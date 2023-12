Suicide Squad: Kill the Justice League – Trailer officiel Deadshot

Partager Facebook

Les soldats de Brainiac n’ont aucune chance contre Deadshot. Il est prêt à combattre et la Justice League sera surprise lorsqu’il en fera sa prochaine cible.

Suicide Squad: Kill the Justice League, est un jeu original de tir et d’action-aventure à la troisième personne défiant les codes du genre, développé par Rocksteady Studios, les créateurs de la série populaire Batman: Arkham. Incarnez Harley Quinn (alias Dr Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Captain Boomerang (alias Digger Harkness) et King Shark (alias Nanaue), qui se lancent dans une mission impossible à travers Metropolis pour sauver la Terre et vaincre les plus grands super-héros DC au monde, la Justice League. ​

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, et PC.