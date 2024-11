Perplexity: shopping et recherches visuelles au programme

Partager Facebook

Perplexity, le moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle, fait une entrée remarquée dans l’univers du commerce en ligne avec le lancement d’une fonctionnalité inédite.

Ce lundi, la plateforme a dévoilé un nouvel outil réservé à ses abonnés Pro aux États-Unis, permettant de réaliser des achats directement depuis les résultats de recherche, sans quitter l’interface. À travers cette initiative, Perplexity ambitionne de se positionner en concurrent direct des géants du secteur tels que Google et Amazon, dans le domaine du shopping en ligne.

Le système développé par la société se distingue par son interface visuelle, à la fois moderne et intuitive. À chaque requête relative à un produit, les utilisateurs se voient présenter des résultats sous forme de cartes détaillées. Celles-ci incluent non seulement les caractéristiques principales et le prix du produit, mais également des informations concernant le vendeur, une description succincte ainsi qu’un résumé des avantages et inconvénients associés à l’objet recherché. L’outil permet également de consulter des avis clients et des spécifications techniques de manière fluide, d’un simple clic.

Mais ce n’est pas tout : Perplexity a également repensé l’expérience d’achat pour la rendre plus fluide et rapide. Les abonnés Pro peuvent ainsi enregistrer leurs informations personnelles, telles que l’adresse de livraison et les coordonnées bancaires, afin de bénéficier d’un processus de commande simplifié et ultra-rapide. Parallèlement au lancement de cette nouvelle fonctionnalité pour les consommateurs, Perplexity met en place un programme destiné aux commerçants. Ce dernier vise à améliorer la visibilité de leurs produits dans les résultats de recherche, grâce à une indexation plus complète des informations disponibles. De plus, les marchands peuvent proposer à leurs clients un paiement en un clic, simplifiant ainsi l’acte d’achat.

Afin d’étendre encore l’utilisation de sa plateforme, Perplexity offre aux commerçants un accès gratuit à son API, leur permettant d’intégrer sa fonction de recherche directement sur leurs propres sites web. Cette stratégie pourrait permettre à l’entreprise de prendre une part significative du marché de la recherche liée au commerce en ligne, un secteur actuellement dominé par les poids lourds du numérique. À ce jour, Perplexity ne prélève aucune commission sur les ventes effectuées via sa plateforme, un avantage qui pourrait attirer de nombreux marchands désireux de maximiser leur visibilité sans frais supplémentaires.

Le système de recherche est alimenté par des intégrations avec plusieurs sites marchands, dont Shopify. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs peuvent accéder aux produits de tous les vendeurs expédiant aux États-Unis via la plateforme Shopify.

Enfin, une fonctionnalité particulièrement novatrice permet aux utilisateurs de combiner texte et image dans leurs requêtes, à l’image des outils de recherche visuelle proposés par Google. Un autre atout de la nouvelle plateforme : les résultats sont présentés de manière « non biaisée », sans publicité ni emplacement sponsorisé, une distinction notable dans un secteur où ce type de contenu est souvent omniprésent.