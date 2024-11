Star Wars: The Old Republic dévoile Trame galactique, sa prochaine mise à jour majeure

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’équipe de développement de Star Wars: The Old Republic a dévoilé lors d’un livestream spécial la mise à jour 7.6, la prochaine mise à jour majeure intitulée Trame galactique. Cette dernière inclut des Affrontements dynamiques, des designs de personnages modernisés, un nouveau boss du repaire, des objets inspirés de Skeleton Crew et bien plus encore. La mise à jour sera déployée pour les joueur·euses du monde entier en décembre et les missions Histoire arriveront en 2025.

Nouvelles missions Histoire : Trame galactique débute immédiatement après les événements du scénario Défi Désespéré. Les joueur·euses et leur Alliance se lancent à la recherche de Dark Malgus et tentent de déjouer ses plans. Dans le même temps, les joueur·euses chercheront également des réponses concernant l’holocron de Dark Nol et les ambitions de la Chaîne cachée. Les missions Histoire emmèneront les joueur·euses sur Hoth, Tatooine et sur le site de fouilles du temple de Nol sur Elom.

​

Trame galactique débute immédiatement après les événements du scénario Défi Désespéré. Les joueur·euses et leur Alliance se lancent à la recherche de Dark Malgus et tentent de déjouer ses plans. Dans le même temps, les joueur·euses chercheront également des réponses concernant l’holocron de Dark Nol et les ambitions de la Chaîne cachée. Les missions Histoire emmèneront les joueur·euses sur Hoth, Tatooine et sur le site de fouilles du temple de Nol sur Elom. ​ Affrontements dynamiques : Les Affrontements dynamiques sont un nouvel ajout qui permet aux joueur·euses de donner vie aux mondes dans lesquels ils évoluent. En explorant les planètes, les joueur·euses tomberont naturellement sur des Affrontements dynamiques ou pourront les rechercher activement sur leur carte. Les Affrontements dynamiques peuvent aller de l’élimination des forces de la Chaîne cachée à la capture de Banthas en fuite dans un spatioport. Ces affrontements feront leur apparition sur Hoth et Tatooine avec la version 7.6 et offriront de nombreuses récompenses aux joueur·euses.

​

Les Affrontements dynamiques sont un nouvel ajout qui permet aux joueur·euses de donner vie aux mondes dans lesquels ils évoluent. En explorant les planètes, les joueur·euses tomberont naturellement sur des Affrontements dynamiques ou pourront les rechercher activement sur leur carte. Les Affrontements dynamiques peuvent aller de l’élimination des forces de la Chaîne cachée à la capture de Banthas en fuite dans un spatioport. Ces affrontements feront leur apparition sur Hoth et Tatooine avec la version 7.6 et offriront de nombreuses récompenses aux joueur·euses. ​ Boss du repaire Noyau propagateur XR-53 : Le Noyau propagateur XR-53 est le tout dernier boss du repaire à faire son apparition dans le jeu et apparaîtra dans les difficultés Histoire et Vétéran. Le Noyau propagateur XR-53 provient d’un des nombreux morceaux brisés lors de l’écrasement de la Forteresse de l’Empereur sur Ilum. Le XR-53 est un droïde réplicateur Rakatan qui tente de se réparer en récoltant des ressources, mais ses fonctions principales ont été quelque peu perturbées…

​

Le Noyau propagateur XR-53 est le tout dernier boss du repaire à faire son apparition dans le jeu et apparaîtra dans les difficultés Histoire et Vétéran. Le Noyau propagateur XR-53 provient d’un des nombreux morceaux brisés lors de l’écrasement de la Forteresse de l’Empereur sur Ilum. Le XR-53 est un droïde réplicateur Rakatan qui tente de se réparer en récoltant des ressources, mais ses fonctions principales ont été quelque peu perturbées… ​ Modernisation du design des personnages et des planètes : La modernisation de l’expérience Star Wars: The Old Republic se poursuit avec des mises à jour artistiques sur Tython, Korriban, Hoth et Ilum (en particulier sur les planètes de départ). Le design des personnages, en particulier les visages, bénéficieront également d’une meilleure fidélité dans l’ensemble du jeu. Les personnages des joueurs bénéficieront d’une mise à jour des textures, de la spécularité oculaire et de l’éclairage, ainsi que d’une amélioration des nuances. Les changements de textures seront introduits dans cette mise à jour avec les modèles humains, chiss, cyborg, miralukan, mirialan, togruta, rattataki et zabrak. Regardez la vidéo ici.

​

La modernisation de l’expérience Star Wars: The Old Republic se poursuit avec des mises à jour artistiques sur Tython, Korriban, Hoth et Ilum (en particulier sur les planètes de départ). Le design des personnages, en particulier les visages, bénéficieront également d’une meilleure fidélité dans l’ensemble du jeu. Les personnages des joueurs bénéficieront d’une mise à jour des textures, de la spécularité oculaire et de l’éclairage, ainsi que d’une amélioration des nuances. Les changements de textures seront introduits dans cette mise à jour avec les modèles humains, chiss, cyborg, miralukan, mirialan, togruta, rattataki et zabrak. Regardez la vidéo ici. ​ Objets inspirés de Skeleton Crew : Les objets inspirés de Skeleton Crew tels que l’armure de Mysterious Rogue (avec deux variantes), les armes de boucanier intrépide et de nouvelles personnalisations arriveront sur le marché du cartel. De plus, la monture cigale Meirm, inspirée de Skeleton Crew, est dotée d’une fonctionnalité de compagnon ET de mini-animal de compagnie. Les joueur·euses peuvent désormais parcourir la galaxie avec leur compagnon préféré et leur mini-animal de compagnie. Pour remercier la communauté, la monture cigale Meirm sera gratuite pour les joueur·euses ayant un abonnement actif entre le 29 novembre et le 4 janvier et sera offerte au lancement de la version 7.6.

À venir :