Pacific Drive s’offre une nouvelle mise à jour gratuite

Dans cette troisième mise à jour gratuite pour Pacific Drive, le jeu de conduite et de survie en milieu hostile, le développeur indépendant Ironwood Studios ajoute un tas d’options cosmétiques en plus de possibilités de gameplay inédites. Celles et ceux qui voudraient ajouter un petit style hivernal à leur bolide peuvent se tourner vers le Frosted Customization Pack, disponible en même temps au prix de 4,99 € avec son lot d’ajouts cosmétiques du plus bel aloi.

Le nord-ouest du Pacifique n’a pas encore livré tous ses secrets. La mise à jour Trips and Treasures ajoute un grand nombre de nouvelles choses à découvrir dans la Zone, qui [REDACTED]. Vous pourrez également rencontrer divers types de Goldshells qui poussent sur des arbres tordus, contenant chacun des cosmétiques pour votre garage et votre monture de métal. Attention : il va falloir d’abord comprendre comment les ouvrir avant de pouvoir profiter de leurs inestimables trésors !

Aperçu de la mise à jour gratuite :

Goldshells : elles poussent dans la Zone, sont de plusieurs variétés différentes et contiennent des cosmétiques pour le garage et la voiture. [REDACTED]

Nouvelles activités

Décorer son garage avec les trésors trouvés dans la Zone 30 lieux de montage 23 cosmétiques de garage Des objets comme des posters, panneaux en néon et trésors sont à trouver dans la Zone.

Nouveaux cosmétiques gratuits :

Ski Pole Shifter

Hot Cocoa Sticker

Frosted Customization Pack :

Snowflake (Antenne)

Frozen Steering Wheel (Volant)

Snowman (Bobblehead)

The Chrome Toboggan (Ornement de capot)

Snowdrop (Ornement de rétroviseur)

Blizzard (Decal Kit)

Pacific Drive est disponible sur PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store.