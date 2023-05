Street Fighter 6 : Lil Wayne s’incruste dans le trailer de lancement

Partager Facebook

Capcom dévoile un trailer de lancement pour Street Fighter 6 qui met en scène le célèbre rappeur américain Lil Wayne.

Déjà impliqué dans la promotion de Street Fighter 6 depuis plusieurs mois, Lil Wayne a été convié par l’éditeur japonais Capcom a participer au trailer de lancement qui a été réalisé par des pointures du milieu créatif :

Nomadic Agency a donné vie à ce trailer pour Street Fighter 6. L’agence de création numérique est dirigée par Tim Washburn, directeur de la création, et Dawn Bates, présidente. Le directeur créatif est Lucas McClain, le directeur artistique principal est Jonathan Marques et le producteur principal est Andrea Abbott. Emma Brill est directrice de clientèle, Lindsay Curtis est rédactrice en chef et Jaclyn Blanchette est chef de projet. Joyrider est la société de production à l’origine de la vidéo, réalisée par Jonathan Irwin et produite par Spencer Friend. Nikita Kuzmenko a été le directeur de la photographie et Alex Gregory est le coloriste du spot. Nigel Heath et Jamie Allen sont les ingénieurs du son qui ont mixé la bande-annonce, montée par Jonathan Irwin, Ray Stevens et Alec Gordon. Les trois ont également réalisé les effets visuels aux côtés d’Alfie Hale et de Russell Boyd. Sherri Korhonen est la conceptrice de la production, Hunter McHugh est le directeur de casting, et le mixage et la conception de la musique ont été réalisés par Jingle Punks.

Street Fighter 6 sortira le 2 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam. Pour mémoire, ce nouvel opus se démarque des anciens épisodes de la licence avec les modes Fighting Ground, World Tour et Battle Hub, mais également un style graphique plus moderne ainsi q’une combinaison d’innovations uniques en matière de jeux de combat.