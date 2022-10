Square-Enix délivre le nouveau trailer « Ambition » de Final Fantasy XVI

Partager Facebook

Intitulé AMBITION, ce trailer offre aux joueurs un aperçu plus approfondi de l’histoire du jeu et notamment des différentes nations de Valisthéa ; ainsi que de certains de leurs représentants hauts en couleur. Les joueurs découvriront notamment les secrets des Émissaires : des hommes et des femmes capables de faire appel à un terrible pouvoir.

Soucieuse de proposer aux joueurs une expérience inoubliable, l’équipe de développement a par ailleurs partagé de nouveaux commentaires. « Je suis très heureux de révéler notre nouveau trailer, AMBITION », a ainsi déclaré Naoki Yoshida, le producteur de FINAL FANTASY XVI. « Cette fois, plutôt que de nous concentrer sur les phases d’action, nous avons choisi de mettre en avant le monde de FFXVI, ses personnages et notamment les Émissaires. »



« Alors que le développement du jeu s’approche de sa phase finale, les équipes travaillent d’arrache-pied pour tester le jeu et lui apporter les modifications qui le rendront encore meilleur ! » a quant à lui expliqué Hiroshi Takai, le directeur de FINAL FANTASY XVI. « Maintenant que tout commence à vraiment prendre forme, le jeu s’annonce comme un titre vraiment unique. ».

FINAL FANTASY XVI nous emmène dans un monde immersif créé par une équipe de talent, qui inclut notamment Kazutoyo Maehiro (direction créative et scénario original) et Michael-Christopher Koji Fox (directeur de la localisation). Les Primordiaux, de puissantes créatures, y sommeillent dans le corps de quelques élus appelés Émissaires. Ces hommes et ces femmes possèdent en effet un don exceptionnel : celui d’incarner ces forces de la nature et bénéficier ainsi de leurs pouvoirs. L’histoire suit Clive Rosfield, un jeune homme dont le talent à l’épée lui vaut d’être nommé Gardien de Rosalia. En tant que tel, il a pour devoir de protéger son jeune frère Joshua, l’Émissaire de Phénix. Mais des événements inattendus viendront bouleverser le destin de Clive et l’entraîneront sur la voie sombre de la vengeance.



FINAL FANTASY XVI est un action-RPG autonome à un joueur en développement pour la console PlayStation®5 et dont la sortie est prévue pour l’été 2023.