromis sur l’offre de motorisations 100% électrifiées. N°4 offrira les mêmes performances dynamiques remarquables et le même niveau de confort quelque soit la motorisation choisie.»

Audrey AMAR – Directrice Produit, DS Automobiles

N°4 E-TENSE : nouvelle motorisation 100 % électrique

L’arrivée de N°4 E-TENSE marque une nouvelle étape vers la transition énergétique de DS Automobiles, avec une motorisation 100 % électrique alliant autonomie de 450 km (cycle combiné WLTP) et hautes performances avec une puissance de 213 ch et 343 Nm de couple. Développée avec des composants de pointe, cette version s’appuie sur des technologies innovantes pour offrir une expérience de conduite électrifiée sans compromis.

N°4 E-TENSE est équipé d’une batterie d’une capacité nette de 58,3 kWh intégrant une chimie enrichie en nickel, optimisant ainsi le rendement énergétique tout en conservant une compacité idéale.

Une nouvelle architecture de pompe à chaleur et un dimensionnement accru des composants de refroidissement et de chauffage ont été conçus pour offrir une meilleure efficacité et un confort thermique optimisé, répondant aux exigences des clients de ce segment.

Autre précision, trois modes de décélération sont disponibles via des palettes situées derrière le volant : D pour une récupération d’énergie faible, B pour une récupération d’énergie modérée et B+ pour une récupération d’énergie augmentée.

L’aérodynamisme de N°4 E-TENSE a été également particulièrement travaillé : la garde au sol abaissée de 10 mm et l’intégration d’éléments aérodynamiques quasi invisibles à l’intérieur de la calandre contribuent à réduire la traînée et à maximiser l’efficacité énergétique.

Pensée pour s’adapter aux besoins du quotidien, le N°4 E-TENSE est doté d’un chargeur embarqué de 11 kW de série et peut accepter une puissance de charge allant jusqu’à 120 kW en courant continu. Sur une prise rapide, elle peut ainsi passer de 20 à 80 % de charge en environ 30 minutes, ou récupérer une autonomie de 100 km WLTP en 11 min.

N°4 PLUG-IN HYBRID : nouvelle autonomie jusqu’à 81 km en 100 % électrique

DS Automobiles présente également une nouvelle génération de motorisation hybride rechargeable avec N°4 PLUG-IN HYBRID, offrant une autonomie accumulée de 30% en mode tout électrique. Son groupe motopropulseur associe un moteur à essence 4 cylindres turbo de 180 ch et une machine électrique de 110 ch, intégré à une nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage eDCT7 pensée pour optimiser la consommation et les performances.

Avec une puissance combinée de 225 ch et un couple de 360 Nm , N°4 PLUG-IN HYBRID offre des accélérations remarquables, atteignant notamment le 0 à 100 km/h en seulement7,4 secondes , soit 0,3 seconde de mieux que la génération précédente.

Grâce à une nouvelle batterie à la capacité nette de 14,6 kWh, le N°4 PLUG-IN HYBRID peut parcourir jusqu’à 81 km (autonomie combinée WLTP) en 100 % électrique (+30% par rapport à la DS 4 PLUG-IN HYBRID) avant de passer à un fonctionnement hybride alliant efficacité et dynamisme. Livrée avec un chargeurembarqué de 3,7 kW, elle propose également en option une version 7,4 kW , permettant une recharge plus rapide sur une borne adaptée.

N°4 HYBRIDE : 145 ch au service de l’efficacité

Développant 145 ch, N°4 HYBRIDE associe un moteur à essence trois cylindres turbo de 1,2 litre à une machine électrique de 21 kW (28 ch), intégré directement à la boîte de vitesses automatique à double embrayage et six rapports.

Grâce à cette architecture hybride optimisée, N°4 HYBRIDE peut rouler, en usage urbain, jusqu’à 50 % du temps cumulé en tout électrique, selon les conditions de circulation et le style de conduite adopté. Auto-rechargeable, elle récupère l’énergie issue des phases de décélération et de freinage pour alimenter sa batterie.

