Square Enix annonce enfin la KINGDOM HEARTS All-In-One Package en Europe

Cette compilation offre l’opportunité aux fans de la franchise et à ceux qui la découvre de se plonger dans l’univers de KINGDOM HEARTS et de revivre les aventures magiques de Sora, Donald, Dingo et leurs amis alors qu’ils tentent de repousser l’invasion de Sans-cœur qui met leur univers en péril.



Les joueurs voyageront à travers des mondes Disney et s’allieront avec des personnages bien-aimés de FINAL FANTASY et de Disney afin de repousser les ténèbres et ramener la lumière dans tous les mondes.



La compilation inclut les jeux suivants :



KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (film)

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –A fragmentary passage–

KINGDOM HEARTS III

Dans KINGDOM HEARTS III, Sora, Donald et Dingo partent à l’aventure pour arrêter l’infâme Organisation XIII et retrouver Riku et Kairi, les amis de Sora. Grâce au pouvoir de l’amitié, Sora, Donald et Dingo surmontent toutes les épreuves et tiennent tête aux ténèbres qui menacent des mondes culte de Disney et Pixar.

KINGDOM HEARTS est disponible à la précommande dans les enseignes participantes et sortira le 12 juin 2025 sur PlayStation 4.