Star Wars: The Old Republic dévoilent la mise à jour 7.4.1

L’équipe de Star Wars: The Old Republic a dévoilé tous les ajouts à venir dans la mise à jour 7.4.1 de la Saison galactique 6 « Fondations », dont la forteresse de Copero, les missions Rendez-vous, ainsi que de nouveaux équipements et objets dans le registre des récompenses de la Saison galactique et le Marché du Cartel au cours d’un livestream spécial.

Retrouvez tous les points importants du livestream ci-dessous :

Saison galactique 6 – Fondations : Dans « Fondations », les joueurs retourneront à Copero, où la Maison Inrokini de l’Ascendance Chiss assiste aux évolutions à travers la galaxie et souhaite en savoir plus sur les pouvoirs des autres êtres sensibles à la Force. Les joueurs devront donner un aperçu des événements galactiques à la Maison Inrokini, en échange d’une base d’opérations discrète dans l’espace Chiss.

La forteresse de Copero peut être déverrouillée dans la Saison galactique 6 et servira de plaque tournante pour le contenu de l’histoire de cette saison. Après avoir terminé le niveau 1 du registre des récompenses, les joueurs pourront déverrouiller la forteresse et la première mission de l’histoire. Les deux prochaines missions de l’histoire peuvent être déverrouillées aux niveaux 15 et 40. Rendez-vous : Une nouvelle fonctionnalité narrative appelée Rendez-vous a été ajoutée, permettant aux joueurs de passer du temps avec leur partenaire en dehors des conflits de la galaxie. Dans cette mission d’alerte de l’Alliance, les joueurs seront plongés dans une scène cinématique propre aux intérêts de leur partenaire, que ce soit pour boire un verre dans la cantina, faire une partie intense de dejarik, ou même pour une session d’entraînement. Initialement, les partenaires disponibles pour la nouvelle fonctionnalité Rendez-vous incluent l’agent du SIS Theron Shan, le Seigneur Sith Lana Beniko, le capitaine zakelien Koth Vortena et l’ancien Empereur éternel Arcann, chacun ayant sa propre scène qui illustre leur caractère. En terminant plusieurs sessions, les joueurs pourront obtenir des récompenses uniques, dont des succès, un titre et une nouvelle décoration en souvenir du rendez-vous. Ces missions seront disponibles en même temps que les Saisons galactiques.

Les joueurs pourront déverrouiller de nouvelles armures et ensembles d’armes, une créature et une monture mécanique, des décorations et bien plus encore. ​ ​ Mises à jour du Marché du Cartel : Un lot utilitaire de forteresse de Copero sera disponible dans le marché du cartel. Les joueurs pourront également trouver de nouvelles mises à jour de modernisation pour les décorations dans le lot utilitaire de forteresse d’origine. Les sabres laser et les ensembles d’armure de maître gothique et de premier centurion seront ajoutés au marché du cartel. Un nouveau module de teinture améliorée rouge/rose est désormais disponible jusqu’au 29 février. Un module de teinture améliorée vert/or sera disponible dans le courant du mois de mars.

Au cours du livestream, l’équipe de Star Wars: The Old Republic a offert un aperçu de la mise à jour 7.5 « Défi désespéré », qui poursuit l’histoire et ramène les joueurs sur la planète Hutta. Les joueurs pourront donner suite aux missions de l’histoire de Lane Vizla, mais également découvrir un événement de printemps sur Dantooine et bien d’autres choses qui seront annoncées dans le prochain livestream.