Avec un couple de 230 Nm, cette motorisation assure des performances de premier plan tout en affichant des émissions de CO₂ limitées (à partir de 116 g/km) , positionnant N°4 HYBRIDE parmi les références en matière d’efficacité.

SÉRÉNITE DYNAMIQUE

Savoir-faire français et technologie augmentée

N°4 incarne l’excellence du savoir-faire français en portant l’artisanat à une échelle inédite. Chaque détail est conçu avec précision, illustrant la vision de DS Automobiles d’élever chaque voyage au rang d’art. A bord, ergonomie et élégance fusionnent pour créer une expérience immersive unique. L’ambiance est sublimée par le guillochage Clous de Paris, une finition inspirée de la haute horlogerie. Ce travail de précision apporte une touche d’élégance et renforce l’identité sophistiquée de l’habitacle.

Face au conducteur , un nouveau combiné d’instrument numérique haute définition de 10,25 pouces s’inspirant des graphismes de N°8 a pris place pour encore plus de lisibilité et de sérénité, en complément du dispositif de vision tête haute étendue DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY. Au centre de la planche de bord, un deuxième écran de 10 pouces permet quant à lui de naviguer dans le système d’info-divertissement DS IRIS SYSTEM.

« L’habitacle de N°4 a été subtilement revu, pour lui donner encore plus de pureté, dans l’esprit de ce que nous avons fait avec N°8. Par exemple, le combiné face au conducteur a été élargi à 10,25 pouces. Il est plus lisible et plus ergonomique. L’accès des commandes a été simplifié, avec le pilotage des fonctions regroupées dans l’écran tactile. Enfin, N°4 continue de se distinguer avec ses garnissages : une association Toile/Tissu du plus bel effet sur la finition PALLAS, et sur la finition ÉTOILE des matériaux raffinés tels que le cuir Nappa brun Criollo ou l’Alcantara® noir, sublimés par des ponctuelles Light Gold.»

Thomas Bouveret – Responsable Design Intérieur DS Automobiles

Le traitement pur et « sans-couture » se prolonge avec DS AIR (aérateurs invisibles), un système de ventilation à la fois compact et performant. Ses aérateurs centraux ultra-fins, intégrés avec une discrétion absolue, dissimulent des ailettes invisibles pour un rendu épuré et harmonieux. Un flux d’air canalisé par une ogive assure une répartition optimale vers le haut comme vers le bas, garantissant un confort thermique précis et homogène.

Incarnation du savoir-faire de la Marque, l’habitacle se pare de tissus et toile de grande qualité (finition PALLAS) mais aussi d’Alcantara® (finition ÉTOILE) qui s’étend généreusement sur la planche de bord, les contre-portes et la console centrale, créant une atmosphère chaleureuse et enveloppante. Des sièges en cuir Nappa Brun Criollo à la confection bracelet viennent compléter l’offre, répondant à des inserts en bois de Frêne Brun, tandis que de larges surfaces en cuir Nappa renforçant le caractère exclusif de l’ensemble. Le point perle, une couture propriétaire de DS Automobiles et signature inédite dans le monde automobile, est toujours présent.

Le raffinement de l’ambiance intérieure est rehaussé par un éclairage indirect personnalisable sur les contre-portes, conçu pour valoriser les éléments latéraux et renforcer la sensation de sérénité à bord. L’expérience sonore atteint elle aussi un niveau d’excellence grâce au système haute-fidélité FOCAL ELECTRA® proposé en option. Doté de 14 haut-parleurs et d’une puissance de 690 Watt, il est associé à des vitres latérales acoustiques avant (en série sur toute la gamme) et arrière, garantissant une restitution sonore d’une pureté remarquable.

