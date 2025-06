Partager Facebook

Baptiste, imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, romancier célèbre mais discret, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, sa fille, son ex-femme. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son ‘répondeur’ en se faisant passer pour lui au téléphone. Peu à peu, celui-ci ne se contente pas d’imiter l’écrivain : il développe son personnage !

Cette comédie jubilatoire regorge de dialogues savoureux. A la fois léger, profond, original et cocasse, le film aborde les thèmes du mensonge et de la reconnaissance. Le duo Denis Podalydes/Salif Cissé (qui nous régale de ses imitations vocales) est irrésistible et fonctionne à merveille. Une réussite !

Le répondeur

Un film de Fabienne Godet

Avec Denis Podalydes, Salif Cissé, Laure Atika

Distributeur : Agora Films

Durée : 102 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 4 juin 2025