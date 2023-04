Concours : gagnez des écouteurs sans fil LinkBuds S (blanc) !

Partager Facebook

Nous mettons en concours un exemplaire des écouteurs LinkBuds S (blanc). Pour y prendre part, envoyez un courriel à l’adresse redaction@s2pmag.ch et indiquez dans l’objet le nom du concours. Le gagnant ou la gagnante sera contacté-e par courriel. Ce concours est valable jusqu’au 01.05.2023.

Sony LinkBuds S – les écouteurs True Wireless Hi-Res les plus petits et les plus légers avec Noise Cancelling

Avec un poids d’environ 4,8 g, les LinkBuds S sont les plus petits et les plus légers des écouteurs True Wireless avec prise en charge de la réduction du bruit et de la technologie High Resolution Audio Wireless.

Bonne chance !