Habitabilité optimale et confort première classe

Grâce à son empattement de 2,67 m et à sa largeur de 1,87 m, le N°4 offre une habitabilité généreuse, mais aussi de nombreux espaces de rangement. Chaque passager bénéficie d’une aisance significative aux coudes comme aux jambes, et d’une garde au toit confortable aux deux rangs. Les sièges avant, disponibles avec chauffage, ventilation et fonction massage sur les versions habillées de cuir, bénéficient d’une conception exclusive. Constitués de mousse haute densité, ils sont également enveloppants et dotés d’une morphologie étendue au niveau de leur assise, alliant maintien et confort absolu.

Le volume de coffre de N°4 affiche une valeur remarquable de 430 litres pour la version HYBRIDE, 360 litres pour N°4 PLUG-IN HYBRID et 390 litres pour la nouvelle version N°4 E-TENSE 100% électrique. Parfaitement dimensionné et bénéficiant d’un seuil de chargement relativement bas, le coffre de N°4 est accessible via un hayon qui peut être électrique avec fonction accès bras chargés.

Plaisir de conduite

Conçu sur la plateforme modulaire EMP2, le N°4 se distingue par sa capacité à accueillir différentes motorisations tout en conservant un toucher de route et un confort d’exemplaires. Cette architecture de pointe intègre des solutions techniques avancées, telles que le soudo-collage – un procédé associant près de 34 mètres de cordon de colle et de multiples points de soudure – garantissant une rigidité, une précision et une efficacité structurelle.

Les éléments de liaison au sol et le système de direction contribuent à offrir un agrément de conduite de référence. Le châssis a été développé avec une attention particulière afin de procurer un comportement unique, signature du savoir-faire de DS Automobiles. L’expertise des ingénieurs de la Marque a permis d’atteindre un excellent rapport entre dynamisme et confort. La nouvelle version E-TENSE 100% électrique, à l’instar des autres versions, offre un comportement routier très agile et agréable. Chaque trajet devient ainsi une expérience où tenue de route et douceur s’harmonisent avec élégance.

« Le design de N°4 est audacieux parce que sa conductrice ou son conducteur le sont aussi et pour répondre à leur esprit d’aventure nous avons intégré des technologies qui font de N°4 une voiture taillée pour le quotidien mais aussi pour le voyage »

Audrey AMAR – Directrice Produit, DS Automobiles

Toujours au plus près des attentes du conducteur, N°4 propose avec DS DRIVE ASSIST 2.0, une expérience de conduite semi autonome de niveau 2 via le changement de voie, les dépassements semi-automatiques et la préconisation anticipée de la vitesse selon la signalisation. DS DRIVE ASSIST 2.0 embarque des capteurs qui enregistrent tout ce qui se passent dans et autour de la voiture pour garantir une conduite fluide et sereine.

Couplé à cet équipement N°4 propose un nouvel équipement, le DS DRIVER ATTENTION MONITORING (DAA4), qui analyse en permanence le niveau d’attention et de fatigue du conducteur grâce à une caméra infrarouge transmise dans le montant de pare-brise.

Les projecteurs DS MATRIX LED VISION participent également de cette sérénité dynamique à bord du N°4. Ils sont composés de trois modules LED qui s’adaptent aux conditions de circulation, à l’angle du volant, à la vitesse et aux conditions météorologiques avec cinq modes préétablis : ville, campagne, autoroute, météo difficile et brouillard. Ils permettent également de rouler constamment en pleins phares sans jamais éblouir les autres usagers et offrent une portée de près de 300 mètres.

N°4intègre également DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, une technologie de pointe qui optimise l’expérience de conduite en projetant les informations essentielles directement dans le champ de vision du conducteur. Grâce à un effet d’optique avancé, les données s’affichent comme suspendues quatre mètres devant le pare-brise, sur une diagonale de 21 pouces. Cette immersion visuelle marque une avancée vers la réalité augmentée, permettant de consulter la vitesse, les aides à la conduite, la navigation, les messages d’alerte ou encore les informations multimédia sans jamais quitter la route des yeux.

