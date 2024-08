Star Wars Jedi: Survivor arrive sur PlayStation 4 et Xbox One

Star Wars Jedi: Survivor, le jeu à succès récompensé en 2023 aux Grammy Awards, sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 17 septembre. Précommandez Star Wars Jedi: Survivor sur ces plateformes avant le 17 septembre pour recevoir gratuitement des objets cosmétiques, comme le cosmétique Ermite (inspiré du Maître Jedi Obi-Wan Kenobi), le sabre laser Ermite et le blaster Combustion.

Les éditions PlayStation 4 et Xbox One de Star Wars Jedi: Survivor seront vendues au prix conseillé de 49,99€, et proposeront diverses optimisations visant à maximiser les capacités des consoles.

De plus, la version PC de Star Wars Jedi: Survivor recevra une mise à jour dans les prochaines semaines. Celle-ci apportera des améliorations aux performances techniques, aux commandes et à d’autres aspects du jeu, auxquelles s’ajouteront diverses améliorations afin d’optimiser l’expérience des joueurs.

Possibilité de mise à niveau pour les versions PS4 et Xbox one vers les versions PS5, Xbox Series X|S

Star Wars Jedi: Survivor arrive sur PlayStation 4 et Xbox One le 17 septembre 2024.