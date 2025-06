SQUARE ENIX annonce le retour très attendu de FINAL FANTASY TACTICS

Partager Facebook

Ce récit d’ambition, de trahison et d’honneur prend vie au gré d’un scénario mis à jour et enrichi, agrémenté d’un doublage intégral (japonais/anglais) et de graphismes améliorés, pour un plus haut niveau d’immersion et une meilleure jouabilité. De plus, la version optimale propose plusieurs autres améliorations pratiques, dont une interface revue, plusieurs niveaux de difficulté, une fonctionnalité de sauvegarde auto et plus encore, afin de rendre le jeu plus accessible aux nouveaux venus. Le jeu offre des combats stratégiques au tour par tour et une évolution des personnages très élaborée, au fil d’une histoire riche en rebondissements et de combats palpitants.



Reconnu comme l’un des plus beaux récits du jeu video, cet opus autonome invite les joueurs à Ivalice, un monde médiéval plongé dans la tourmente d’un conflit politique. Les joueurs découvriront le destin du jeune Ramza Béoulve, et son rôle inattendu sur la scène de l’Histoire.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles inclura la version optimale et la version classique du jeu. La version optimale offre un meilleur confort de jeu, et dispose non seulement de graphismes améliorés mais aussi d’un doublage intégral. De plus, le système et l’interface de combat ont été mis à jour pour une expérience de jeu plus intuitive, faisant de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles le point de départ idéal pour ceux qui découvrent ce classique des T-RPG. La version classique recréé fidèlement l’expérience offerte par le jeu à sa sortie originale en 1997, pour les joueurs plus nostalgiques.

D'intenses combats tactiques au tour par tour — Les joueuses et les joueurs découvriront des combats tactiques au tour par tour addictifs, et un système d'évolution des personnages qui a fait du jeu un classsique instantané des T-RPG. Ils mèneront des combats tactiques contre de puissants ennemis, qui mettront au défi leurs compétences stratégiques, et dirigeront leurs unités vers la victoire avec adresse, en contrôlant l'ordre de leurs actions, leurs positions sur le terrain et les options de personnalisation.



Un système de classe personnalisable pour une progression des personnages dynamique — Le jeu comprend plus de 20 classes uniques, telles Mage noir et Chevalier dragon et Géomancien (qui peut manipuler l'environnement contre les ennemis), Invocateur (capable d'invoquer le Mog de FINAL FANTASY et autres invocations), le Chronomancien (qui utilise la magie temporelle), le Voleur et plus encore – et plus de 300 compétences compatibles, permettant une immense variété de compositions d'équipe.



Un gameplay optimisé et une version classique fidèle à l'originale — La version optimale offre un scénario enrichi et des dialogues intégralement doublés, pour profiter davantage de l'histoire inoubliable. Une interface repensée, des graphismes améliorés et des dialogues et conversations supplémentaires permettent une immersion optimale. De nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées pour rendre le jeu plus abordable, comme la possibilité de confirmer l'ordre des tours en appuyant sur une simple touche, inspecter le champ de bataille à distance avec la fonction de Vue Aérienne. Il est également possible d'accélérer les combats, de sauvegarder automatiquement en combat, de changer la difficulté du jeu, et plus encore. La version classique recréé fidèlement le FINAL FANTASY TACTICS sorti en 1997, avec la fameuse traduction de War of the Lions (dans la version anglaise, mais les textes français sont également disponibles). L'idéal pour les fans cherchant à revivre l'expérience d'origine.

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles bénéficie d’un superbe casting, avec des acteurs et actrices de précédents opus de FINAL FANTASY ainsi que de nouveaux venus. On y retrouve Joe Pitts (Ramza), Gregg Lowe (Delita), Hannah Melbourn (Agrias), Timothy Watson (Orlandeau), Harry McEntire (Mustadio), Ben Starr (Dycedarg), ainsi que des caméos de Cody Christian (Cloud Strife de la série des FINAL FANTASY VII remake) et Briana White (Aerith Gainsborough de la série des FINAL FANTASY VII remake).

Pour toute précommande du jeu, les joueurs recevront les bonus suivants :

Tenue de Ramza blanche

Arme : Poignard de mithril

Accessoire : Souliers cloutés (Améliore « Saut »)

Objets consommables : Super-potion x10

Objets consommables : Éther x10



Les joueurs qui précommandent l’édition Deluxe recevront les bonus suivants, y compris un accessoire très utile, permettant d’accélérer la vitesse à laquelle les personnages apprennent les compétences :

Arme : Lame de l’académie (Augmente la vitesse)

Couvre-chef : Béret de l’académie (protège contre l’altération Charme)

Protection de corps : Manteau de l’académie (confère l’état Barrière)

Accessoire : Anneau des vocations (augmente les points de classe obtenus)

Objets consommables : 10 queues de phénix

Tenue de Ramza noire

Tenue de Ramza rouge

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles a reçu la classification PEGI 12 et sortira sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC via Steam et Steam Deck le 30 septembre 2025.