Cette technologie immersive s’intègre dans un écosystème numérique autour de DS IRIS SYSTEM. Véritable interface intelligente, ce système d’info-divertissement adopte l’ergonomie fluide et intuitive d’un smartphone. Son écran central tactile de 10 pouces, réactif, repose sur une organisation par widgets, offrant un accès rapide et personnalisable aux différentes fonctionnalités. À chaque fois qu’un conducteur utilise son véhicule, ses préférences sont automatiquement chargées, lui garantissant une expérience sur-mesure.

Étendue de la connectivité

À bord du N°4, le système d’info divertissement DS IRIS SYSTEM utilise l’intelligence artificielle SoundHound, alimentée par l’API ChatGPT. Depuis mars 2024, date à laquelle DS Automobiles est devenu le premier constructeur au monde à intégrer ChatGPT de série sur l’ensemble de ses modèles équipés de DS IRIS SYSTEM, et dans les pays déjà couverts par la reconnaissance vocale standard, il suffit de lui dire, « OK IRIS » pour déclencher une conversation fluide et naturelle avec le véhicule, devenant alors un véritable compagnon de voyage.

N°4 est livré avec le PACK CONNECT ONE, qui propose pour une durée de 10 ans un ensemble de services connectés tels que le carnet d’entretien numérique DS, la fonction DS e-coaching ou les mises à jour régulières à distance ; Ces services connectés offrent le loisir de mieux apprécier chaque instant au volant et assurent sécurité et sérénité.

La fonction DS e-Coaching est un widget déployé par OTA depuis fin 2024 par DS Automobiles sur ses véhicules PLUG-IN HYBRID hybride rechargeable et E-TENSE 100% électrique, avec des conseils visant à améliorer l’efficacité de la conduite. Une fenêtre contextuelle « Conseil du jour » (désactivable) apparaît au démarrage du moteur.

Le PACK CONNECT PLUS, inclus dans le prix du véhicule selon l’équipement pour une durée de 3 ans, offre des services supplémentaires pour une expérience de conduite connectée optimale : navigation connectée, reconnaissance vocale avec ChatGPT, ainsi qu’un large choix de fonctionnalités (eCommandes à distance, Verrouillage/Déverrouillage à distance, Connected Alarm, e-Routes…) au travers de l’application MyDS.

N°4 E-TENSE intègre dès son lancement une suite de services connectés spécifiques, visant à améliorer l’expérience utilisateur et à offrir une gestion simplifiée de la charge et de l’entretien du véhicule :

L’EV Routing embarqué, intégré à la Navigation Connectée via le Pack Connect PLUS de série durant les trois premières années, permet de planifier les « étapes recharge » lors de longs itinéraires. En entrant une destination, EV Routing calcule les conditions de route et les différentes données de la voiture en temps réel pour proposer et mettre à jour des arrêts de recharge. Il indique où s’arrêter, combien de temps charger, tout en calculant en temps réel l’heure d’arrivée et le niveau d’énergie batterie à destination en fonction du trafic, du temps de charge et de la consommation réelle pendant le parcours. Par ailleurs, il permet de définir le niveau d’énergie batterie souhaité à destination.

L’Application e-Routes permet de calculer avant le départ la durée totale du voyage en intégrant toutes les données disponibles (trafic, nombre d’arrêts…). Elle évalue les données en temps réel pendant le parcours, propose des alternatives si nécessaire et peut être visible sur l’écran de N°4 via l’application « Mirror Screen sans fil ».

Le préconditionnement de la batterie permet, par temps froid, d’optimiser le temps de charge en préchauffant la batterie avant un arrêt à une station de charge en courant continu, type autoroute. Il peut être déclenché soit via l’application MyDS (en même temps que le lancement du préconditionnement de l’habitacle), soit de manière automatique (en lien avec l’activation de l’EV Routing), soit manuellement sur l’écran central.

