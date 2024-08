Avis – Sennheiser Accentum Plus Wireless

Partager Facebook

L’Accentum Plus, une version améliorée de l’Accentum, ne vise pas à révolutionner la technologie du modèle de Sennheiser, mais plutôt à corriger certains aspects ergonomiques…

Plus complet l’Accentum Plus est également plus coûteux. Disponible depuis février 2024, son prix constaté ce jour est de CHF 157.-. Comme son nom l’indique, l’Accentum Plus n’a pas pour but de bouleverser la gamme moyenne, surtout que le modèle classique est toujours en vente.

Les modifications annoncées par Sennheiser concernent principalement l’apparence (proche du modèle phare Momentum 4) et non les caractéristiques fondamentales comme la réduction active du bruit, la qualité sonore, le microphone, et l’autonomie. Petit casque Bluetooth, l’Accentum Plus partage avec son prédécesseur un design et une construction soignés. En plastique mais bien assemblé, il se montre robuste. Moins raffiné que son grand frère, il offre néanmoins une bonne expérience pour son prix. Avec un poids léger de 227 g (5 g de plus que l’Accentum) et des coussinets circum-auriculaires, il assure un confort presque optimal. Conçu pour une utilisation nomade, il est livré avec une housse de transport semi-rigide en tissu pour les câbles. Un étui rigide aurait été préférable, mais cette housse est de bonne qualité.

Les améliorations se concentrent principalement sur l’expérience utilisateur. Sennheiser modernise les commandes en utilisant une zone tactile pour la navigation et le réglage du volume: un tapotement pour la lecture/pause, deux tapotements pour passer entre la réduction de bruit active et le mode Transparence, un balayage vertical pour le volume, et un balayage horizontal pour changer de piste. La fonctionnalité de pincement pour ajuster la réduction de bruit manque toutefois. En remplaçant les boutons physiques par un unique bouton multifonction (on/off/appel assistant/niveau de batterie), Sennheiser simplifie l’utilisation. Un capteur de port met en pause et relance la musique lorsque le casque est retiré ou remis sur les oreilles.

L’application Smart Control améliore encore l’expérience avec des options comme un égaliseur graphique à cinq bandes et un réglage fin de la réduction de bruit, absent de l’Accentum normal. Une entrée analogique, omise sur le modèle précédent, est enfin intégrée. Bien que Sennheiser ait opté pour une prise jack 2,5 mm au lieu de 3,5 mm, c’est mieux que rien, surtout que l’Accentum Plus peut fonctionner éteint. Le constructeur maintient l’interface audio via USB-C (avec microphone actif) et propose une puce Bluetooth 5.2 compatible multipoint, similaire à celle de l’Accentum. L’Accentum Plus supporte AptX Adaptive, contrairement à l’Accentum qui se contente de l’AptX HD.

En termes d’isolation, le nouveau modèle est presque identique à la version classique, avec une atténuation limitée des basses fréquences mais efficace sur le reste du spectre sonore. Le son est correct mais légèrement voilé. Le kit mains-libres présente les mêmes caractéristiques que l’ancienne version : captation robotique mais intelligible même dans des conditions difficiles. L’autonomie est similaire, à 46 heures avec la réduction de bruit active (codec AAC) constatées contre 50 heures annoncées par le fabriquant. Efficace sur tous les types de musique, l’Accentum Plus manque un peu de détails et d’ouverture. Mais dans l’ensemble il se défend très bien face à la concurrence.

Malgré des fondations technologiques similaires à celles de l’Accentum, l’Accentum Plus justifie son existence par une ergonomie plus moderne et intuitive. Un casque complet, sans défaut majeur, mais dont le prix se rapproche dangereusement de celui du Momentum 4, plus haut de gamme. Comme pour tous les casques, il conviendra de passer par un essai d’écoute en magasin, afin de voir si le rendu convient à chacun.