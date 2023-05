Avis – Farming Simulator 2023 Switch Edition

Partager Facebook

Après deux ans d’absence sur la console de Nintendo, les développeurs et éditeurs suisses nous invitent une nouvelle fois à réveiller, l’agriculteur en herbe chez nous et de gérer l’exploitation dont nous avons toujours rêvé. Farming Simulator 2023 Switch Édition se veut être la version portable de l’édition 2022 paru sur console et PC, en ajoutant les nouveautés de l’année dernière. Pari tenu ? ou version bâclée ? Cette version portable est-elle l’ultime version de ce jeu de simulation ?

Avant-propos, Farming Simulator 2023 Switch Édition a été testé dans sa version 1.1.0.0. A savoir que ce patch, disponible à la sortie officielle, corrige pas mal de bugs et ajoute également une partie du tutoriel.

Farming Simulator 2023 Switch Édition se veut être une mise à jour des versions précédentes en y intégrant les nouvelles mécaniques apportées de la version 2022. De ce fait, on retrouve plus d’une centaine de nouveaux véhicules et outils correctement modélisés et détaillés, de nouvelles cultures telles que les raisins ou encore l’olive, mais aussi de nouvelles mécaniques, comme les chaînes de production et autres fonctionnalités inédites, avec l’arrivée de la météo dynamique, afin de rendre encore plus fidèle et réaliste cette simulation qui n’a plus vraiment besoin de se faire connaître. Pour coller au mieux et marquer l’arrivée de la version 2023, Giants Software propose de vivre votre épopée sur deux cartes, l’une inspirée de l’Europe et l’autre de l’Amérique du Nord.

Commençons, une nouvelle fois, par le fait que Giants Software a encore du mal à intégrer un tutoriel plus agréable et plus détaillé à son titre. Titre qui peut rapidement, comme ce fut le cas dans la version 2022 et précédentes, perdre le joueur qui tente de se lancer dans l’aventure, puisque le jeu en lui-même est assez difficile à prendre en main avec la multitude d’informations et de choses à faire et à assimiler rapidement pour un nouveau joueur.

Ensuite, bah le constat est un peu mitigé à vrai dire, et honnêtement le simple fait d’avoir Farming Simulator dans sa poche est à lui seul un argument d’achat, puisque la formule en elle-même à déjà par le passé fait ses preuves. Il en va de soi pour cette édition 2023, mais il est également vrai que cette version portable est et reste une version au rabais des versions consoles et PC et c’est là le triste constat de cette Switch Édition et mobile. En y regardant bien cette édition 2023, on comprend vite que le studio suisse a voulu créer une expérience portable avec comme idée en tête, le temps passé en jeu, avec des sessions logiquement plus courtes, mais aussi avec la limitation matérielle inhérente à la console de Nintendo. Malheureusement cela casse un peu le côté bac à sable et donc plus libre et surtout en terme heure passé à peaufiner son exploitation.

De ce fait, certaines fonctionnalités ont été simplifiées dans leur utilisation, comme le fait qu’on nous impose les conditions de départ, avec un budget, une exploitation et une carte qui n’évolue pas. Il en va de même pour l’achat d’engrais, d’herbicide, ou il suffit de se rapprocher du silo dans son exploitation pour en acheter, ou encore les chaînes de production pour lesquelles n’étant plus propriétaire, bah, on suit simplement les coûts d’achat/vente pour tenter de se faire une marge. Ensuite vient l’impact inexistant de la météo sur les cultures malgré l’intégration des saisons. Bien entendu, c’est sans compter sur le fait que graphiquement, cette version a énormément de mal avec des textures floues à tout va, et ce, malgré le fait que les véhicules agricoles ont reçu un traitement beaucoup plus flatteur. Je n’ose même pas parler de l’IA. On note au passage la disparition du mode multijoueur et de toutes fonctionnalités en ligne.

Bien entendu, tout n’est pas noir ou blanc, Farming Simulator que ce soit sur consoles, PC, sur Switch et mobile, reste un très bon jeu, plaisant, agréable à faire avec une durée de vie, bah presque infini, une prise en main adaptée et qui exploite correctement la console de Nintendo, intégrant ainsi les raccourcis menu via l’écran tactile. Mais à qui s’adresse cette version ? Les habitués risquent de rapidement bouder le plaisir au vu de la version 2022, et les nouveaux joueurs risquent de fuir avec un tutoriel bien trop maigre.