S’ajoute à toutes ces nouveautés la fonction e-Remote qui pilote, en plus de l’état de charge de la batterie et du préconditionnement thermique de l’habitacle, une fonction « arrêt de charge à 80 % » (dans le cadre d’une charge en courant alternatif) afin de protéger la durée de vie des cellules de la batterie lors de recharges dites « du quotidien » sur Wallbox. Cette fonction s’active depuis l’application MyDS ou depuis l’écran central tactile.

N°4 propose par ailleurs une fonctionnalité V2L (Vehicle to Load), qui lui permet d’alimenter en énergie une source extérieure à la voiture, par le biais d’un adaptateur dédié.

N°4 PALLAS et ÉTOILE

PALLAS et ÉTOILE intègrent des niveaux d’équipements spécifiques, des packs d’options personnalisables pour répondre aux attentes les plus exigeantes.

PALLAS : élégance et sophistication

La finition PALLAS offre un intérieur raffiné doté de sièges en Tissu Diamond Tungstène avec Toile DS Noire, ornés de surpiqûres. La planche de bord et les panneaux de porte arborent des décors Basalte Noir avec un effet écaille, ainsi que des inserts Bronze Belem, conférant à l’ensemble une allure sophistiquée.

La riche dotation de série comprend la climatisation automatique bi-zone, les projecteurs LED et feux arrière Full LED, les rétroviseurs électriques extérieurs électriques dégivrants et rabattables, un pack de sécurité avec régulateur et limiteur de vitesse adaptatif et freinage d’urgence automatique piloté par caméra et radar, une aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, les vitres latérales avant feuilletées acoustiques pour un confort optimal, ainsi que le Mirror Screen sans fil via Wifi.

Deux packs sont également proposés :

Confort : siège conducteur électrique et sièges avant chauffants, vitrage arrière acoustique et surteinté et hayon motorisé,

Techno : accès et démarrage sans clé, DS IRIS SYSTEM et chargeur sans fil pour smartphone.

Quatre options sont disponibles d’un pack : l’attelage démontable sans outils (incompatible sur E-TENSE), le toit ouvrant électrique, le hayon motorisé et le toit Noir Perla Nera.

ÉTOILE : dynamisme et raffinement

La finition ÉTOILE se distingue par ses sièges en Alcantara® et en tissu tressé Basalte, rehaussés de nouvelles surpiqûres dorées. La planche de bord et les panneaux de porte en Alcantara® avec des touches Bronze Belem apportent une ambiance raffinée.

De série, la finition ÉTOILE inclut le système d’info-divertissement DS IRIS SYSTEM, les projecteurs DS MATRIX LED VISION et feux arrière Full LED avec clignotants défilants, le pack de détection de trafic arrière (RCTA + LCA), les sièges avant électriques, le vitrage arrière feuilleté et surteinté, les seuils de porte et le pédalier en aluminium, le pack DS DRIVE ASSIST ainsi que le chargeur pour smartphone sans fil.

Deux packs sont disponibles en finition ÉTOILE :

Confort absolu : sièges massants et chauffants, volant chauffant, hayon motorisé avec accès bras chargés, toit ouvrant, système audio FOCAL Electra® et affichage tête haute à réalité augmentée DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY,

Techno absolu : DS DRIVE ASSIST 2.0, vision panoramique 360°, rétroviseurs extérieurs électrochromatiques, alarme et DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY

Quatre options sont disponibles d’un pack : l’attelage démontable sans outils (incompatible sur E-TENSE), le toit ouvrant électrique, le hayon motorisé avec accès bras chargés et le toit Noir Perla Nera.

Les deux finitions sont proposées avec cinq teintes : Blanc Nacré, Cristal Pearl, Noir Perla Nera, Vol de Nuit et une teinte propre à N°4 appelée Cashmere.

Deux déclinaisons de jantes 19 », ont été spécifiquement développées pour la nouvelle version E-TENSE : Lausanne de série sur PALLAS et Zürich en option sur PALLAS et de série sur ÉTOILE.