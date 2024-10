Suisse Caravan Salon, dernier jour de découverte

Partager Facebook

Le succès grandissant du camping et du caravaning se confirme par le nombre record de 55 000 visiteurs enregistré l’an dernier, reflétant un intérêt marqué pour ces modes de voyage. Cette tendance se poursuit, et une affluence similaire est attendue pour le Suisse Caravan Salon de cette année, qui se tient du 24 au 28 octobre 2024

Le salon promet cinq jours intensifs d’innovations et de tendances avec la participation d’un grand nombre d’exposants. Les visiteurs pourront y découvrir les multiples facettes du voyage autonome en camping-car, caravane, pick-up ou véhicule tout-terrain équipé d’une tente de toit, à travers une gamme de prix allant de quelques milliers à plusieurs millions de francs suisses pour les modèles les plus luxueux.

Le slogan de cette édition, « L’aventure commence ici », incarne parfaitement l’esprit du salon, qui propose une riche palette de véhicules pour répondre à des besoins variés. En effet, le marché s’est diversifié et permet aujourd’hui aux usagers de choisir entre une large sélection de modèles adaptés à différents styles de vie et budgets.

Des véhicules de loisirs aux équipements pointus

Les caravanes, appréciées pour leur espace et leur souplesse d’utilisation, permettent aux vacanciers de stationner leur domicile mobile et d’utiliser leur véhicule pour explorer les environs, faire des courses ou partir en excursion. La diversité croissante des modèles attire de nouveaux profils d’acheteurs, comme les amateurs de sports, grâce à des modèles dotés de grands espaces de rangement et d’équipements spécifiques. En parallèle, les camping-cars se déclinent aujourd’hui en de nombreuses variantes, allant des modèles classiques aux versions compactes, très prisées pour leur maniabilité au quotidien. Par ailleurs, les technologies avancées intégrées dans les camping-cars modernes offrent une conduite aussi agréable que celle d’une voiture, facilitant ainsi l’initiation des néophytes au caravaning.

Des tarifs accessibles et des équipements modernes

Alors qu’il y a deux ans encore, les délais de livraison pouvaient être longs, bon nombre de véhicules sont aujourd’hui disponibles en quelques mois. Cette réactivité des constructeurs s’accompagne de tarifs relativement stables, voire en légère baisse. Plusieurs fabricants proposent des modèles spéciaux avec des packs d’équipements avantageux, rendant l’acquisition d’un véhicule de loisir encore plus attractive. Les usagers accordent une attention particulière à l’aménagement intérieur, qui reflète l’évolution des goûts vers des designs modernes et de haute qualité, dominés par des tons clairs et des matériaux naturels. Les innovations techniques, comme les lits rabattables et les plans de travail modulables, optimisent l’utilisation de l’espace, tandis que la gestion des fonctions de bord via smartphone, permettant de contrôler l’eau, le gaz ou la climatisation, s’impose comme une norme.

L’autonomie et les véhicules tout-terrain en forte demande

L’aspiration à l’autonomie se manifeste par l’intérêt croissant pour des équipements comme les batteries auxiliaires et les panneaux solaires, qui permettent aux voyageurs d’échapper aux sites touristiques classiques pour se rapprocher de la nature. Les camping-cars à quatre roues motrices connaissent également une popularité accrue, car ils permettent de s’aventurer dans des régions isolées ou de traverser des terrains accidentés même par conditions météorologiques difficiles.

Vers une expérience plus confortable et durable

Les constructeurs mettent désormais l’accent sur des matériaux durables, incluant des composants recyclés, en réponse à une demande croissante pour des intérieurs plus respectueux de l’environnement. Les concepts d’agencement flexibles se multiplient : lits suspendus, éléments modulables dans la salle de bain, coins salon convertibles en espaces de couchage, tout concourt à une utilisation de l’espace plus ingénieuse.

Nouveau cadre et défis logistiques

Cette année, les contraintes liées au chantier de la Neue Festhalle limitent la possibilité pour les visiteurs de stationner leur propre camping-car sur le site, situation qui devrait perdurer l’an prochain. Par ailleurs, plusieurs pavillons sous tente et une réorganisation de l’entrée principale seront mis en place afin de garantir l’accueil des quelque 350 exposants répartis sur une surface de 30 000 m². Cette configuration permet de découvrir près de 1 000 modèles, offrant ainsi aux visiteurs l’opportunité de comparer les produits, de confirmer leurs choix ou encore de commander des véhicules sur mesure pour leurs prochaines vacances.

Activités et conseils pratiques

Les visiteurs sont invités à profiter de l’espace extérieur, où ils pourront tester différents modèles de camping-cars et s’initier à la conduite tout-terrain. Un espace consacré au tourisme dans la halle 1.2. fournira des informations sur des destinations à travers l’Europe, tandis que des intervenants partageront leurs expériences de voyage, suscitant l’envie d’explorer de nouveaux horizons. Pour une visite plus sereine, le lundi s’avère être une journée idéale en raison d’une affluence plus modérée.

Les visiteurs de cette édition du Suisse Caravan Salon auront ainsi l’occasion de plonger dans l’univers du caravaning moderne et de découvrir les dernières innovations et tendances d’un secteur en pleine expansion.